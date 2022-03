Transferleitungen am Dominion Cove Point Liquefied Natural Gas (LNG) Terminal im US-Bundesstaat Maryland: Schon bald wollen die USA mehr Flüssiggas in die EU liefern.

In diesem Jahr wollen die Vereinigten Staaten offenbar mindestens 15 Milliarden Kubikmeter mehr als bisher geplant liefern. Verfolgen Sie die Pressekonferenz von Biden und von der Leyen in Kürze im Livestream.

US-Präsident Joe Biden hat der EU zugesagt, dass die Vereinigten Staaten in diesem Jahr mindestens 15 Milliarden Kubikmeter mehr Flüssiggas nach Europa liefern werden als bisher geplant. Das geht aus einem gemeinsamen Dokument der US-Regierung und der EU-Kommission hervor, das am Freitagmorgen in Brüssel vorgestellt wurde.

Von der Leyen hatte bereits am Donnerstag angekündigt, die EU und die USA würden "ein neues Kapitel in unserer Energiepartnerschaft präsentieren." Das Flüssigerdgas soll mit Tankschiffen nach Europa transportiert werden. Die Lieferungen sehen mindestens 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas mehr als bisher geplant vor, die Liefervereinbarung gilt langfristig.

Die Vereinigten Staaten wollen der EU damit helfen, ihre Gasabhängigkeit von Russland schnell zu reduzieren. Die Lieferungen sollen vor allem die europäischen Gasspeicher vor dem nächsten Winter füllen. Bidens Regierung will dafür mittelfristig die heimische Gasförderung mit der umstrittenen Fracking-Technik weiter ausbauen.