In Iowa beginnen im kommenden Januar die Vorwahlen, in denen die Republikaner ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl ermitteln. Da es wichtig ist, bei diesen Wahlen gleich einen guten Start hinzulegen, pilgern die Kandidaten wieder und wieder in diesen sehr ländlichen Bundesstaat und lassen sich beim Wenden von Hamburgern, beim Streicheln von Kühen und beim Verzehr von Corn Dogs filmen, von Würstchen in frittiertem Maisteig am Stiel.

Trumps vormaliger Vize Mike Pence, der nun selbst gerne Präsident werden möchte, hat an diesem Samstag gleich drei Auftritte in Iowa. Da Pence ein erfahrener Politiker ist, weiß er, dass die immergleichen Bilder vom Hamburgerwenden vielleicht nicht mehr ganz so viele Menschen begeistern, weshalb er einen Besuch im Restaurant "Pizza Ranch" im Städtchen Red Oak in sein Programm geflochten hat. Niemand assoziiert Iowa auch nur im Entferntesten mit Pizza, daher wird es spannend sein zu sehen, ob Pence die Konkurrenten mit diesem ebenso unerwarteten wie womöglich geschickten Manöver schockt oder gar unter Druck setzen kann.

Trump ist freiwillig vor Gericht erschienen - selbst für ihn waren es laute Auftritte

Tim Scott, der eloquente Senator aus South Carolina, war bereits am Mittwoch in Iowa. Er entschied sich für die sichere Variante und sprach vor Veteranen. Wenn eins im Wahlkampf immer geht, dann sind es Veteranen. Scott kam gut an, er ist ein eloquenter Redner. Aus unerfindlichen Gründen kommt auch Donald Trump bei Veteranen meistens gut an, obwohl er sich aus fadenscheinigen Gründen vorm Militärdienst in Vietnam gedrückt hat und später den republikanischen Senator John McCain verhöhnte, weil dieser jahrelang in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft ausharren musste. Er bevorzuge Helden, die nicht vom Feind gefangengenommen wurden, sagte Trump.

Nach eigener Aussage wäre auch er gern schon früher in Iowa und einigen anderen Bundesstaaten gewesen, um sich seinem Wahlkampf zu widmen, aber das sei leider nicht möglich gewesen, weil in New York City dieser Prozess gegen ihn laufe. Es ist richtig, dass in New York gegen ihn und Mitglieder seiner Familie verhandelt wird. Der Vorwurf lautet, dass die Trumps den Wert ihrer Immobilien gegenüber Banken und Versicherungen über Jahre hinweg bewusst teils deutlich zu hoch angegeben hätten, um günstigere Konditionen zum Beispiel für Kredite zu erhalten. Es wird erwartet, dass der Prozess bis Dezember dauert.

Was nicht richtig ist: Dass Trumps Anwesenheit vonnöten gewesen wäre und er deshalb nicht zum Beispiel nach Iowa hätte reisen können. Er ist an den ersten drei Tagen der Woche freiwillig im Gericht erschienen. In den Verhandlungspausen trat er vor die zahlreich versammelten Medienvertreter und wetterte gegen Staatsanwältin Letitia James und Richter Arthur Engoron. Es waren selbst für Trumps Verhältnisse laute Auftritte. Von James sprach er als einer "schrecklichen Person", dem Richter bescheinigte er, "geistesgestört" zu sein. Zudem legte er nahe, die beiden könnten sich strafbar machen, weil sie in den Wahlkampf eingriffen. Das ist nach Ansicht aller juristischen Kommentatoren Unsinn.

Trump hat bei der Größe seiner Immobilien übertrieben, das gilt schon als erwiesen

Engoron hatte bereits vor Beginn des Verfahrens entschieden, dass es erwiesen sei, dass Trump den Wert seiner Immobilien übertrieben habe. Zum Beispiel habe er die Größe seines dreistöckigen Apartments im Trump Tower an der 5th Avenue mit rund 3000 Quadratmetern angegeben. Tatsächlich sei es 1100 Quadratmeter groß. Trump bezeichnet das Verfahren im Gegenzug als politisch motiviert. Er habe alle Kredite pünktlich und mit Zinsen zurückgezahlt, es sei also nicht nur niemand zu Schaden gekommen, die Banken hätten von ihm profitiert. Die Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass man auch wegen Betrugs angeklagt werden kann, wenn niemand zu Schaden kam.

In dem Verfahren geht es darum, ob Trumps Unternehmen sich weitere Straftaten zuschulden kommen ließen und um ein mögliches Strafmaß. Staatsanwältin James fordert, dass Trump 250 Millionen Dollar Strafe zahlen soll. Mehrere Medien spekulierten darüber, dass Trump im Falle eines weiteren Schuldspruchs dazu gezwungen sein könnte, seine New Yorker Immobilien zu verkaufen, darunter den Trump Tower. Das gilt als möglich, allerdings als wenig wahrscheinlich. Bei einem entsprechenden Urteil hätte Trump die Chance, in Berufung zu gehen.

Dass er nicht nach Iowa gereist ist und es vorzog, drei Tage lang in New York vor Gericht zu erscheinen, dürfte ein Ausblick auf seine politische Strategie im Umgang mit den weiteren Verfahren sein, die gegen ihn anhängig sind. Beginnend im kommenden Frühjahr wird Trump sich in vier Strafverfahren verantworten müssen. Es geht dabei unter anderem um seinen Versuch, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu unterminieren. Bei diesen Prozessen muss er anwesend sein, sie werden ihn tatsächlich im Wahlkampf behindern. Oder gerade nicht?

Manche Beobachter glauben, dass Trump in New York geprobt habe, wie er die anstehenden Gerichtsprozesse im Wahlkampf als Chance umdeuten könnte. Sie sichern ihm Aufmerksamkeit, er kann sich als politisch verfolgt stilisieren und seine Anhängerschaft mobilisieren. Es darf als sicher gelten, dass jeder seiner Kurzauftritte am New Yorker Gericht in dieser Woche in den Medien mehr Aufmerksamkeit bekam, als er mit Reden in Iowa in einer ganzen Woche zusammenbringen könnte. Daran würde selbst ein dekonstruktivistisches Manöver wie ein Pizzeriabesuch à la Pence nichts ändern.

Einer der großen Kritikpunkte Trumps an dem New Yorker Prozess ist die Tatsache, dass allein der Richter das Urteil fällen wird und keine Jury eingesetzt wurde. Das ist bei einem Verfahren diesen Umfangs tatsächlich erstaunlich. Mit dem Hinweis auf die fehlende Jury will Trump nahelegen, dass die New Yorker Justiz sich gegen ihn verschworen habe. Was er verschweigt: Seine eigenen Anwälte haben sich ausdrücklich für ein Verfahren ohne Jury entschieden.