Der britische Premierminister Boris Johnson auf einem Bild aus dem Sommer: Die Ankündigung, dass der Lockdown in Großbritannien bald ein Ende hat, lässt die Urlaubsbuchungen in die Höhe schnellen.

Nach Bekanntgabe des Öffnungsplans Großbritanniens für das Ende des Corona-Lockdowns haben viele Briten Urlaub gebucht. Die Billigairline Easyjet erklärte am Dienstag, die Flugbuchungen hätten sich gegenüber der Vorwoche verdreifacht, im Vergleich zur Woche davor sogar versechsfacht. Die Airline zählte außerdem mehr als sechs Mal so viele Reisebuchungen. Gefragt waren Ziele in Spanien wie Malaga, Alicante und Palma, Faro in Portugal sowie Ziele in Griechenland wie etwa die Insel Kreta. Auch der weltweit größte Reiseveranstalter TUI zählte über Nacht einen Buchungsanstieg von 500 Prozent. TUI-Chef Fritz Joussen sagte kürzlich einen Reiseboom im Sommer voraus.

Premierminister Boris Johnson hatte am Montag einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt. Nach diesem fallen nahezu alle Corona-Beschränkungen ab Ende Juni weg, wenn die Infektionslage es zulässt. Großbritannien ist in Europa am stärksten von der Pandemie betroffen, mit der Covid-Impfkampagne aber schon am weitesten.

Airlines und Reiseveranstaltungen setzen große Hoffnungen in die Sommer-Reisesaison, nachdem seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr ihr Geschäft weitgehend am Boden liegt. An der Londoner Börse stiegen Aktien von Airlines und Reiseveranstaltern kräftig: Easyjet gewann mehr als neun Prozent. Der britisch-spanische Luftfahrtkonzern IAG und TUI stiegen um sechs Prozent.

Wie Easyjet weiter erklärte, seien die meisten Buchungen für August eingegangen, gefolgt von Juli und September. Bei TUI waren ab Juli Hotels und Ressorts in Spanien, Griechenland und der Türkei stark gefragt. Noch bleibt abzuwarten, wie die britische Regierung weiter mit den Reisewarnungen verfährt. Bislang gilt noch ein Verbot für die meisten Reiseziele bis 17. Mai. Für 12. April hat die Regierung eine Neubewertung angekündigt.

Fluggesellschaften und Reiseveranstalter hoffen, dass dann auch die abschreckende zehntägige Quarantänepflicht nach der Reiserückkehr wegfällt. Außerdem müssten die Zielländer Einreiseverbote für Briten aufheben, die Frankreich und Spanien wegen der vermutlich ansteckenderen Virusmutation in Großbritannien verhängt hatten.

Mehr als 500 000 Corona-Tote in den USA

Seit Beginn der Pandemie sind in den USA mehr als 500 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging am Montag (Ortszeit) aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor. Allein seit Anfang Januar waren demnach bereits mehr als 150 000 Todesfälle zu beklagen. Der JHU zufolge gibt es in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern, inzwischen 28,2 Millionen bestätigte Infektionen.

"Heute markieren wir einen wirklich düsteren, erschütternden Meilenstein - 500 071 Tote. Das sind mehr Amerikaner, die in einem Jahr an dieser Pandemie gestorben sind, als im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg zusammen", sagte US-Präsident Joe Biden bei einer Ansprache im Weißen Haus.

Er rief die Amerikaner dazu auf, weiterhin Masken zu tragen, sich an die Abstandsregeln zu halten und sich impfen lassen, wenn sie an der Reihe sind. "Wir müssen die Politik der Fehlinformation beenden, die Familien, Gemeinschaften und das Land gespalten hat. Das hat schon zu viele Leben gekostet", sagte er mit Blick auf die Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump. "Wir müssen das gemeinsam bekämpfen, als ein Volk, als die Vereinigten Staaten von Amerika."

Biden ordnete das Herabsetzen der amerikanischen Flaggen auf halbmast an, um der rund 500 000 Corona-Toten im Land zu gedenken. Dies gelte für öffentliche Gebäude, Militärstützpunkte und alle diplomatischen Vertretungen der US-Regierung im Ausland, erklärte das Weiße Haus.

Der medizinische Chefberater von Biden, Anthony Fauci, sagte dem Sender ABC, die USA hätten sich schlechter als fast jedes andere Land geschlagen. "Und wir sind ein hoch entwickeltes, reiches Land." Die USA sind in absoluten Zahlen das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land. Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Toten jedoch in einigen europäischen Ländern höher.

In den USA starben den Johns-Hopkins-Daten zufolge rund 152 Menschen pro 100 000 Einwohner. In Belgien liegt dieser Wert bei 192, in Großbritannien bei 181, in Italien bei 158. In Deutschland sind demnach 82 Menschen pro 100 000 Einwohner gestorben. Experten gehen zudem in vielen Ländern bei Infektionen und Todesfällen von einer hohen Dunkelziffer aus.

In den USA gibt es Hoffnung auf eine Besserung der Lage. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war zuletzt stark rückläufig. Sie ist inzwischen auf unter 70 000 gefallen. Auch die Impfkampagne schreitet voran: Bislang erhielten 44 Millionen Menschen in den USA die erste Impfung, rund 19,4 Millionen Menschen schon beide Impfdosen, wie aus Daten der US-Seuchenschutzbehörde hervorgeht. Viele Experten warnen jedoch, dass die Ausbreitung neuer und ansteckenderer Corona-Varianten den jüngsten Fortschritt bald wieder ausbremsen könnte.

Biontech-Impfstoff soll Infektionen verhindern

Neue Daten aus Israel legen nahe, dass der Impfstoff von Biontech und seinem Partner Pfizer auch unter realen Bedingungen sehr zuverlässig wirkt. Wissenschaftler des US-Unternehmens und des israelischen Gesundheitsministeriums hatten die Daten von etwa 1,7 Millionen Geimpften ausgewertet. Darin zeigte sich, dass das Vakzin vollständig Geimpfte zu 93 besser als Ungeimpfte vor Covid-Erkrankungen, Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bewahrt. Die Arbeit ist bislang weder fachlich begutachtet noch veröffentlicht. Das israelische Internetportals "ynet" hatte zuerst darüber berichtet.

Das Manuskript, dass der SZ vorliegt, deutet zugleich darauf hin, dass der Impfstoff zu 90 Prozent Infektionen - darunter auch asymptomatische Ansteckungen - verhindert. Allerdings wurde nicht systematisch nach symptomlosen Infektionen gesucht. Es könnte auch unentdeckte Infektionen gegeben haben, so dass Wirksamkeit überschätzt wäre. Die Studienautoren räumen ein, dass ihre Arbeit nicht dazu ausgelegt ist, den Schutz des Vakzins vor Ansteckungen sicher einzuschätzen.

Bislang gibt es lediglich verlässliche Daten darüber, wie gut die verfügbaren Impfstoffe Erkrankungen verhindern, aber nicht, wie viele der Geimpften sich trotzdem noch anstecken und dann womöglich das Virus an andere weitergeben können. Ein Impfstoff, der auch Infektionen unterbindet, wäre im Kampf gegen die Pandemie sehr hilfreich. Er könnte bei ausreichenden Impfraten theoretisch die Zirkulation des Virus ausbremsen und damit die Bildung neuer Mutanten verzögern. In der Bevölkerung könnte eine umfassendere Immunität erreicht werden, durch die auch Ungeimpfte mitgeschützt wären.

Israel, das eine Bevölkerung von rund 9,3 Millionen Menschen hat, fährt eines der ehrgeizigsten Impfprogramme der Welt. Regierungschef Benjamin Netanjahu erwartet, dass in zwei Wochen 95 Prozent der Bürger ab dem Alter von 50 Jahren geimpft sein werden.

Vor diesem Hintergrund hat Israel am Sonntag Erleichterungen für Bürger eingeführt, die gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Erkrankung genesen sind. Mit einem Grünen Pass dürfen sie unter anderem Fitness-Studios, Hotels, Theater oder Sportereignisse besuchen. Gesundheitsminister Juli Edelstein schrieb bei Twitter, mehr als 3,2 Millionen Israelis könnten ab sofort diese Vorteile genießen. Ziel ist es, die Wirtschaft im Land wieder anzukurbeln. "Der Grüne Pass öffnet das Land schrittweise wieder", sagte Netanjahu.