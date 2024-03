Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag zwei mutmaßliche Islamisten bei Gera in Thüringen wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Den beiden Männern werde vorgeworfen, einen Anschlag mit Schusswaffen nahe dem schwedischen Parlament geplant zu haben, teilte eine Sprecherin in Karlsruhe mit.

Der Anschlag hätte eine Reaktion auf Koranverbrennungen in Schweden und anderen skandinavischen Ländern im vergangenen Sommer sein sollen. Ziel sollten demnach Polizisten und andere Menschen sein. Laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft sollen die beiden Verdächtigen im Internet den möglichen Anschlagsort ausgekundschaftet und versucht haben, sich Waffen zu beschaffen. Dabei hätten sie aber keinen Erfolg gehabt.

Die beiden Afghanen sollen Anweisungen von einem Ableger des "Islamischen Staats" (IS) in Afghanistan und Pakistan erhalten haben, teilt die Anklagebehörde mit. Außerdem hätten sie in Deutschland Spenden in Höhe von etwa 2000 Euro für den IS gesammelt.

Die Beschuldigten würden voraussichtlich noch am Dienstag oder Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dort sollen die Haftbefehle eröffnet werden, die schon vor knapp zwei Wochen ausgestellt wurden. Es wird außerdem über eine mögliche Untersuchungshaft entschieden. Konkret werfen die Ermittler den beiden neben der Mitgliedschaft beziehungsweise der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland auch die Verabredung zur Begehung eines Verbrechens, in dem Fall Mord, sowie Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz vor.