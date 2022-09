Leichter zum Job in Deutschland

Bundesarbeitsminister Heil will mehr ausländische Fachkräfte ins Land holen. Helfen soll dabei ein Punktesystem.

Von Nina von Hardenberg, München

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel will die Bundesregierung verstärkt ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland locken und dafür im Herbst ein modernes Einwanderungsgesetz vorlegen. Dies führte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der Bild am Sonntag aus: "Wir führen eine 'Chancenkarte' mit einem transparenten Punktesystem ein, damit Menschen, die unser Land braucht, einfacher zu uns kommen können." Denn die Suche nach einem Job in Deutschland sei vom Ausland aus oft zu schwierig.

Die Einführung einer solchen Chancenkarte hatten die Ampelparteien im Koalitionsvertrag vereinbart. Deutschland brauche mehr Arbeitskräfteeinwanderung, heißt es dort. Die Karte soll auf Basis eines Punktesystems Jobsuchenden einen gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen. Zudem soll die Westbalkanregelung entfristet werden, über die auch ungelernte Menschen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien einreisen können, wenn sie hierzulande einen Job nachweisen können.

Wie die Chancenkarte genau funktionieren könnte, erklärte Heil nun: "Wir legen Jahr für Jahr, entsprechend unserem Bedarf, ein Kontingent fest, wie viele Menschen mit der 'Chancenkarte' nach Deutschland kommen dürfen, um sich hier für eine bestimmte Zeit einen Job oder eine Ausbildung zu suchen. Für diese Zeit müssen sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern können." Wer einen von Deutschland anerkannten Abschluss, egal ob Ausbildung oder Studium, vorweisen könne, erfülle sofort die Bedingung für die Chancenkarte.

Vier Kriterien: Abschluss, Berufserfahrung, Alter, Sprachkenntnisse

"Wir wollen aber auch Menschen, die andere Stärken haben und die wir am Arbeitsmarkt brauchen, eine Chance geben, nach Deutschland zu kommen", sagte der Minister. Hierfür sei ein Punktesystem mit vier Kriterien vorgesehen: ausländischer Abschluss, mindestens drei Jahre Berufserfahrung, Alter unter 35 Jahren und Sprachkenntnisse oder ein Voraufenthalt in Deutschland. Wer drei dieser Kriterien erfüllt, soll die Karte erhalten. Die genaue Ausgestaltung müsse in der Regierung noch abgestimmt werden.

Mehr Fachkräfte will die Bundesregierung auch unter den in Deutschland lebenden Menschen finden, etwa indem sie Frauen verstärkt in Arbeit bringt. Mit 72,1 Prozent liege der Erwerbsanteil bei Frauen immer noch rund sieben Prozentpunkte unter dem der Männer, sagte der Arbeitsminister. "Könnten wir diese Lücke halbieren, hätten wir schon 900 000 Arbeitskräfte gewonnen."