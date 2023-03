Von Silke Bigalke, Moskau

Das vorläufig wohl letzte Bild von Evan Gershkovich erhaschte einer seiner russischen Kollegen: Der Journalist hatte im abgesperrten Treppenhaus des Gerichtsgebäudes ausgeharrt. Als der Gefangene oberhalb der Treppe abgeführt wurde, offenbar mit gefesselten Händen, dreht er ein kurzes Video. Gershkovichs Gesicht ist darauf nicht zu erkennen, nur ein Mann im gelben Pulli, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Gershkovich soll im Moskauer Lefortowo-Gefängnis auf seinen Prozess warten, zu Stalins Zeiten folterte und erschoss der Geheimdienst dort politische Häftlinge. Heute ist es nur noch ein Untersuchungsgefängnis, aber eines, das als besonders verschlossen gilt. Das Spionageverfahren gegen Gershkovich wurde als geheim eingestuft, weder Presse noch Besucher dürfen in den Gerichtssaal. Es ist, als hätte der russische Staat den Amerikaner verschluckt.

Die Festnahme lässt sich als endgültiger Bruch mit dem Westen interpretieren

Ein Mensch verschwindet im Gefängnis, in Russland gehört das heute zum Alltag. Der Fall Gershkovich natürlich ist besonders: Er ist der erste westliche Journalist, der im modernen Russland wegen Spionage verhaftet wurde. Seine Festnahme kann man als endgültigen Bruch Wladimir Putins mit dem Westen interpretieren, eine neue Stufe der Eskalation. Gershkovich, so befürchten viele, soll ihm als Druckmittel und mögliches Faustpfand dienen.

Der Fall zeigt auch die rasende Geschwindigkeit, mit der sich in Russland eine Militärzensur entwickelt hat. Immer drastischere Gesetze führen zur immer aggressiveren Verfolgung Andersdenkender. Nicht nur das Spionagegesetz, dessen Bruch der FSB dem Journalisten Gershkovich vorwirft, ist seit Kriegsbeginn stark ausgeweitet worden. Im März 2022 unterschrieb Putin zwei Zensurgesetze, die vor allem einem dienen: Die Sichtweise des Kreml auf den Krieg zur einzigen Wahrheit zu erklären. Wer sich abweichend von der offiziellen Linie äußert, riskiert wegen "Diskreditierung" der Streitkräfte oder "Falschnachrichten" angeklagt zu werden. Die ersten Urteile sind längst gefallen, Moskauer Oppositionelle für sieben und acht Jahren ins Gefängnis geschickt worden.

Detailansicht öffnen Die vorläufig letzte Aufnahme des US-Journalisten Evan Gershkovich (mit gelber Kapuze) zeigt, wie er aus dem Moskauer Gerichtsgebäude geführt wird. (Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS)

Es wird nicht dabei bleiben: Die Bürgerrechtsorganisation OWD-Info zählt mehr als 510 Fälle, bei denen Russen strafrechtlich verfolgt werden, weil sie sich kritisch über den Krieg geäußert haben. Meistens betrifft das Kommentare in sozialen Medien, aber auch Protestplakate, Unterrichtsstunden, Bezirksratssitzungen. Fast nirgendwo kann man mehr offen reden. Erst am Mittwoch wurde ein 54-jähriger Mann in Sankt Petersburg zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt: Er hatte Putin in einem Online-Forum für Hobby-Archäologen einen Verräter und Kriegsverbrecher genannt.

Die meisten unabhängigen russische Journalisten haben das Land wegen der Zensurgesetze verlassen. Nicht alle, aber viele ausländische Korrespondenten blieben. Dass Evan Gershkovich nun wegen Spionage statt angeblicher "Fake News" angeklagt wurde, erhöht eine mögliche Haftstrafe. Die Liste der Dinge, über die man nicht mehr reden oder schreiben darf, wird ohnehin ständig länger: Nicht nur Informationen über die Armee, ihre Taktik, ihre Verluste, ihre Vergehen, sondern auch über Versorgung, Nachschub, Ausbildung, sogar über die Stimmung innerhalb der Truppe sind verboten. Wer über die sinkende Moral der Streitkräfte schreibt, riskiert ein Verfahren wegen "Diskreditierung" der Armee. Wer online Informationen über Panzerproduktionen sucht, gerät womöglich unter Spionageverdacht.

Zwei Jahre Lagerhaft: Die zwölfjährige Tochter eckte mit ihrem Bild an

Das ist nicht nur für Journalisten heikel. OWD-Info veröffentlicht täglich eine ganze Liste mit Fällen: Am selben Tag, an dem Gershkovich verhaftet wurde, stand beispielsweise Alexej Moskaljow auf dieser Liste, er wurde am Donnerstag im belarussischen Minsk festgenommen. Moskaljow ist der alleinerziehende Vater der zwölfjährigen Maria, die im Kunstunterricht ein kriegskritisches Bild gemalt hatte. Eine Frau und ein Mädchen sind darauf zu sehen, Raketen fliegen auf sie zu, "Kein Krieg" steht daneben. Maria wurde ins Kinderheim gebracht, gegen ihren Vater ermittelt. Am Dienstag wurde Moskaljow wegen "Diskreditierung" der Streitkräfte zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt, da war er bereits aus dem Hausarrest geflohen. Seine Flucht endete in Minsk.

Oder der 62-jährige Moskauer Michail Simonow. Er wurde, ebenfalls am Donnerstag, für einen Eintrag im sozialen Netzwerk VKontakte zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. "Während Kinder und Frauen getötet werden, singen wir Lieder auf dem ersten Kanal", schrieb er, der erste Kanal ist ein Kreml-treuer Staatssender. Ein Vertragssoldat von der Krim, der nicht kämpfen wollte, wurde zu neun Jahren strenger Lagerhaft verurteilt; ein Mitarbeiter des Moskauer Instituts für Physik und Technologie kam für einen kritischen Kommentar über das Verhalten der Truppen ins Untersuchungsgefängnis; gegen einen Umweltaktivisten aus der russischen Republik Komi wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte auf seiner VKontakte-Seite den Satz "Ischma probt das Treffen mit Fracht 200" geschrieben. Ischma ist die Heimatstadt des Mannes, Fracht 200 die Bezeichnung für gefallene Soldaten. Die Liste geht weiter, und das sind nur die Fälle von vergangenem Donnerstag.

Das Gefühl, dass es jeden jederzeit treffen kann, lässt den kritisch denkenden Teil der Gesellschaft stumm werden und passiv. Menschen haben Angst, mit Journalisten zu sprechen. Oder gelb-blaue Kleidung zu tragen. Oder auch nur, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, mit anderen Kriegsgegnern. Der Menschenrechtsanwalt Pawel Tschikow verglich die russische Bevölkerung kürzlich mit einer Schafherde, die mal hier, mal dort von den Schäferhunden gebissen werde. So bewege sie sich immer dorthin, wo der Schäfer sie haben will, sagte er in einem Meduza-Interview. Die Liste der Vorschriften und Verbote wächst dabei immer weiter: Im vergangenen Jahr verabschiedet die Staatsduma 653 neue Gesetze.

Dabei bestimmt allein der Kreml, was richtig ist und was falsch. Selbst Zahlen und Fakten internationaler Organisationen lässt er nicht gelten, die UN, den Internationale Strafgerichthof, Amnesty International sind in Putins Augen russlandfeindliche Werkzeuge des Westens. Gruppen, die sich innerhalb Russlands für Aufklärung oder eine aktive Zivilgesellschaft eingesetzt haben, wurden zu "unerwünschten Organisationen" erklärt. Wer etwa mit Transparency International kooperiert, mit der unabhängigen russische Nachrichtenseite Meduza oder der Heinrich-Böll-Stiftung, macht sich strafbar.

Evan Gershkovich hat als unabhängiger Journalist über Russland berichtet, seine objektiven Recherchen interpretiert der FSB in Spionage um. Putin zeigt der Welt, was viele Russen schon wussten: In Russland kann es jeden treffen.