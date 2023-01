Von Constanze von Bullion, Roland Preuß und Henrike Roßbach, Berlin

Als Ende November der erste Aufschlag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts bekannt wurde, ging es hoch her. Die Union warnte, der deutsche Pass werde bald "verramscht", und Faesers Koalitionspartner FDP war pikiert, weil die Ministerin aus Sicht der Liberalen den zweiten vor dem ersten Schritt ging. Die FDP nämlich wollte mindestens gleichzeitig mit der Einbürgerung auch den Zuzug von Fachkräften reformieren. Inzwischen liegen zu beiden Themen Gesetzentwürfe vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum soll das Staatsangehörigkeitsrecht geändert werden?

Die Regierung will die Einbürgerung für Menschen erleichtern, die rechtmäßig und dauerhaft in Deutschland leben und mindestens einen ausländischen Elternteil haben. Damit will sie auch in bi-nationalen Familien die Identifikation mit dem deutschen Staat stärken. "Erst mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird die volle gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht", heißt es im Referentenentwurf des Innenministeriums. Politische Teilhabe werde insbesondere durch das vollständige Wahlrecht ermöglicht, das Menschen ohne deutschen Pass aber verwehrt sei.

Was genau will die Regierung ändern?

Die Einbürgerung soll schneller gehen, denn im europäischen Vergleich ist das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht hürdenreich. Nur 1,3 Prozent der ausländischen Bevölkerung in Deutschland bürgerte 2019 ein; in der EU waren es immerhin zwei Prozent. Künftig sollen Ausländer den deutschen Pass bekommen können, wenn sie fünf Jahre lang rechtmäßig hier gelebt haben. Bisher ging das erst nach acht Jahren.

Gibt es Ausnahmen?

Ja, wer herausragende schulische oder berufliche Erfolge erzielt, sich ehrenamtlich engagiert oder sehr gut Deutsch spricht, kann schon nach drei Jahren einen deutschen Pass bekommen. Aber auch die Lebensleistung der ersten Gastarbeitergeneration wird berücksichtigt. Wer 67 Jahre oder älter ist, soll zur Einbürgerung nur noch mündliche Deutschkenntnisse nachweisen müssen. Der Integrationstest entfällt. Das zielt auf einen Personenkreis, der einen "wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland geleistet" habe, von Sprachförderung aber kaum profitieren konnte.

Was gilt für Kinder?

Alle in Deutschland geborenen Kinder, deren Eltern mindestens fünf Jahre mit qualifiziertem Aufenthaltsstatus im Land leben, werden nach dem Entwurf "ohne jeglichen Vorbehalt die deutsche Staatsangehörigkeit und die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern erhalten und dauerhaft behalten". Das ist ein Paradigmenwechsel. Bisher tat Deutschland sich ausgesprochen schwer damit, Staatsangehörigkeit mit dem ius soli zu begründen, also mit dem Geburtsort. Während die doppelte Staatsbürgerschaft von der Union noch vehement bekämpft wurde, will die Ampel nun niemanden mehr dazu drängen, sich zwischen zwei Pässen zu entscheiden. Denn mit der "symbolträchtigen und psychologisch belastenden Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit" würden viele Menschen an Einbürgerung und Teilhabe gehindert.

Wird der deutsche Pass jedem hinterhergeworfen?

Nein. Die deutsche Staatsangehörigkeit geht allen verloren, die der Armee eines anderen Staates beitreten oder für eine Terrorgruppe im Ausland kämpfen. Auch Kinder können rückwirkend den deutschen Pass verlieren, wenn Angaben über Vaterschaft oder den Status der Eltern falsch waren. Die Daten von Einbürgerungswilligen sollen erstmals automatisch an Geheimdienste und Polizei gehen. Gibt es dort Hinweise auf schwere Straftaten oder Extremismus, kann die Einbürgerung verwehrt werden. Das gilt auch für jeden, der "gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist" oder "die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht akzeptiert".

Und die Einwanderung von Fachkräften?

In dem zweiten Gesetzentwurf des Innen- und des Arbeitsministeriums heißt es, dass es schon jetzt einen Mangel an Fachkräften und Auszubildenden gebe, etwa in Gesundheitsberufen oder der Pflege, Kinderbetreuung, IT oder auf dem Bau. Fehlende Fachkräfte seien ein Wohlstandsrisiko. Deshalb will die Ampel die Zuwanderung vereinfachen.

Gab es da nicht kürzlich erst eine Reform?

Ja, zum 1. März 2020 ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz der großen Koalition in Kraft getreten. Die jetzige Regierung will aber weiter gehen.

Inwiefern?

Vor allem, indem künftig ein Punktesystem über den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt entscheidet. Mit der "Chancenkarte" sollen Ausländer einreisen können, um sich einen Job zu suchen oder ihre Qualifikation anerkennen zu lassen. Die Karte kriegt, wer entweder eine Fachkraft ist oder auf mindestens sechs Punkte kommt. Vier Punkte gibt es für eine ausländische Berufsqualifikation, drei für gute Sprachkenntnisse oder mehrere Jahre Berufserfahrung nach Studium oder Ausbildung. Für zwei Punkte reichen "ausreichende deutsche Sprachkenntnisse", eine kürzere Berufserfahrung oder die Tatsache, nicht älter als 35 Jahre zu sein. Einen Punkt bekommt, wer sich "in den vergangenen fünf Jahren mindestens sechs Monate lang rechtmäßig und ununterbrochen" in Deutschland aufgehalten hat oder höchstens 40 ist.

Mit wie vielen zusätzlichen Fachkräften rechnet die Regierung?

Laut Entwurf gehen Innen- und Arbeitsministerium davon aus, dass jährlich "schätzungsweise zusätzliche 50 000 qualifizierte Drittstaatsangehörige" einreisen werden.

Dürfen auch Menschen ohne anerkannte Qualifikation zuwandern?

Es würden auch Arbeitskräfte für einfache Tätigkeiten gebraucht, argumentiert die Regierung. Deshalb soll mithilfe einer Verordnung des Arbeitsministeriums die "Westbalkanregelung" ausgeweitet werden. Sie erlaubt seit 2016 Staatsangehörigen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien, in Deutschland eine Stelle anzunehmen, wenn sie eine Arbeitsplatzzusage und die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit haben. Weitere Qualifikationen wie Berufsabschlüsse sind nicht nötig. Das jährliche Kontingent soll nun von 25 000 Menschen auf 50 000 erhöht und die Regelung, die bislang Ende 2023 ausläuft, entfristet werden.

Könnten Arbeitskräfte aus dem Ausland einheimische Beschäftigte in einem Unterbietungswettbewerb verdrängen?

Die Gefahr besteht. Deshalb müssen Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Tarif entlohnt werden oder, falls kein Tarifvertrag gilt, bestimmte Einkommensgrenzen überschreiten. Arbeitgeber, die gegen Arbeitsschutz, Sozialversicherungspflicht, Steuergesetze oder die Vorschriften zur Entlohnung verstoßen, sollen laut der Verordnung des Arbeitsministeriums für fünf Jahre keine Arbeitserlaubnis für Beschäftigte aus dem Ausland erhalten. Zudem sollen die Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Reisekosten der Zuwanderer tragen.

Was ist mit der Rückführung von Ausländern ohne Bleiberecht?

Die Regierung arbeitet an Abkommen mit den Herkunftsländern: Die sollen ihre Staatsbürger ohne Bleiberecht wieder aufnehmen. Im Gegenzug bietet Deutschland legale Wege in den deutschen Arbeitsmarkt an. Kümmern soll sich um diese Abkommen der frühere nordrhein-westfälische Integrationsminister, Joachim Stamp (FDP), als Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen.