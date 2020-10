Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Der erste Bericht der EU-Kommission zur Rechtsstaatlichkeit in Europa ist, wie erwartet, für Deutschland sehr freundlich ausgefallen. Die Justiz ist effizient, die Richter sind unabhängig, sogar die Digitalisierung kommt allmählich voran - und mit dem "Pakt für den Rechtsstaat" wurden den Gerichten rechtzeitig vor dem Report 2000 Richterstellen spendiert. Nur bei den Staatsanwälten gibt es einen kleinen Minuspunkt in Sachen Unabhängigkeit, wegen des Weisungsrechts der Minister. Aber das ist zu verschmerzen nach so viel Lob.

Also alles gut? Wer den Bericht als Einladung versteht, sorgenvoll nach Warschau oder Budapest zu schauen und zu Hause alles für gut zu halten, der hat die Zeichen noch nicht erkannt. In Polen und Ungarn wird die Justiz von oben her beschädigt, durch rechtsstaatsfeindliche Regierungen. In Deutschland kann, wenn man sich zu sehr in Sicherheit wiegt, eine Erosion von unten drohen.

Denn die wichtigste Ressource der Justiz ist weder die Personalausstattung noch die elektronische Aktenführung, sondern das Vertrauen der Bürger. Dazu enthält der EU-Report immerhin die Bemerkung, es sei für die Durchsetzung des Rechts nicht gerade förderlich, wenn sogar Ministerpräsidenten richterlichen Urteilen die Gefolgschaft verweigern, wie etwa beim bayerischen Streit um Fahrverbote für Dieselautos.

Die Krise geht aber tiefer. Fragt man die Menschen allgemein nach ihrem Vertrauen in die Gerichte, dann ist der Zuspruch zwar hoch. Im Detail aber gibt es einige Indikatoren, die man ernst nehmen muss. Seit Jahren weist der vom Demoskopischen Institut in Allensbach erstellte Roland Rechtsreport mit stetig steigender Tendenz drei Kritikpunkte aus: Die Verfahren dauern zu lange, die Gerichte sind überlastet - und die Urteile zu milde.

Strafen zu mild? Eine Wahrnehmungsfrage

Diese Wahrnehmung ist gewiss überzogen und ließe sich zumindest teilweise widerlegen, zumal im europäischen Vergleich, in dem Deutschland in Sachen Effizienz gut dasteht. Aber das Beispiel der angeblich zu milden Strafen illustriert, wie solche Perspektiven von der Politik selbst genährt werden, beispielsweise im Umgang mit den schrecklichen Fällen von sexueller Gewalt gegen Kinder.

Fachleute sagen seit Langem, dass allein das Entdeckungsrisiko der Schlüssel zu einer wirksamen Bekämpfung ist. Das heißt: Jugendhilfe, Schulen, Kinderärzte, Polizei - alle Beteiligten müssen sich eng vernetzen. Höhere Strafen dagegen bringen nichts, zumal bei schwerem sexuellen Missbrauch bereits höchste Strafen möglich sind.

Trotzdem hat die Koalition nach den Taten von Münster und Lügde den Strafrahmen erhöht - für leichtere Fälle, zu denen die dortigen Verbrechen gerade nicht gehörten. Die Öffentlichkeit kann dies nur als kleinlautes Eingeständnis verstehen: Ja, die Strafen sind zu lasch.