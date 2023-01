Von Wolfgang Krach, Davos

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat die Erwartung geäußert, dass Deutschland Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern wird. Duda sagte am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos, er hoffe, Bundeskanzler Olaf Scholz werde bei seiner Rede am Mittwoch in Davos eine entsprechende Ankündigung machen. "Ich hoffe, dass sich Deutschland dieser sehr guten Idee anschließt", sagte Duda. Sein Land habe der Ukraine bereits 260 Panzer sowjetischer Bauart geliefert. Nun wolle Polen zudem 14 Kampfpanzer vom Typ Lepoard 2 an die Ukraine abgeben. "Auf diese Weise werden wir ein neues Kapitel bei der Unterstützung der Ukraine beginnen", so Duda.

Auf die Frage, warum er glaube, dass Scholz seine bislang ablehnende Haltung aufgeben werde, sagte der polnische Präsident, wenn andere Nato-Partner bereit seien, der Ukraine Leopard-2-Panzer zu liefern, könne sich auch Deutschland dem nicht entziehen. Außerdem würden "der Druck in Deutschland und die öffentliche Meinung stärker, stärker und stärker". "Deshalb wird Kanzler Scholz diese sehr notwendige Entscheidung treffen", sagte Duda. Die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine sei "ein wichtiges Element in der jetzigen Situation".

Auch Litauens Präsident Gitanas Nausėda erwartet von der Bundesregierung, dass sie ihre zögerliche Haltung zur Lieferung von Kampfpanzern aufgibt. "Ich glaube fest daran, dass Kanzler Scholz sich dafür entscheidet", sagte Nauseda in Davos. "Wir sind in einer Situation, wo mehr Unterstützung für die Ukraine nötig ist."