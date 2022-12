Von Björn Finke, Brüssel

Es geht um mehr als 13 Milliarden Euro an Fördermitteln für Ungarn, es geht um Budgethilfen an die Ukraine, es geht um eine Jahrhundert-Steuerreform - und über all das soll in den kommenden Tage im Paket entschieden werden. Ein dramatischer europäischer Showdown steht damit zur Adventszeit an. Schon am Montagabend wollten die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten bei einem Treffen in Brüssel ausloten, ob eine Verständigung möglich ist. Die Regierungen wollen verhindern, dass der Streit über das Paket den EU-Gipfel belastet, der an diesem Donnerstag stattfindet. Ob das gelingt, hängt vor allem von einem Mann ab. Von Viktor Orbán.

Der autoritär regierende ungarische Ministerpräsident wehrt sich dagegen, dass die EU ihm wegen der grassierenden Korruption in seinem Land Fördermittel vorenthalten könnte. Deshalb blockiert Orbán zwei wichtige Vorhaben, bei denen Einstimmigkeit nötig ist: die versprochene Budgethilfe an Kiew von 18 Milliarden Euro für 2023. Und die Einführung einer Mindeststeuer für Konzerne von 15 Prozent. Mit ihr würde die EU einen Teil der Jahrhundertreform der Unternehmensbesteuerung umsetzen, auf die sich 137 Staaten in der Industrieländer-Organisation OECD geeinigt haben.

Wollen genug Regierungen Härte zeigen?

Bei der Ukraine-Hilfe haben die anderen 26 EU-Regierungen am Wochenende schon jene Bestandteile des Gesetzespakets verabschiedet, die keine Einstimmigkeit erfordern. Orbán kann aber mit seinem Veto verhindern, dass der EU-Haushalt dafür bürgen wird, dass die Ukraine die 18 Milliarden Euro an günstigen Darlehen wirklich zurückzahlt. Gibt der Ungar seine Blockade nicht auf, müssten stattdessen die 26 einzelnen Regierungen die Bürgschaften übernehmen - und einspringen, falls Kiew die Kredite nicht bedient. Diese nationalen Bürgschaften bereitzustellen, wäre mühsamer.

Deshalb hoffen die Regierungen weiter, dass Orbán einlenkt. Dafür haben sie vor allem ein Druckmittel: die ausstehende Genehmigung des ungarischen Reform- und Ausgabenplans für den Corona-Hilfstopf. Zudem müssen die Regierungen entscheiden, ob sie Fördermittel an Budapest auf Grundlage des neuen Rechtsstaatsmechanismus einfrieren - das wäre eine brisante Premiere.

Die EU-Kommission beklagt seit Jahren in Ungarn Korruption, autoritäre Tendenzen sowie den Abbau von Rechtsstaat und Medienfreiheit. Der Rechtsstaatsmechanismus zielt allerdings ausschließlich auf solche Missstände ab, derentwegen EU-Gelder in den falschen Taschen landen könnten. Gefährden diese Defizite die ordnungsgemäße Verwendung, kann Brüssel Fördermittel zurückhalten. Im April eröffnete die Behörde das Verfahren; im September drohte Haushaltskommissar Johannes Hahn, 7,5 Milliarden Euro einzufrieren, wenn Orbán nicht bis 19. November 17 Reformen umsetzt, die den Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft verbessern.

Vor zwei Wochen stellte Hahn fest, dass die Versprechen unzureichend erfüllt worden seien. Daher schlug er den EU-Finanzministern vor, die Milliarden tatsächlich zurückzuhalten. Die Minister müssen diese Entscheidung jedoch mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit treffen, was in etwa einer Zweidrittelschwelle entspricht. Und ob diese erreicht werden kann, gilt als unsicher. Manche ost- und südosteuropäische Regierung zögert, weil sie fürchtet, selbst einmal wegen Korruptionsproblemen ins Visier des Mechanismus zu geraten.

Bei den Corona-Hilfen geht es um viel Geld für Ungarn

Deshalb beschlossen die Minister vorige Woche, dass Hahn eine aktualisierte Einschätzung vorlegen soll, welche positiven Entwicklungen Ungarns Regierung seit dem Stichtag 19. November angestoßen hat. Das Kalkül: Dies könnte eine Begründung liefern, die Strafsumme zu senken und so die Chancen einer Annahme erhöhen. Am Freitag schickte der österreichische Haushaltskommissar dann einen fünfseitigen Brief plus zehnseitigen Anhang an die Regierungen. Hahn bestätigt dort, dass es neue Initiativen gab, hält aber fest, dass sich die negative Einschätzung der Behörde selbst "im Lichte der jüngsten Gesetzesänderungen, die in Ungarn vorgenommen wurden, nicht geändert hat".

Die Kommission tut den EU-Regierungen also nicht den Gefallen, die vorgeschlagene Strafe zu verringern. Trotzdem könnten die Hinweise auf neue Initiativen im Brief den Mitgliedstaaten als Begründung - Kritiker sagen: Vorwand - dienen, von sich aus den Milliardenbetrag zu senken, bevor abgestimmt wird.

Orbáns Chancen stehen also gut, dass ihm die übrigen Regierungen beim Streit um die 7,5 Milliarden Euro entgegenkommen. Allerdings darf er seine Blockadetaktik und Vetos auch nicht übertreiben. Denn die anderen Mitgliedstaaten haben ja noch ihren anderen, sehr mächtigen Hebel: den Zugang zum Corona-Hilfsfonds. Ungarn ist der einzige EU-Staat, dessen Reform- und Ausgabenplan für den Unterstützungstopf noch nicht gebilligt wurde. Dort warten 5,8 Milliarden Euro an Zuschüssen bis Ende 2026, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Nicken die EU-Regierungen den Plan aber nicht bis Jahresende ab, verfallen 70 Prozent der Zuschüsse.

Die Kommission schlägt vor, das Konzept anzunehmen, aber dafür wird es keine Mehrheit geben, wenn Orbán auf seinen Vetos besteht. Eine Billigung würde freilich nicht bedeuten, dass sofort Geld fließt. Auf Druck der Kommission sieht der Plan vor, dass Ungarn 27 umfassende Reformen umsetzen muss, um die Unabhängigkeit der Justiz und den Kampf gegen Korruption stärken. Erst wenn die ungarische Regierung diese "Super-Meilensteine" erreicht, darf die Behörde Tranchen überweisen. Die Erfüllung dieser Vorgaben würde zugleich die Bedenken ausräumen, dass in Ungarn Fördergelder veruntreut werden. Und damit könnte Budapest auch die Milliarden loseisen, die Brüssel wegen des Rechtsstaatsmechanismus vorerst einfrieren will.

Orbán hätte dann gut 13 Milliarden Gründe, den Vorgaben Brüssels endlich nachzukommen. Ob er es wirklich macht, ist die andere Frage.