In New York steigt die Zahl der positiven Tests auf mehr als drei Pozent. Nun schließen die Schulen.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen schließt New York City wieder komplett seine Schulen. Die mehr als eine Million Schüler in der US-Metropole werden ab Donnerstag ausschließlich online unterrichtet, wie Bürgermeister Bill de Blasio am Mittwoch mitteilte. Tatsächlich trifft das für die meisten ohnehin schon zu.

In New York hatten die Schulen bereits im Frühjahr komplett geschlossen. Als einer der ersten Schulbezirke öffnete New York die Klassen ab September wieder. Doch viele blieben beim Online-Unterricht. Mit Stand Ende Oktober waren nur rund ein Viertel der Schüler überhaupt wieder zum Präsenzunterricht übergegangen. Zusätzlich mussten fast 1500 Klassen wegen Infektionen von Schülern oder Lehrern zeitweise in Isolation geschickt werden.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

De Blasio hatte im Sommer die Ansage gemacht, dass die Schulen wieder schließen würden, wenn 3 Prozent aller Coronavirus-Tests in der Stadt über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv ausfallen. Das sei jetzt passiert, sagte der Bürgermeister am Mittwoch.

Die US-Seuchenzentren CDC gaben am Mittwoch 164.382 bekannte Neuinfektionen und 1602 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 11,3 Millionen Infektionen und 247.834 Tote verzeichnet.

Lockerungen in den Niederlanden

In den Niederlanden werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorsichtig wieder gelockert. Von Donnerstag an dürfen Theater, Museen, Kinos und Bibliotheken wieder öffnen, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag ankündigte. Kneipen, Cafés und Restaurants bleiben jedoch geschlossen. Künftig darf man in dem 17-Millionen-Einwohner-Land wieder drei Gäste zu Hause empfangen - bisher waren es zwei.

Die Niederlande hatten Mitte Oktober einen Teil-Lockdown verhängt. Die Regeln wurden dann vor zwei Wochen verschärft. Trotz der Erleichterungen geht die Regierung davon aus, dass der Teil-Lockdown erst in der zweiten Januar-Hälfte nächsten Jahres aufgehoben werden kann. Bis dahin wird auch von Auslandsreisen dringend abgeraten.

Wie die Niederländer die Feiertage verbringen dürfen, ist noch undeutlich. Große Familienfeiern zum traditionellen Nikolausfest werden noch nicht möglich sein. Die Regierung will auf jeden Fall verhindern, dass durch große Familienfeiern im Dezember eine dritte Welle über das Land rollt.

Am Dienstag wurden 4320 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet - 547 weniger als am Vortag. Es war der vierte Tag in Folge mit sinkenden Infektionszahlen. Zum Vergleich: In Deutschland mit etwa fünf Mal so vielen Einwohnern wurden zuletzt 14 419 Fälle in 24 Stunden registriert. Gesundheitsminister Hugo de Jonge warnte jedoch, dass die Zahlen immer noch viel zu hoch seien. "Wir haben es noch lange nicht geschafft."

Deutsch-französische Hakeleien

Zwischen Deutschland und Frankreich mehren sich die Meinungsverschiedenheiten. Nach kräftiger Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nun die Bundesregierung dem Franzosen deutlich widersprochen. Sie bezog sich auf dessen Bemerkung zum Euro und einer nötigen Transferunion. "Wie im Frühjahr vereinbart, handelt es sich um einen zeitlich begrenzten und auf die Bewältigung der wirtschaftlichen Herausforderungen der Krise ausgerichteten Fonds für die gesamte EU", teilte ein Sprecher der Regierung mit Blick auf die Verschuldungserlaubnis für die EU-Kommission bei Corona-Hilfen mit.

Macron hatte in einem Interview gesagt, eine gemeinsame Schuldenaufnahme und eine Transferunion seien ein "entscheidender Punkt", um den Euro zu einer "echten Währung" aufzubauen. Die Bundesregierung hatte darauf zunächst nicht reagiert - zumal auch Finanzminister Olaf Scholz die Schuldenaufnahme als Beginn einer neuen Ära bei den EU-Finanzen sieht.

Am Dienstag betonte ein Regierungssprecher aber, dass der EU-Rat im Juli festgehalten habe, dass diese Schuldenaufnahme eine "außergewöhnliche Reaktion" auf die extremen Umstände der Corona-Pandemie sei. "Auch damit ist klar: Es handelt sich um eine außergewöhnliche und zeitlich begrenzte Maßnahme und auch um einen Fonds für die gesamte EU."

Zugleich verwies der Sprecher darauf, dass es zwischen Macron und Kanzlerin Angela Merkel auch keine Absprache für weitergehende Schritte gebe. In der gemeinsame Position zur Stärkung der EU von Meseberg im Juni 2018 sei als Ziel die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und größeren Konvergenz zwischen EU-Staaten benannt worden. "Eine Mittelaufnahme am Kapitalmarkt ist darin nicht vorgesehen."

Frankreich dringt seit längerem auf eine gemeinsame Verschuldung in der Euro-Zone. Die Debatte um sogenannte Eurobonds war allerdings wegen des Widerstands aus Deutschland und einigen anderen Euro-Staaten bis zur Corona-Pandemie wieder eingeschlafen.

In dem Interview hatte Macron auch Äußerungen Kramp-Karrenbauers kritisiert, wonach Vorstellungen von einer strategischen Unabhängigkeit Europas von den USA "Illusionen" seien. Er teile diese Ansicht "ganz und gar nicht", sagte er, und halte sie für eine "Fehlinterpretation der Geschichte".

Lockdown in Österreich

Für die kommenden drei Wochen ist Österreich nun wieder im Corona-Lockdown. Seit Mitternacht gelten in dem Neun-Millionen-Einwohner-Land strikte Ausgangsbeschränkungen. Wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ist das Verlassen von Haus und Wohnung nur aus bestimmten Gründen erlaubt - wie zum Beispiel zum Einkaufen, für Arztbesuche oder auch zum Spaziergehen und Joggen. Fast alle Geschäfte sind geschlossen. Nur die Läden für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken sind geöffnet. Die Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Einschränkungen sollen am Nikolaustag enden, dem 6. Dezember.

Der Schritt ist eine Reaktion auf zuletzt dramatisch gestiegene Infektionszahlen. Auch die Zahl der Covid-Kranken, die in Österreich in Krankenhäusern und auf Intensivstationen behandelt werden müssen, hat deutlich zugenommen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) rechnet damit, dass in der Woche zwischen 20. und 27. November die Auslastung der Kliniken einen Spitzenwert erreichen werde.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) machte deutlich, dass künftig Massentests eine besondere Rolle spielen sollen, um das Infektionsgeschehen zu erhellen. Es gehe darum, möglichst schnell Infizierte zu finden und in Quarantäne zu schicken. Anschober zufolge sollen solche Massentests nicht nur für bestimmte Berufsgruppen gemacht werden. Sie könnten auch auf regionaler Ebene organisiert werden.

Dem harten Lockdown war ein sogenannter Teil-Lockdown vorausgegangen. Am 3. November schloss Österreich Tourismus und Gastronomie, Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen. Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr sollten als faktisches Besuchsverbot wirken, um Ansteckungen bei privaten Begegnungen vorzubeugen.

Am Wochenende und am Montag war die Zahl der täglichen Neuinfektionen gesunken. So wurden zum Wochenstart binnen eines Tages 4657 Neuinfizierte gezählt - etwa halb so viele wie am Freitag. Rund um das Wochenende sind die Zahlen allerdings weniger aussagekräftig, da eine Reihe von Fällen erst später gemeldet wird. Tendenziell lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit etwa 550 um ein Mehrfaches über dem deutschen Wert. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Österreich mehr als 200 000 Menschen mit dem Virus infiziert. Mehr als 1800 Infizierte sind gestorben.

Amnesty: Belgien hat in Corona-Pandemie Menschenrechte verletzt

Amnesty International (AI) wirft der Regierung in Belgien vor, während der Corona-Pandemie die Menschenrechte verletzt zu haben, weil viele infizierte Patienten in Pflegeheimen nicht angemessen behandelt worden seien. Viele von ihnen wurden AI zufolge nicht in Krankenhäuser eingewiesen. Außerdem sei das Pflegepersonal überlastet gewesen.

Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wurden nur 57 Prozent ernster Fälle von Pflegeheimen in Krankenhäuser gebracht. Das sei Folge einer "schädlichen Interpretation von Auswahlrichtlinien" gewesen, heißt es bei AI. Hier dürften die Gründe dafür liegen, dass von den 14 400 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus immerhin 61,3 Prozent in Pflegeheimen registriert wurden. Während Pflegeheime schnell überfordert waren, wurde in den Krankenhäusern die Kapazität von 2000 Intensivbetten nie ausgeschöpft.

Der Generalsekretär des Pflegeheim-Verbandes Femarbel, Vincent Fredericq, sagte Amnesty, viele Seniorinnen und Senioren, die behandelt hätten werden müssen, seien vernachlässigt worden. "Alle waren von den Bildern aus italienischen und spanischen Krankenhäusern schockiert", sagte Ferdericq. "Diese Situationen hatten eine große Wirkung auf unsere föderalen Entscheider, die von Anfang an sagten, dass es absolut erforderlich sei, eine Überlastung der Intensivpflege zu vermeiden. Pflegeheime wurden in die zweite Reihe relegiert und ihre Bewohner und das Personal waren die Opfer."

Die Ergebnisse der Untersuchung würden bestätigen, dass Pflegeheime und ihre Bewohner von den Behörden im Stich gelassen wurden, erklärte der Direktor von AI-Belgien, Philippe Hensmans. Jedenfalls so lange bis dies öffentlich bekannt und verurteilt worden und das Schlimmste der ersten Welle vorüber war.

Belgien wurde von der Pandemie im März getroffen, ohne dass das Gesundheitswesen mit Schutzausrüstung und Personal dafür gewappnet war. In der ersten Welle hatte Belgien im Verhältnis zur Einwohnerzahl mit die meisten Infektionen weltweit. Das Land mit einer Bevölkerung von 11,5 Millionen Menschen hat mehr als 531 000 Coronavirus-Fälle verzeichnet.

Amnesty stützte seine Untersuchung auf Aussagen von Bewohnern und Pflegepersonal der Heime, Mitarbeitern von Nichtregierungsorganisationen und Direktoren von Pflegeheimen. Auch Angehörige von mit dem Virus gestorbenen Bewohnerinnen und Bewohnern wurden befragt. Die meisten wollten ihre Namen nicht genannt wissen. Die Frau eines Pflegebedürftigen beschrieb die Situation so: "Es war für meinen Mann sehr schwer, allein zu essen. Mit der Zeit hat er Gewicht verloren. Als ich das Personal darauf ansprach, sagte mir ein Pfleger: "Wir können nicht jeden Tag alle füttern."

Die während der ersten Welle verantwortliche Gesundheitsministerin der Brüsseler Regierung, Maggie De Block, sagte im Oktober zu der Situation in den Pflegeheimen, es habe nie eine Botschaft von ihr oder ihren regionalen Kollegen gegeben, dass behandlungsbedürftige Corona-Patienten nicht von Krankenhäusern aufgenommen werden sollten. Auch nicht "alte und behinderte Menschen", erklärte die Ex-Gesundheitsministerin im öffentlich-rechtlichen Sender RTBF.

Pandemie in den USA breitet sich weiter aus

Die USA haben mehr als 165 000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet. Am Montag meldeten die Behörden 166 045 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging. Der bislang höchste Wert war am Freitag registriert worden, als mehr als 177 000 Fälle gemeldet wurden. Die Zahl der Toten binnen 24 Stunden lag bei 995.

Insgesamt haben sich in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern mehr als 11,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund 247 000 Menschen starben bislang - mehr als in jedem anderen Land der Welt. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl liegen die USA mit gut 75 Toten pro 100 000 Einwohner laut JHU weltweit auf dem 13. Platz.

Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden - nachträglich korrigiert. Dies gilt auch für die Zahl vom vergangenen Freitag, die zunächst mit mehr als 184 500 angegeben worden war.

Rasante Ausbreitung in Russland

In Russland sind nach offiziellen Angaben 442 Menschen binnen 24 Stunden mit oder an dem Coronavirus gestorben. Das ist die höchste Zahl seit Ausbruch der Seuche. Insgesamt starben bislang 33 931 Menschen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle steigt um 22 410 auf über 1,97 Millionen. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Moskau mit fast 5900 neuen Ansteckungsfällen. Damit ist Russland nach den USA, Indien und Brasilien eines der am stärksten betroffenen Länder weltweit.

In Brasilien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen eines Tages um 14 134 auf insgesamt 5,86 Millionen. 140 weitere Menschen starben demnach an oder mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 165 798.

In Tschechien, einem der von der zweiten Corona-Welle am stärksten betroffenen Länder Europas, sinkt die Zahl der Neuinfektionen hingegen. Das Gesundheitsministerium meldet 1887 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ist der niedrigste Wert seit 4. Oktober. Insgesamt haben sich in dem Land mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern mehr als 460 000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 150 auf 6208. Die Gesamtzahl hat sich seit dem 29. Oktober verdoppelt.