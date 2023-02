Deutsche Bundespolizisten an der Grenze zu Österreich. Hier wurden 2022 etwa 14 700 Einreisende abgewiesen.

Die Bundespolizei weist an den deutschen Grenzen so viele Einreisende zurück wie seit Jahren nicht. Die meisten sind ohne Pass und gültiges Visum - und bitten den Behörden zufolge auch nicht um Asyl. Die Linke glaubt das nicht.

Von Jan Bielicki

Die Bundespolizei hat an den deutschen Grenzen so viele unerlaubt einreisende Menschen abgewiesen wie seit Jahren nicht mehr. Etwa 25 500 Personen wurden 2022 von den Polizisten zurückgeschickt, weil sie nicht die nötigen Visa und Papiere dabeihatten - fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor oder im letzten Vor-Corona-Jahr 2019.