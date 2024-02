RAF:Zwei Prozesse gegen Klette?

Von Christoph Koopmann und Jana Stegemann, München/Hamburg

Um 5.18 Uhr am Donnerstagmorgen gibt die Polizei Entwarnung. Die Bewohner des Hauses in der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg und des Hauses gegenüber dürften zurück in ihre Wohnungen, schreibt die Polizei Berlin auf X. Am späten Mittwochnachmittag hatten Beamte in der Wohnung, in der die untergetauchte RAF-Frau Daniela Klette jahrelang unter falschem Namen lebte, neben Schusswaffen auch "schwere Kriegswaffen" gefunden, darunter eine Panzerfaustgranate und eine Kalaschnikow. Die Ermittler warnten am Donnerstagnachmittag die Bevölkerung, dass sie auch Klettes Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg in Berlin vermuteten.