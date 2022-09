EZB in Frankfurt. Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist im August so hoch ausgefallen wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte.

Von Markus Zydra

Die EZB hat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben. Mit dieser höchsten Zinserhöhung seit Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 möchte die Europäische Zentralbank die hohe Inflationsraten unter Kontrolle bekommen.

Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist im August mit 9,1 Prozent so hoch ausgefallen wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Die drastische Zinserhöhung verdeutlicht, dass die Notenbank bereit ist, die Kreditaufnahme in der Wirtschaft weiter zu verteuern - auch auf die Gefahr hin mit dieser Maßnahme den Wirtschaftsabschwung zu beschleunigen. Schon jetzt sind die Aussichten düster. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel prognostizierte am Donnerstag in seiner Herbstprognose für 2023 eine Rezession. Die Forscher rechnen mit einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent. "Mit den hohen Importpreisen für Energie rollt eine konjunkturelle Lawine auf Deutschland zu", prognostizierte der IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. Schon jetzt fahren Unternehmen wegen hoher Energiepreise aber auch wegen fehlender Komponenten Teile ihre Produktion zurück. Manche, wie der Schuhhersteller Görtz und der Papierhersteller Hakle, haben Insolvenz angemeldet. Einige Politiker, wie der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez haben die EZB daher aufgefordert, es mit den Zinserhöhungen nicht zu übertreiben.

Doch die Euro-Wächter stehen unter Druck, weil sie die Inflationsrisiken viel zu lange unterschätzt haben. Während andere Notenbanken wie die amerikanische Federal Reserve und die Bank of England ihre Zinswenden viel früher eingeleitet haben, wartete Lagarde ab. Erst im Juli erhöhte der EZB-Rat den Leitzins erstmals seit 2011 - um 0,5 Prozent. Der Leitzins für die Eurozone hatte seit 2016 bei null Prozent gelegen.

Der Institution droht ein Vertrauensverlust, denn sie verfehlt ihr selbst gestecktes Inflationsziel von zwei Prozent inzwischen um das Viereinhalbfache. Gleichzeitig frisst sich die Teuerung in fast alle Wirtschaftssektoren. Daher gilt es als sicher, dass die Inflation auch 2023 deutlich über zwei Prozent liegen wird. Umfragen der Notenbank zeigen, dass die Verbraucher im nächsten Jahr mit fünf Prozent Preisanstieg rechnen. Je stärker die Menschen daran zweifeln, dass die Inflation zurückgeht, desto mehr könnte sich der Preisanstieg verfestigen.

Die sozialen Konsequenzen sind gravierend, denn vor allem Haushalte mit geringen Einkommen müssen angesichts der massiv steigenden Lebenshaltungskosten um ihre Existenz fürchten. Inflation wirkt zudem wie eine Vermögensteuer auf kleine und große Spareinlagen, die jeden Tag real an Wert verlieren, während viele reiche und superreiche Menschen ihre Vermögen in lukrative Aktien sowie Immobilien investieren.

Die Leitzinserhöhung soll mittelbar auch den Euro-Kurs stabilisieren. Europas Währung notiert in Parität zum Dollar und hat seit April rund zehn Prozent an Wert verloren an den Devisenmärkten. Die Euro-Schwäche verstärkt den Inflationsdruck in Europa, weil Rohstoffe wie Öl in Dollar abgerechnet werden, erhöhen sich die Einfuhrkosten entsprechend.