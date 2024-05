Wer ein Ticket für ein Spiel der Fußball -Europameisterschaft erwerben möchte, muss erst einmal sehr höflich Bitte sagen. Und vor allem: Er - oder sie - muss sich auch erst einmal in aller Form persönlich vorstellen. So verlangt es die Uefa , also der Verband, der das Turnier ausrichtet. Ausweisnummer, Geburtsdatum, Telefonnummer, Adresse, auch E-Mail-Adresse und noch einige private Daten mehr muss man in ein Online-Portal eingeben, erst dann ist eine "Registrierung" möglich, eine erste Bewerbung um Tickets. "Zurzeit befinden sich mehr als 500 000 Fans in der Warteschlange", erscheint dann auf dem Bildschirm. "Danke für Ihre Geduld."

Und ganz gleich, ob die Uefa es einem dann am Ende ermöglicht, auch wirklich eines der begehrten Tickets zu kaufen, um die derzeit angeblich bereits 20 Millionen Menschen buhlen: Sie behält sich in jedem Fall vor, diese privaten Daten an vertrauenswürdige beziehungsweise "autorisierte Dritte" weiterzugeben, wie es schwammig in den Datenschutz-Informationen auf ihrer Webseite heißt.

Die Tickets können vor den Stadien gar nicht richtig kontrolliert werden

Die Berliner Rechtsanwältin Gloria Holborn hat sich darüber geärgert. "Wer ist schon vertrauenswürdig, wer bestimmt das? Ist Coca-Cola vertrauenswürdig?" Eine solche Datensammelei und Datenweitergabe gab es auch schon früher, erstmals erprobt wurde das im Jahr 2004 bei der EM in Portugal, als der Veranstalter "personalisierte" Tickets einführte. Auch bei der Weltmeisterschaft in Deutschland im Sommer 2006 konnten die Veranstalter auf diese Weise umfangreiche Dateien über Fans anlegen. "Aber die Hemmungen sinken immer weiter", meint Holborn, die als eine der Anwältinnen eines europaweiten Fan-Zusammenschlusses engagiert ist, der Football Supporters Europe, FSE.

Sie beklagt: Es seien von Mal zu Mal mehr Daten, die verlangt würden. "2004 hatten viele Leute ja noch gar keine E-Mail-Adresse, kein Handy." Und obwohl die Fans neuerdings nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung theoretisch das Recht hätten, einer Weitergabe von Daten zu widersprechen, sei ein solcher Antrag für die meisten zu aufwendig. So entstehe für die Uefa ein riesiger Schatz - und für die Fans die ungute Ahnung, dass ihre Daten wohl in den Händen von Werbeunternehmen landen dürften.

Nun sind Fußball-Großereignisse immer mit Sicherheitsrisiken verbunden. Am 13. November 2015 begann eine Nacht mit zahlreichen islamistischen Anschlägen in Paris mit einer ersten Detonation vor dem Stade de France - während eines Freundschaftsspiels zwischen der französischen und der deutschen Fußballnationalmannschaft vor 80 000 Zuschauern. "Aber es gab es auch schon Anschläge auf Popkonzerte", wendet die Fan-Anwältin Holborn ein. Zum Beispiel in Manchester im Mai 2017, als ein Selbstmordattentäter vor einem Auftritt der Sängerin Ariana Grande zuschlug. "Da wurde keine Massenüberwachung eingeführt." Wer zum Popkonzert will, muss weiter keine privaten Daten herausrücken.

Und eine Kollegin von ihr, die Fan-Anwältin Angela Furmaniak aus dem baden-württembergischen Lörrach, fügt hinzu: Um die personalisierten Tickets sinnvoll einzusetzen, müssten die Security-Mitarbeiter am Eingang zum Stadion eigentlich den Ausweis jeder Person prüfen. "Aber wenn sie das ordentlich machen würden, dann müssten sich die Leute schon ein Dreivierteljahr vorher anstellen", sagt sie. "Völlig unrealistisch." De facto bringe das für die Sicherheit deshalb gar nicht viel. "Es bringt viel für die Datensammelei." Fürs Geschäft mit den Daten.

Die Juristin Furmaniak ist Mitglied des VfB Stuttgart. Sie geht ab und zu ins Stadion, steht dann in der Cannstatter Kurve, weiß-rot. So wie ihre Kollegin Gloria Holborn das in Berlin bei Hertha BSC tut. In ihrer gemeinsamen, bundesweiten "Arbeitsgruppe Fananwälte" setzen sie sich dafür ein, dass zumindest in der Bundesliga der Trend hin zum gläsernen Fan gestoppt wird. Es gelingt nur selten. Wenn Vereine verlangen, dass Fans sich in Apps registrieren und alles offenbaren, dann könne man manchmal mithilfe der örtlichen Datenschutzbehörde etwas Druck dagegen ausüben, sagt Holborn. Bei der Uefa aber gehe da fast nichts.

Wenn nun von 14. Juni an das Turnier in Deutschland läuft, dann könnte es auch noch in einem weiteren Punkt zu einer Einschränkung von Rechten kommen. Die Uefa schreibt es vor: Bei der EM soll es, um Demonstrationen am Stadion zu vermeiden, eine Bannmeile von 500 Metern rund um die Stadien geben, in denen politische Versammlungen jeglicher Art verboten sind.

"Die Uefa ist allerdings nicht der Staat, sie kann nicht einfach Vorschriften machen und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aushebeln", sagt dazu ein weiterer Fan-Anwalt, Andreas Hüttl aus Hannover. Er will sich dieses Themas annehmen, womöglich gemeinsam mit Kollegen. Denn er sieht die Notwendigkeit, dass Menschen auch bei einem solchen Fußball-Großereignis auf politische Anliegen hinweisen dürfen - selbst wenn das Uefa-Mächtigen nicht passen sollte, die bekanntlich gelegentlich schon an Regenbogen-Armbinden Anstoß nehmen würden.

"Man müsste es drauf ankommen lassen", sagt der Jurist Hüttl. Demonstrationen verbieten, das können in Deutschland nur staatliche Versammlungsbehörden, keine privaten Fußballverbände. Und es wäre spannend zu sehen, sagt er, ob diese Behörden eine solche Beschränkung von Grundrechten einfach nur auf die Wünsche der Uefa stützen würden. Rechtlich müsse man das ausfechten, findet Hüttl. Und zwar am besten schon bald.