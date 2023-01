Hoher FBI-Agent in russischem Sold

Charles McGonigal war 22 Jahre lang Leiter des New Yorker Ablegers der Anti-Spionage-Abteilung des FBI, bis er 2018 aus dem Dienst ausschied.

Das FBI hat den früheren Chef seiner New Yorker Spionageabwehr verhaftet. Er wird beschuldigt, für den russischen Oligarchen Oleg Deripaska gearbeitet zu haben.

Von Fabian Fellmann, Washington

Diesmal zogen die FBI-Agenten der New Yorker Spionageabwehr gegen einen Verdächtigen los, den sie bestens kannten. Ihr Einsatz galt ihrem ehemaligen Chef, Charles McGonigal, 22 Jahre lang Leiter des New Yorker Ablegers der Anti-Spionage-Abteilung, bis er 2018 aus dem Dienst ausschied. In Sicherheitskreisen ist McGonigal bestens bekannt; unter anderem hatte er die Ermittlungen des FBI gegen Wikileaks geleitet.