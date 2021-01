Die britische Königin Elizabeth II. (94) und ihre Mann Prinz Philip (99) haben am Samstag eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Die beiden gelten wegen ihres hohen Alters als besonders gefährdet. Lange Zeit hatten sie sich in der Pandemie auf Schloss Windsor zurückgezogen, bevor sich die Queen wieder zu wenigen Auftritten in der Öffentlichkeit zeigte. Auch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel verbrachte das Paar in Windsor. Auf ein Familientreffen mit anderen Royals verzichteten die beiden.

Bislang sind in Großbritannien nach Angaben der Regierung rund 1,5 Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Das Tempo der Impfkampagne soll jedoch deutlich beschleunigt werden. Ziel ist es, bis Mitte Februar den besonders gefährdeten 15 Millionen Briten eine erste Impfung anzubieten.

WHO befürchtet Benachteiligung ärmerer Länder bei Impfstoff-Verteilung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, ärmere Länder könnten bei den nun Impfungen gegen das Coronavirus benachteiligt werden. Unter den 42 Staaten, die sichere und wirksame Impfstoffe spritzten, sei kein einziges armes Land, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf.

Er appellierte an die reichen Länder, die sich viele Impfdosen gesichert hätten, sie auch über die internationale Corona-Impfinitiative Covax an die 92 angeschlossenen Länder zu verteilen. Die Nachbestellungen drohten, die Preise für die Impfstoffe hochzutreiben, kritisierte Tedros. "Ich bitte die Staaten und Hersteller dringend darum, diese bilateralen Deals auf Kosten von Covax zu stoppen." Die WHO-Experten machten darauf aufmerksam, dass die aktuelle Zahl der ausgelieferten Impfdosen noch keinen Effekt auf den Verlauf der Pandemie habe. Es gelte, weiterhin die üblichen Hygieneregeln einzuhalten.

Brasilien legt in Manaus 22 000 neue vertikale Gräber an

Detailansicht öffnen Auch hier sind neue vertikale Gräber gebaut worden: Beerdigung eines Corona-Todesopfers in Rio de Janeiro. (Foto: Getty Images)

Um einen Zusammenbruch des Bestattungswesens angesichts eines neuen Anstiegs der Corona-Fälle zu verhindern, will die brasilianische Amazonas-Metropole Manaus 22 000 vertikale Gräber anlegen. Die Konstruktion würde "in den kommenden Tagen" beginnen, sagte David Almeida, Bürgermeister der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, dem regionalen Fernsehsender Bom Dia Amazônia. "Wir müssen den Platz, den wir haben, ausnutzen und werden den Tarumã-Friedhof vertikalisieren." Der Cemitério do Tarumã ist einer der Friedhöfe, auf denen in Brasilien während der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 Massengräber angelegt wurden.

Das brasilianische Gesundheitsministerium meldete am Freitag 52 035 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 8,013 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 962 auf 201 460 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

Nun könnte sich das Szenario aus dem Frühjahr wiederholen, als viele Krankenhäuser und Friedhöfe an ihre Grenzen gelangten. Zugleich steht das größte Land in Lateinamerika immer noch ohne Impfkampagne für die Bevölkerung da. Nachdem Präsident Jair Bolsonaro das Coronavirus zuerst verharmlost hatte, zieht er mittlerweile auch eine Impfung in Zweifel.

Londons Bürgermeister ruft Großlage aus

In London liegt die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen bei mehr als 1000 - diese Zahl bezieht sich auf die Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner. Angesichts dieser beispiellos hohen Infektionszahlen hat Bürgermeister Sadiq Khan eine Großlage (major incident) ausgerufen. Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt. "Wenn wir nicht unverzüglich handeln, könnte unser NHS (Gesundheitsdienst) überwältigt werden und mehr Menschen werden sterben", sagte Khan einer Mitteilung zufolge.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten in London sei allein in der ersten Januarwoche um knapp ein Drittel, die Zahl der Intensivpatienten um mehr als 40 Prozent gestiegen, hieß es in der Mitteilung des Bürgermeisters. Großbritannien verzeichnete insgesamt in den vergangenen Tagen sehr hohe Infektionszahlen. London ist besonders stark betroffen. Die Krankenhäuser sind bereits weitgehend ausgelastet. Verantwortlich machen die Regierung und Experten dafür auch eine neue, womöglich ansteckendere Virus-Variante.

Im Dezember 140 000 Arbeitsplätze weniger in den USA

In den USA ist die Zahl der Arbeitsplätze im Dezember zum ersten Mal seit acht Monaten wieder zurückgegangen - vor allem infolge der Corona-Pandemie, also aufgrund der hohen Infektionszahlen, der Gegenmaßnahmen, aber auch aufgrund des kalten Wetters. Das zeigt ein Bericht des Arbeitsministeriums. Auf der anderen Seite war der Zuwachs an Jobs im November stärker ausgefallen als bislang angenommen: Anstelle der ursprünglich angegebenen 245 000 Arbeitsplätze waren es 336 000. Die Arbeitslosenrate liegt unverändert bei etwa 6,7 Prozent.

Der Jobrückgang im Dezember betrifft vor allem Freizeit- und Gastgewerbe, während in anderen Bereichen sogar neue Arbeitsplätze entstanden. Die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel stieg um 120 500, bei Dienstleistungen waren es 161 000 Stellen, im Baugewerbe 51 000, im verarbeitenden Gewerbe 38 000.

Insgesamt sind in den USA während der Corona-Krise mehr als 22 Millionen Jobs verloren gegangen, von denen bislang etwa die Hälfte zurückgewonnen wurde.

EU bestellt weitere 300 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech

Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Insgesamt leben in der EU rund 450 Millionen Menschen, die Impfung muss zweimal verabreicht werden.

"Wir sorgen dafür, dass die Europäer über ausreichende Dosen an sicheren und wirksamen Corona-Impfstoffen verfügen", schrieb von der Leyen auf Twitter. Bislang hatte sich die EU 300 Millionen Dosen des Impfstoffs gesichert. Der jetzige Vertrag verdopple also die mögliche Bezugsmenge, sagte die Kommissionschefin in einer Pressekonferenz. Die Brüsseler Behörde habe den 27 Mitgliedstaaten vorgeschlagen, zunächst weitere 200 Millionen Dosen zu bestellen mit der Option, danach noch einmal 100 Millionen nachzubestellen. Der Impfstoff sei bekannt und genehmigt, die EU-Staaten wüssten, wie sie ihn lagern und transportieren müssten, sagte von der Leyen weiter.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA teilte zudem am Freitag mit, sie habe zugelassen, dass sechs statt bisher fünf Dosen aus einer Ampulle des Impfstoffs von Biontech und Pfizer gezogen werden dürfen. In den Ampullen wird eine Menge Impfstoff geliefert, die für mehr als nur fünf Dosen reicht. Da die Zulassung bislang nur für die Entnahme von fünf Dosen erfolgt war, musste die Restmenge mit den Flaschen entsorgt werden, wie der Leiter des zentralen Impfezentrums in den Hamburger Messehallen, Dirk Heinrich, der dpa sagte. Er sprach von einer "wunderbaren Nachricht". "Das heißt, wir können 20 Prozent mehr Menschen impfen", sagte er.

Von der Leyen sagte, zusammen mit dem kürzlich zugelassenen Impfstoff des US-Herstellers Moderna habe sich die EU genügend genehmigten Impfstoff gesichert, um 380 Millionen Menschen zu impfen. Das seien mehr als 80 Prozent der europäischen Bevölkerung, sagte von der Leyen. Insgesamt leben in der EU rund 450 Millionen Menschen, die Impfung muss zweimal verabreicht werden. Impfstoffe anderer Hersteller würden "in den kommenden Wochen und Monaten" hinzukommen. "Und es bleibt daher dabei: Europa wird mehr als genügend Impfstoff haben, in einem verlässlichen Zeitrahmen", sagte von der Leyen. Das zeige, dass der gemeinsame Weg, den man in Europa bei der Beschaffung der Impfstoffe eingeschlagen habe, der richtige sei - auch wegen der "gemeinsamen Marktmacht".

Von der Leyen verteidigte zudem erneut die Strategie, dass die EU auf mehrere Hersteller bei der Beschaffung setzte. Niemand habe im Sommer gewusst, welcher Impfstoff das Rennen machen würde. Europa komme nur aus der Krise heraus, wenn der Impfstoff allen Regionen zur Verfügung stehe und man zusammen agiere, sagte die Kommissionschefin.

Moderna-Impfstoff auch in Großbritannien zugelassen

Nach der EU und den USA hat auch Großbritannien den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna zugelassen. Das teilte die britische Regierung am Freitag in London mit. Nach dem Vakzin von Biontech/Pfizer sowie dem heimischen Impfstoff der Universität Oxford und dem Konzern Astrazeneca ist es das dritte Präparat, mit dem im Land geimpft werden darf. Großbritannien hat 17 Millionen Dosen des Moderna-Mittels bestellt.

Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von Biontech/Pfizer. Wie das Vakzin von Biontech/Pfizer ist auch das von Moderna ein sogenannter mRNA-Impfstoff, muss allerdings nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden. Enthalten sind genetische Informationen des Erregers, aus denen der Körper ein Viruseiweiß herstellt. Ziel der Impfung ist es, den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein anzuregen, um die Viren abzufangen, bevor sie in die Zellen eindringen und sich vermehren.

Auch in Deutschland soll der Moderna-Impfstoff eingesetzt werden, erste Impfungen damit können offenbar in der kommenden Woche beginnen. Die Länder sollten die erste Lieferung des Präparats am Dienstag erhalten, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.