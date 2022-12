Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisiert einem Insider zufolge die amerikanischen Lokalisierungsvorschriften und Subventionen des sogenannten Inflation Reduction Acts (Deutsch: Inflationsbekämpfungsgesetz) als "super aggressiv".

Das Gesetzespaket sieht viel Geld vor, um US-amerikanische Unternehmen beim Klimaschutz zu unterstützen - hauptsächlich aber für diejenigen, die auch in den USA produzieren. Der "Inflation Reduction Act" habe einen direkten Einfluss auf die europäische Industrie, hieß es vor dem Besuch aus dem Elysée-Palast.

Bei einem Treffen mit US-Regierungsvertretern habe Macron nun gesagt, dass das Inflationsbekämpfungsgesetz "super aggressiv" gegenüber europäischen Unternehmen sei, berichtete ein Teilnehmer am Mittwoch unter der Bedingung der Anonymität der Nachrichtenagentur Reuters. Macrons Büro lehnte es ab, den Kommentar zu bestätigen, über den die französische Nachrichtenagentur AFP zuerst berichtete.

Auch weitere europäische Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, haben bereits das von US-Präsident Joe Biden im August unterzeichnete Gesetzespaket kritisiert. Weil es massive Subventionen für in den USA hergestellte Produkte vorsieht, benachteiligt es ihrer Ansicht nach nicht-amerikanische Unternehmen. Zudem befürchtet die Europäische Union (EU), dass europäische Firmen aus dem Grund ihre Produktion nach Übersee verlagern könnten.

Macron ist der erste ausländische Gast auf offiziellem Staatsbesuch für US-Präsident Joe Bidens seit dessen Amtsantritt. Bei einer Rede in der französischen Botschaft in Washington würdigte Frankreichs Präsident das Bündnis beider Staaten als "stärker als alles andere". Man müsse versuchen, der historischen Bedeutung der Partnerschaft auch in Zukunft gerecht zu werden, so Macron am Mittwochabend (Ortszeit). An diesem Donnerstag wird US-Präsident Joe Biden ihn im Weißen Haus empfangen. Auf dem Programm stehen ein bilaterales Gespräch und eine gemeinsame Pressekonferenz, gefolgt von einem festlichen Staatsbankett. Beim Dinner soll der Franzose Macron in Genuss von Blauschimmelkäse aus Oregon kommen.