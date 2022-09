Der Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt" rückt starke Frauen in den Mittelpunkt. Es geht um Ästhetik und um das "ganz normale Leben", das es ja auch gegeben hat in der Diktatur. Hier eine Szene mit Suzie (Marlene Burow) und ihren Kolleginnen. Links steht Gisela (Jördis Triebel).

(Foto: Peter Hartwig)