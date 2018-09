25. September 2018, 18:52 Uhr Düsseldorf Colonia Dignidad-Arzt muss nicht ins Gefängnis

In Chile wurde Hartmut Hopp 2011 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein Gericht entschied nun, dass das Urteil in Deutschland nicht vollstreckt werden darf. Für die Opfer der Sekte ist der Beschluss ein herber Schlag.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Seit Jahrzehnten hoffen die Opfer der Colonia Dignidad, dass die Täter endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Als einer der schlimmsten Schergen der deutsch-chilenischen Foltersekte gilt deren früherer Arzt Hartmut Hopp, in Chile 2011 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Doch Hopp floh damals mühelos nach Krefeld, in seine alte Heimat Deutschland, wo der internationale Haftbefehl unwirksam ist, weil Deutsche nicht ins außereuropäische Ausland ausgeliefert werden. Jetzt, sieben Jahre danach, entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf zum Entsetzen der Geschädigten, dass die chilenischen Urteile hierzulande auch nicht vollstreckt werden dürfen.

Der Justizflüchtling Hopp bleibt in Alemania also ein freier Mann, obwohl ihm diverse Schwerverbrechen zur Last gelegt werden. Im OECD-Staat Chile hatte der Oberste Gerichtshof in letzter Instanz festgestellt, dass die ehemals mutmaßliche Nummer zwei der Kolonie in den Anden dem damaligen Anführer Paul Schäfer dabei geholfen hatte, Kinder und Jugendliche zu vergewaltigen. Nach einem chilenischen Antrag empfahl das Landgericht Krefeld dann 2017, den Rechtsspruch hier umzusetzen und Hopp in eine deutsche Haftanstalt einzuweisen. Das OLG Düsseldorf dagegen gab dem Einspruch seiner Anwälte nun statt - und kam zu der Auffassung, dass die in den chilenischen Urteilen getroffenen Tatsachenfeststellungen nicht ausreichend seien, "um auch nach deutschem Recht eine Strafbarkeit zu begründen".

Deutschland sei für die Täter "ein sicherer Hafen", sagt der Politologe Jan Stehle

Für Opfer, Menschenrechtler und andere an Gerechtigkeit Interessierte ist diese Entscheidung in vielfacher Hinsicht eine Katastrophe, ja ein Schlag ins Gesicht. Denn der Beschluss ist endgültig, es können keine Rechtsmittel eingelegt werden. Und er bedeutet, "dass Deutschland für die Täter ein sicherer Hafen ist", sagt der Berliner Politologe und Aktivist Jan Stehle, der sich mit der in jeder Hinsicht finsteren Causa Colonia Dignidad (Kolonie Würde) seit geraumer Zeit beschäftigt.

In dem abgelegenen und einst abgeriegelten Gebiet im südlichen Chile hatte der in Deutschland seinerzeit gesuchte Päderast und Laienprediger Schäfer seit den Sechziger Jahren eine teutonische Enklave aufgebaut. Hinter der Kulisse von Landwirtschaft und Folklore wurde ausgebeutet, gequält, entführt und vor allem während der chilenischen Militärdiktatur auch gemordet, gefoltert und mit Waffen bis hin zu Giftgas gedealt. Hartmut Hopp, geboren 1944, steht im Ruf, die rechte Hand des 2010 im Gefängnis verstorbenen Schäfer gewesen zu sein. Ihm wurden auch erstklassige Kontakte zu Chiles Tyrann Augusto Pinochet und dessen ebenso berüchtigtem Geheimdienstchef Manuel Contreres nachgesagt, Regimegegner verschwanden auf dem Gebiet der Colonia. Schäfer verging sich nicht nur an Hunderten Kindern - die stets geschützte Siedlung war ein Stützpunkt für kriminelle Machenschaften aller Art. Längst heißt die Horrorkommune Villa Baviera, Bayerndorf, und macht als Freizeitpark weiter. Ein paar Verurteilte sitzen in chilenischen Zellen, andere Verdächtige haben sich wie Hartmut Hopp nach Deutschland abgesetzt.

Für Experten der Sache ist es unfassbar, dass selbst Hopp weiter straffrei ausgeht, dabei wird in Deutschland bereits seit mehr als drei Jahrzehnten gegen ihn ermittelt. "Die Entscheidung aus Düsseldorf steht leider ganz in der Linie des Umgangs der deutschen Justiz und der Bundesregierung mit der Colonia Dignidad", sagt der renommierte Anwalt Wolfgang Kaleck, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). Er fordert: "Die jahrzehntelange Blockadehaltung zur Aufarbeitung des Unrechtssystems in der Colonia Dignidad muss von höchster Stelle politisch beendet werden." Betroffene und das ECCHR hatten Hopp 2011 unter anderem wegen Mordes angezeigt, die Ermittlungen allerdings sind schleppend wie eh und je.

"Ein schwarzer Tag", sagt die Grünen-Abgeordnete Renate Künast nach dem Düsseldorfer Urteil zugunsten von Hopp. "An Tagen wie diesen muss ich erst mal tief durchatmen um dem Prinzip, keine Gerichtsschelte zu betreiben, treu zu bleiben." Künast und andere Parlamentarier bemühen sich um einen staatlichen Hilfsfonds für die Opfer und um angemessene Erinnerung, vielleicht klappt irgendwann wenigstens das.