Nach dreijähriger Forschungsarbeit stellen Wissenschaftler an diesem Donnerstag die erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und in der Diakonie vor. Der Betroffenenvertreter Detlev Zander erwartet ein "Beben", wie er sagt. Die Illusion, dass es Fälle sexualisierter Gewalt in großem Ausmaß nur in der katholischen Kirche gegeben habe, sei "ab dem heutigen Tag nicht mehr zu halten". Zander gehört dem Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an. Er nimmt auch an der Pressekonferenz zur sogenannten "ForuM"-Studie teil; sie beginnt um 12.30 Uhr und wird hier im Livestream zu sehen sein.