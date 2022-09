"Deutlich in die untere Mittelschicht hinein": Der Kreis der Wohngeldberechtigten soll künftig erheblich erweitert werden.

Immer weniger Menschen erhielten in den vergangenen Jahren Wohngeld, obwohl Wohnungen im Schnitt immer teurer wurden. Das will die Ampelkoalition nun ändern. Was das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung bewirken könnte.