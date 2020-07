Ein soziales Pflichtjahr muss her

Kolumne von Heribert Prantl

Dies ist ein Plädoyer für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht - aber einer ganz anderen Wehrpflicht, als es sie bis 2011 gab. Bis dahin war der Wehrdienst Pflicht und Regel; der Zivildienst war Ausnahme; den Zugang zu dieser Ausnahme musste man sich mit einer Gewissensprüfung erkämpfen. Das gilt es grundsätzlich zu verändern: Der Dienst müsste für junge Männer und Frauen zur allgemeinen Pflicht werden; und diese Pflicht sollte dann in der Pflege, im Naturschutz, in der Feuerwehr, im Katastrophenschutz - oder eben auch in der Bundeswehr geleistet werden können.