Von Alexandra Föderl-Schmid

Für alle ist er ein Begriff, für ihn selbst beherrschte er sein Leben: der Eichmann-Prozess. Gabriel Bach spielte als Ankläger im Verfahren gegen Adolf Eichmann eine entscheidende Rolle: "Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht an Aussagen oder einen der Momente erinnere. Der Prozess berührt mich", sagte er im Gespräch mit der SZ im Frühsommer des vergangenen Jahres. Sein hohes Alter sah man ihm bis zuletzt nicht an: Er war das, was man eine stattliche Erscheinung nennt. Seine Sätze sprach er mit Nachdruck.

Wenn man ihn anrief, dann sprudelte Bach gleich los. Mit dem Satz "Das kann man schwer vergessen" sprang er von einer Erinnerung zur nächsten. 61 Jahre ist es her, dass Eichmann, der während der Nazizeit die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden organisiert hatte, von Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad in der tollkühnen "Operation Finale" festgesetzt wurde. Eichmann lebte in Buenos Aires unter falschem Namen.

Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gab den Israelis den entscheidenden Hinweis - weil er der deutschen Polizei und Justiz misstraute. Eichmann wurde am 22. Mai 1960 - getarnt als Mitarbeiter der Fluglinie El Al - nach Israel entführt. Ein Richter erließ dort am 23. Mai 1960 Haftbefehl.

Die Nachricht von der Verhaftung Eichmanns hörte Bach im Radio. Zwei Tage später rief ihn Justizminister Pinchas Rosen zu sich: Bach war damals stellvertretender Generalstaatsanwalt. "Er hat mir gesagt: Sie werden einer der Ankläger sein. Das wird ein besonderer Prozess." Der Prozess gegen Adolf Eichmann hat Israel geprägt. Er hat den jüdischen Opfern eine Stimme gegeben und dem deutschen Massenmord ein Gesicht.

Mit einem Fußtritt aus Deutschland "hinausbugsiert"

Durch seine Beschäftigung mit Eichmann tauchte Bach ein in eine Welt, der er entkommen war. Eine Vergangenheit, in der "Juden nicht auf Bänken sitzen durften" und ihnen ein Boot auf dem Wannsee in Berlin verwehrt wurde, wie er sich erinnert. In Halberstadt wurde er 1927 geboren, ab dem zweiten Lebensmonat wuchs er in Berlin auf. Zwei Wochen vor der Reichspogromnacht am 9. November 1938 gelang der Familie die Flucht.

Vor der holländischen Grenze wurden er, seine Eltern und seine Schwester aus dem Zug geholt, der Inhalt ihrer Koffer wurde verstreut. "Ein SS-Mann hat mich mit dem Schuh in einen gewissen Körperteil getreten und Richtung Zug befördert. Dass ich mit einem Fußtritt aus Deutschland hinausbugsiert wurde, ist mir erst später klar geworden", erzählte Bach mit einem herzhaften Lachen.

Er war damals elf Jahre alt, ein Kind. 1940 kam Bach ins damalige Palästina. Er studierte später in London Jura, arbeitete ab 1953 bei der Staatsanwaltschaft und war von 1982 bis 1997 Richter am Obersten Gerichtshof in Israel.

Als 34-Jähriger stand Bach erstmals Eichmann gegenüber und verhielt sich "korrekt", wie er selbst sagte. Die Frage, wie es ihm selbst beim ersten Aufeinandertreffen mit Eichmann gegangen ist, wollte Bach nicht beantworten. Er erzählte lieber, wie er sich durch Dokumente von Opfern gearbeitet hat, die Eichmann um ihr Leben angefleht hätten. Aber Eichmann habe keine Gnade walten lassen, nicht einmal bei einem Mann, dessen Erfindung für die Wehrmacht von Nutzen hätte sein können.

Was ihn angetrieben hat

Was Bach selbst angetrieben hat? "Mein Ziel war es zu beweisen, dass er nicht nur Befehlsempfänger war, sondern dass er sich mit der Tötung der Juden identifizierte. Er wollte wirklich das ganze jüdische Volk umbringen."

Wohl auch deshalb kämpfte er weiter in der Gegenwart, um zu beweisen, "dass Eichmann eben nicht nur Befehlsempfänger war". Bachs Motiv: Die Verbrechen der Nazi-Zeit dürfen nicht vergessen werden. Er wollte Zeugnis ablegen bis zum Schluss, noch möglichst viel von dem, was ihm wichtig war, weitergeben an die jüngeren Generationen.

Noch mit über 90 Jahren nahm Bach Einladungen für Reisen an, 2020 wollte er noch einmal nach München ins NS-Dokumentationszentrum kommen. Aber die Pandemie verhinderte dies. Am Freitag ist Gabriel Bach mit 94 Jahren in Israel verstorben. Er hinterlässt seine Frau Ruth, Kinder und Enkelkinder