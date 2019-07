10. Juli 2019, 17:31 Uhr EU-Parlament Von der Leyen legt Plan für Europa vor

Die nominierte Kandidatin für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hat am Mittwoch bei mehreren Fraktionen des Europäischen Parlamentes in Brüssel für sich geworben.

Von der Leyen will das Europäische Parlament zudem stärker in das Gesetzgebungsverfahren einbinden.

Die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten Iratxe García erklärte nach der Befragung, dass man "nicht genügend Antworten" bekommen habe.



Von Karoline Meta Beisel und Alexander Mühlauer , Brüssel

Ursula von der Leyen (CDU) hat bei mehreren Fraktionen des Europäischen Parlaments in Brüssel für sich geworben. Die nominierte Kandidatin für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten stellte sich am Mittwoch den Fragen von Abgeordneten und skizzierte ihre politischen Ziele. Von der Leyen sicherte den Parlamentariern zu, sich für eine Reform des Spitzenkandidaten-Verfahrens einzusetzen. Sie plädierte außerdem für eine klimaneutrale Wirtschaft bis zum Jahr 2050 und sprach sich für eine "Armee der Europäer" aus.

Von der Leyen will das Europäische Parlament zudem stärker in das Gesetzgebungsverfahren einbinden. So will sie etwa Ideen für Gesetze, die im Parlament eine absolute Mehrheit erhalten, dem Kommissarskollegium vorlegen. Die Bundesverteidigungsministerin will bei der Plenarsitzung des EU-Parlaments in der kommenden Woche in Straßburg zur neuen Präsidentin der EU-Kommission gewählt werden. Sie benötigt dafür die absolute Mehrheit der 751 Abgeordneten. Doch bei den Parlamentariern gibt es weiterhin Widerstand gegen die Deutsche, weil sie nicht als Spitzenkandidatin bei der Europawahl angetreten ist.

Am Mittwoch stellte sich von der Leyen zunächst den Fragen der Sozialdemokraten, die ihrer Nominierung besonders kritisch gegenüberstehen. Deren Fraktionsvorsitzende Iratxe García erklärte nach der Befragung, dass man "nicht genügend Antworten" bekommen habe. "Also werden wir unsere Forderungen aufschreiben und sie auf der Grundlage der erhaltenen Antworten bewerten", sagte García. "Unsere Gruppe wird erneut über die Wahl beraten. Wir werden nächste Woche eine Entscheidung treffen."

Vor allem die 16 deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament lehnen die Wahl von der Leyens bislang ab. Deren Chef Jens Geier zeigte sich nach dem Treffen enttäuscht: Von der Leyen sei bei kaum einem Thema konkret geworden und stütze sich offenbar nicht auf einen zwischen den Fraktionen verhandelten Grundkonsens, bei dem sie sich zur Umsetzung verpflichten müsste. "Mein Eindruck ist, dass der Rückhalt in der Fraktion heute eher geschrumpft ist", sagte er.

Von der Leyen habe Geier zufolge aber zugesichert, dass sie den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans zum Ersten Vizepräsidenten der Kommission ernennen wolle. Die Liberalen wiederum pochten darauf, dass ihre Kandidatin Margrethe Vestager in der Hierarchie nicht unter dem Niederländer stehen würde. Von der Leyen versprach, dass die Dänin einen Posten "auf Augenhöhe" zu Timmermans bekommen solle. Die Europaabgeordnete Nicola Beer (FDP) sagte nach der Befragung: "Ich glaube, sie hat die Fraktion insgesamt noch nicht überzeugt, mich auch nicht." Von der Leyen sei "leidenschaftlich, aber wolkig" aufgetreten, sagte Beer.

Am kommenden Dienstag soll von der Leyen ihren Plan für Europa in einer Rede im Europäischen Parlament präsentieren. Danach stimmen die Abgeordneten in Straßburg ab.