Impftest am Royal Free Hospital in London.

Eine Woche nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs sollen in Großbritannien die ersten Impfdosen verabreicht werden. Die ersten 800 000 Dosen sollen für Impfungen von besonders gefährdeten Gruppen eingesetzt werden: Menschen über 80, die sich in Krankenhäusern befinden oder bereits Termine für Behandlungen haben - außerdem Mitarbeiter von Pflegeheimen.

In Anlehnung an den "D-Day" - die Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in Frankreich am 6. Juni 1944 - war in Erwartung der ersten Impfungen ab Dienstag immer wieder vom "V-Day" die Rede gewesen - das "V" steht für "vaccination" (Impfung).

Etwa eine Woche zuvor hatten der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech die Notfallzulassung für ihren gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoff in Großbritannien erhalten. Damit wurde das Vereinigte Königreich zum ersten Land der Welt, das den Impfstoff genehmigte.

US-Amerikaner sollen Impfstoff kostenlos bekommen

Das Weiße Haus hat bekräftigt, dass Amerikaner für Impfungen gegen das Coronavirus nicht selbst bezahlen müssen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte am Montagabend (Ortszeit) in einer Telefonschalte mit Journalisten: "Kein Amerikaner wird auch nur einen Penny aus seiner Tasche bezahlen müssen." US-Präsident Donald Trump wolle an diesem Dienstag bei einem Treffen zur "Operation Warp Speed" im Weißen Haus eine Verfügung unterzeichnen, wonach die US-Bestände an Impfstoff gegen das Coronavirus zunächst der eigenen Bevölkerung zugute kämen.

Bei der "Operation Warp Speed" handelt es sich um das Impfprojekt des Weißen Hauses. Weiter hieß es am Montag, Trump werde das US-Außenministerium in der Verfügung anweisen, mit anderen Nationen für die Beschaffung von Impfdosen aus den US-Beständen zusammenzuarbeiten. Geplant sei auch, dass für ärmere Staaten Impfstoff gespendet werde. Voraussetzung sei in beiden Fällen aber die vorrangige Versorgung der Bevölkerung in den USA.

Weltwirtschaftsforum 2021 in Singapur statt in der Schweiz

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) zieht 2021 coronabedingt von der Schweiz nach Singapur. Dort werde das Treffen vom 13. bis 16. Mai stattfinden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die Entscheidung sei mit Blick auf die Sicherheit aller Teilnehmer und der Gastgeber gefallen. In Singapur sei die Corona-Situation wesentlich besser als an vielen anderen Orten, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab.

Das WEF-Treffen 2022 solle wieder wie üblich in Davos stattfinden. Die Schweiz gehört zu den in Europa am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Vor einigen Wochen war noch Luzern als Ausweichquartier ins Spiel gebracht worden. In der sonst üblichen Davos-Woche werde vom 25. bis 29. Januar ein virtuelles Event organisiert, hieß es.

An dem Jahrestreffen in Davos nahmen normalerweise jeweils mehr als 3000 Menschen teil. Spitzenpolitiker aus aller Welt, darunter unter anderem auch mehrmals Bundeskanzlerin Angela Merkel, waren regelmäßige Gäste.

Österreichische Regierung streitet um Corona-Regeln

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

In Österreich gibt es wegen der Corona-Politik zum zweiten Mal binnen weniger Tage Unstimmigkeiten in der türkis-grünen Bundesregierung. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnte am Montag den Vorschlag von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ab, die Reiseeinschränkungen zur Pandemie-Eindämmung über die erste Januarwoche hinaus zu verlängern. "Schroff" sei die Zurückweisung durch Kurz gewesen, schreibt der Kurier.

Kogler hatte in der Zeitung aus Wien am Vortag seine Anregung mit Blick auf die laxen Regeln in Nachbarländern wie der Schweiz und der Slowakei gemacht. Für eine Verlängerung sei er da "offen gestanden strenger als die ÖVP" von Kurz, so Kogler. Bereits zuvor knirschte es in der Regierungsspitze. Kurz hatte behauptet, dass das Corona-Virus im Sommer durch Auslandsreisen von Menschen mit Migrationshintergrund nach Östereich "eingeschleppt" worden sei. Kogler bezeichnete die Aussage von Kurz als "einseitig und von mangelnder Sensibilität".

Nach drei Wochen der strikten Beschränkungen öffnen an diesem Montag in Österreich wieder alle Geschäfte. Angesichts des rapiden Anstiegs der Infektionszahlen hatte die Bundesregierung aus ÖVP und Grünen Mitte November die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Wie im Frühjahr war das Verlassen von Haus und Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt, etwa zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zum Spazierengehen und Joggen. Geschäfte und Dienstleister blieben zu - bis auf Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken.

Die etwa neun Millionen Einwohner des Landes können nun zwar einkaufen, Hotels und Gastronomie bleiben hingegen bis zum 6. Januar geschlossen. Außerdem gelten abends und nachts weiter Ausgangsbeschränkungen. Ab den Weihnachtsfeiertagen soll der Skibetrieb möglich sein. Trotz des nun beendeten Teil-Lockdowns ist das Infektionsgeschehen in Österreich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert lag am Sonntag bei mehr als 250 - also auch deutlich höher als etwa in Deutschland.

Die Regierung führt nun in einigen Bundesländern Massentests durch, um Infizierte schnell zu finden und in Quarantäne schicken zu können. Der Sinn und die Verlässlichkeit der Massentestungen ist umstritten. Die ersten Antigen-Schnelltests begannen in den Bundesländern Wien sowie in Vorarlberg und Tirol. Allerdings nahmen etwa in Tirol nur etwa ein Drittel der Einwohner an dem freiwilligen Test teil.

Mehr zur Politik in Österreich jeden Freitag per Newsletter. Kostenlos anmelden: sz.de/oesterreich-newsletter

Russland: Trotz Höchstwerten keine weiteren Beschränkungen

Die russische Regierung sieht keine Notwendigkeit, weitere Sperrmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu verhängen. Die Behörden sehen die zurzeit geltenden Regelungen als ausreichend an, wie ein Kreml-Sprecher mitteilt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Russland zuletzt immer wieder auf negative Höchstwerte gestiegen.

Die russischen Behörden melden am Montag 28142 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, darunter alleine 7279 in Moskau. Weitere 456 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Insgesamt sind nunmehr 2.488.912 Infektionen in Russland bestätigt sowie 43.597 Todesfälle.

Deutsche brechen versehentlich Quarantäne-Regeln in Australien

Weil die Polizei in Sydney versehentlich zwei deutschen Reisenden erlaubte, die strikten Corona-Quarantäneregeln zu brechen, sind am Montag rund 175 Menschen in Isolation geschickt worden. Ein Polizist am Flughafen von Sydney ging am Wochenende fälschlicherweise davon aus, dass eine 53-jährige Frau und ihr 15-jähriger Sohn aus Deutschland von der verpflichtenden Hotel-Quarantäne ausgenommen seien, wie die Polizei selbst mitteilte. Deshalb durften die Beiden nach ihrer Ankunft aus Tokio einen Inlandsflug nach Melbourne machen. Dort löste ein Sicherheitsbeamter Alarm aus, nachdem festgestellt worden war, dass die Deutschen keine Ausnahmegenehmigung hatten.

Sie mussten in Hotel-Quarantäne - die rund 170 mitreisenden Passagiere, die Besatzung des Flugzeugs sowie betroffenes Flughafenpersonal in Selbst-Isolation. Wenn die beiden Deutschen am Montag zum zweiten Mal negativ auf das Coronavirus getestet würden, könne die Isolation für die Mitreisenden möglicherweise vorzeitig beendet werden, hieß es weiter. Mutter und Sohn müssen aber auf jeden Fall 14 Tage in Hotel-Quarantäne bleiben, wie die Zeitung The Sydney Morning Herald berichtete.

Für das Missverständnis am Flughafen in Sydney machte der stellvertretende Kommissar des Bundesstaats New South Wales, Jeff Loy, eine "Sprachbarriere" verantwortlich, wie die Zeitung weiter berichtete. Die beiden Deutschen waren von Deutschland nach Tokio und dann weiter nach Australien geflogen. Ein erster Corona-Test hatte ein negatives Ergebnis gebracht.

Australien hat sehr strenge Coronavirus-Beschränkungen: Demnach müssen sich alle internationalen Passagiere bei ihrer Ankunft einer 14-tägigen Hotel-Quarantäne unterziehen. In Melbourne war Ende Oktober eine der weltweit strengsten und längsten Lockdowns beendet worden. Am Montag verzeichnete 4,9 Millionen Einwohner zählende Metropole den 38. Tag in Folge ohne einen Coronavirus-Fall.

Trumps Anwalt Giuliani offenbar mit Corona infiziert

Der persönliche Anwalt des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Rudy Giuliani, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Trump am Sonntag auf Twitter mit. Der 76-jährige ehemalige Bürgermeister New Yorks leitet die rechtlichen Anstrengungen, das Wahlergebnis in den USA zu Gunsten Trumps zu kippen - bislang ohne nennenswerten Erfolg. Trump sendete seinem Anwalt in seiner Twitter-Nachricht Genesungswünsche. Trump war Anfang Oktober selbst an Covid-19 erkrankt. Zahlreiche Menschen in seinem Umfeld wurden bereits positiv auf das Virus getestet.

Britische Militärflugzeuge sollen Corona-Impfstoff nach Großbritannien fliegen, wenn es zu einem No-Deal kommt.

Die stockenden Verhandlungen zum Brexit-Handelspaket führen nun auch zu Bedenken, dass Großbritannien nur schwer an den erhoffen Corona-Impfstoff gelangen könnte. Denn es wird befürchtet, dass es zu kilometerweiten Staus im Hinterland des Fährterminals in Dover und der Einfahrt in den Eurotunnel in Folkestone kommt, sollte es zu einem No-Deal kommen. Einem Bericht des Observer zufolge plant die britische Regierung sogar, den kürzlich in dem Land zugelassenen Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer mit Militärflugzeugen einzufliegen. Damit soll verhindert werden, dass das ersehnte Mittel dem befürchteten Verkehrschaos zum Opfer fällt. Mit Staus wird sogar im Falle eines Deals gerechnet, weil auch ohne Zölle zusätzliche Formalitäten anfallen werden.

Corona-Pandemie: Verteilungskampf um den Impfstoff

Interesse der Österreicher an Corona-Massentests geringer als erwartet

Das Interesse der Bürger an den Corona-Massentests in Österreich ist bislang geringer als erwartet. In den ersten beiden Tagen ließen sich in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg nach einem ersten Überblick rund 300 000 Menschen auf das Virus untersuchen. Besonders die Teststationen in Wien waren nach Angaben der Stadt nicht ausgelastet. Am Samstag wurden 22 000 Tests gemacht, die Kapazität in der Hauptstadt liegt bei 150 000 täglich.

Es wurden insgesamt nur wenige Infizierte gefunden. Von den knapp 160 000 in Tirol getesteten Menschen waren 417 positiv. Dies entspreche 0,27 Prozent, teilte das Land mit. Die Regierung hofft, dass sich zumindest mehrere Millionen Menschen testen lassen. In Wien ist das noch bis zum 13. Dezember möglich. Andere Bundesländer starten erst in den kommenden Tagen.

Die Massentests sind wichtiger Teil der aktuellen Anti-Corona-Strategie, um vor allem die symptomfreien Infizierten zu entdecken. Kanzler Sebastian Kurz hat vor Ende des Lockdowns an die Bevölkerung appelliert, die weiter geltenden Maßnahmen einzuhalten. Nur so könne sich die positive Entwicklung fortsetzen, so Kurz.

In den vergangenen Wochen hätten sich die durchschnittlichen täglichen Neuansteckungen halbiert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich sei von 522 auf 263 pro 100 000 Einwohner gesunken. Die Reproduktionszahl, die angibt wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, sei von 1,13 auf 0,81 gesunken.

In Österreich können am Montag wieder alle Geschäfte öffnen. Hotels und Gastronomie bleiben allerdings bis zum 6. Januar geschlossen. Außerdem gelten abends und nachts weiter Ausgangsbeschränkungen.

Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen in Russland und den USA

In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Neuinfektionen den zweiten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Am Freitag gab es 227 885 neue bestätigte Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorgeht. Der bislang höchste Wert war erst am Vortag mit etwa 217 000 neuen Fällen verzeichnet worden.

Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Toten überschritt den vierten Tag in Folge die Schwelle von 2500. Am Freitag wurden 2607 Tote mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion verzeichnet. Der Höchstwert war am Vortag mit 2879 Toten registriert worden.

Insgesamt haben sich in dem Land mit etwa 330 Millionen Einwohnern mehr als 14,3 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben fast 279 000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

In Russland melden die Behörden 28 782 Neuinfektionen - so viele wie nie zuvor binnen 24 Stunden. Knapp 8000 Fälle wurden allein in der Hauptstadt Moskau registriert. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 2,43 Millionen Ansteckungsfälle in Russland nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 508 auf 42 684.

In Moskau beginnt die erste russische Massenimpfung gegen das Virus. In 70 Kliniken werde der Impfstoff Sputnik V verabreicht, teilt die Corona-Arbeitsgruppe mit. Zunächst soll das in Russland hergestellte Mittel kostenlos Ärzten, Pflegekräften, Lehrern und Sozialarbeitern zur Verfügung gestellt werden.