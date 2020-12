Großbritannien hat als erstes westliches Land eine Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Den Anfang machte die 90-jährige Margaret Keenan: Sie erhielt am Montagmorgen um 07:31 Uhr (MEZ) in Coventry die Spritze mit dem Wirkstoff der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech. Keenan ist der erste Mensch, der außerhalb einer klinischen Studie das Medikament bekam, auf dem die Hoffnungen zur Eindämmung der Pandemie liegen. "Ich fühle mich unglaublich privilegiert die erste Person zu sein, die gegen Covid-19 geimpft wird", sagte die Seniorin.

Großbritannien ist in Europa mit mehr als 61 000 Toten das von Covid-19 am stärksten betroffene Land. Es hat noch vor anderen europäischen Ländern und den USA das Pfizer/Biontech-Medikament für Massenimpfungen zugelassen. Auch Impfungen anderer Konzerne stehen in mehreren Ländern kurz vor Abschluss des Zulassungsprozesses. In Deutschland rechnet Kanzleramtschef Helge Braun damit, dass mit Massenimpfungen im kommenden Jahr begonnen werden kann. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, alte Menschen, Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie das Personal in Notaufnahmen, in der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus zu immunisieren.

In Großbritannien ist für die erste Impf-Offensive nur vorgesehen, wer vom nationalen Gesundheitsdienst NHS kontaktiert wird, um einen Termin auszumachen. Die Mehrheit der Briten muss warten, bis im kommenden Jahr genügend Dosen vorhanden sind, um das Programm auszuweiten. "Ich glaube nicht, dass die Menschen in den kommenden Tagen irgendwas erwarten sollten", sagte NHS-Providers-Geschäftsführer Chris Hopson. Die Realität sei, dass die überwältigende Mehrheit erst später geimpft werden könne - etwa "im Januar, Februar, März", sagte er.

Wie die Vizechefin des nationalen Gesundheitsdiensts NHS, Saffron Cordery, sagte, sollen bis zum Jahresende vier Millionen Dosen mit dem Impfstoff ins Land kommen. Das würde Impfungen für zwei Millionen Menschen bedeuten, da pro Person zwei Dosen für den vollen Schutz notwendig sind. Insgesamt hat das Land 40 Millionen Dosen bestellt, damit können 20 Millionen Briten geimpft werden - das ist etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung.

In Anlehnung an den "D-Day" - die Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg in Frankreich am 6. Juni 1944 - war in Erwartung der ersten Impfungen ab Dienstag immer wieder vom "V-Day" die Rede gewesen - das "V" steht für "vaccination" (Impfung).

Etwa eine Woche zuvor hatten der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner Biontech die Notfallzulassung für ihren gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoff in Großbritannien erhalten. Damit wurde das Vereinigte Königreich zum ersten Land der Welt, das den Impfstoff der beiden Unternehmen genehmigte.

US-Amerikaner sollen Impfstoff kostenlos bekommen

Das Weiße Haus hat bekräftigt, dass Amerikaner für Impfungen gegen das Coronavirus nicht selbst bezahlen müssen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte am Montagabend (Ortszeit) in einer Telefonschalte mit Journalisten: "Kein Amerikaner wird auch nur einen Penny aus seiner Tasche bezahlen müssen." US-Präsident Donald Trump wolle an diesem Dienstag bei einem Treffen zur "Operation Warp Speed" im Weißen Haus eine Verfügung unterzeichnen, wonach die US-Bestände an Impfstoff gegen das Coronavirus zunächst der eigenen Bevölkerung zugutekämen.

Bei der "Operation Warp Speed" handelt es sich um das Impfprojekt des Weißen Hauses. Weiter hieß es am Montag, Trump werde das US-Außenministerium in der Verfügung anweisen, mit anderen Nationen für die Beschaffung von Impfdosen aus den US-Beständen zusammenzuarbeiten. Geplant sei auch, dass für ärmere Staaten Impfstoff gespendet werde. Voraussetzung sei in beiden Fällen aber die vorrangige Versorgung der Bevölkerung in den USA.

320 Millionen Schüler müssen wegen Corona zu Hause bleiben

Rund 320 Millionen Kinder konnten nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der Corona-Pandemie Anfang Dezember keinen Unterricht in ihren Schulen erhalten. Das seien nahezu 90 Millionen mehr von Schulschließungen betroffene Jungen und Mädchen gewesen als noch Anfang November, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag in New York mit. Anfang November sei 232 Millionen Kindern der Schulbesuch aufgrund der Pandemie verwehrt worden.

Die Lernerfolge der Mädchen und Jungen seien durch die Schulschließungen gefährdet, zudem leide ihr physisches und mentales Wohlbefinden, hieß es. Weiter warnte Unicef, dass viele Kinder unter dem Wegfall der Schulspeisung litten. Das gelte besonders für arme Länder. Das Hilfswerk rief die Regierungen auf, wenn möglich Schulen offen zu lassen oder wieder zu öffnen. Kindern müsse ein sicheres und gesundes Lernumfeld geboten werden.

Schulen seien nicht die Haupttreiber des Corona-Pandemie, betonte Unicef. Es sei zu befürchten, dass zu viele Schulen unnötig geschlossen würden. Die Länder müssten zumindest einen elektronischen Fernunterricht organisieren. Etliche Länder schlossen bereits in der ersten Welle der Corona-Pandemie in den ersten Monaten des Jahres die Schulen, um eine Ausbreitung der Krankheit Covid-19 zu verhindern.

Weltwirtschaftsforum 2021 in Singapur statt in der Schweiz

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) zieht 2021 coronabedingt von der Schweiz nach Singapur. Dort werde das Treffen vom 13. bis 16. Mai stattfinden, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die Entscheidung sei mit Blick auf die Sicherheit aller Teilnehmer und der Gastgeber gefallen. In Singapur sei die Corona-Situation wesentlich besser als an vielen anderen Orten, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab.

Das WEF-Treffen 2022 solle wieder wie üblich in Davos stattfinden. Die Schweiz gehört zu den in Europa am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Vor einigen Wochen war noch Luzern als Ausweichquartier ins Spiel gebracht worden. In der sonst üblichen Davos-Woche werde vom 25. bis 29. Januar ein virtuelles Event organisiert, hieß es.

An dem Jahrestreffen in Davos nahmen normalerweise jeweils mehr als 3000 Menschen teil. Spitzenpolitiker aus aller Welt, darunter unter anderem auch mehrmals Bundeskanzlerin Angela Merkel, waren regelmäßige Gäste.

Österreichische Regierung streitet über Corona-Regeln

In Österreich gibt es wegen der Corona-Politik zum zweiten Mal binnen weniger Tage Unstimmigkeiten in der türkis-grünen Bundesregierung. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnte am Montag den Vorschlag von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ab, die Reiseeinschränkungen zur Pandemie-Eindämmung über die erste Januarwoche hinaus zu verlängern. "Schroff" sei die Zurückweisung durch Kurz gewesen, schreibt der Kurier.

Kogler hatte in der Zeitung aus Wien am Vortag seine Anregung mit Blick auf die laxen Regeln in Nachbarländern wie der Schweiz und der Slowakei gemacht. Für eine Verlängerung sei er da "offen gestanden strenger als die ÖVP" von Kurz, so Kogler. Bereits zuvor knirschte es in der Regierungsspitze. Kurz hatte behauptet, dass das Coronavirus im Sommer durch Auslandsreisen von Menschen mit Migrationshintergrund nach Östereich "eingeschleppt" worden sei. Kogler bezeichnete die Aussage von Kurz als "einseitig und von mangelnder Sensibilität".

Nach drei Wochen der strikten Beschränkungen öffnen an diesem Montag in Österreich wieder alle Geschäfte. Angesichts des rapiden Anstiegs der Infektionszahlen hatte die Bundesregierung aus ÖVP und Grünen Mitte November die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Wie im Frühjahr war das Verlassen von Haus und Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt, etwa zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zum Spazierengehen und Joggen. Geschäfte und Dienstleister blieben zu - bis auf Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Banken.

Die etwa neun Millionen Einwohner des Landes können nun zwar einkaufen, Hotels und Gastronomie bleiben hingegen bis zum 6. Januar geschlossen. Außerdem gelten abends und nachts weiter Ausgangsbeschränkungen. Ab den Weihnachtsfeiertagen soll der Skibetrieb möglich sein. Trotz des nun beendeten Teil-Lockdowns ist das Infektionsgeschehen in Österreich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert lag am Sonntag bei mehr als 250 - also auch deutlich höher als etwa in Deutschland.

Die Regierung führt nun in einigen Bundesländern Massentests durch, um Infizierte schnell zu finden und in Quarantäne schicken zu können. Der Sinn und die Verlässlichkeit der Massentestungen ist umstritten. Die ersten Antigen-Schnelltests begannen in den Bundesländern Wien sowie in Vorarlberg und Tirol. Allerdings nahm etwa in Tirol nur etwa ein Drittel der Einwohner an dem freiwilligen Test teil.

Russland: Trotz Höchstwerten keine weiteren Beschränkungen

Die russische Regierung sieht keine Notwendigkeit, weitere Sperrmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu verhängen. Die Behörden sehen die zurzeit geltenden Regelungen als ausreichend an, wie ein Kreml-Sprecher mitteilt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Russland zuletzt immer wieder auf negative Höchstwerte gestiegen.

Die russischen Behörden melden am Montag 28 142 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, darunter alleine 7279 in Moskau. Weitere 456 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Insgesamt sind nunmehr 2 488 912 Infektionen in Russland bestätigt sowie 43 597 Todesfälle.

Deutsche brechen versehentlich Quarantäne-Regeln in Australien

Weil die Polizei in Sydney versehentlich zwei deutschen Reisenden erlaubte, die strikten Corona-Quarantäneregeln zu brechen, sind am Montag rund 175 Menschen in Isolation geschickt worden. Ein Polizist am Flughafen von Sydney ging am Wochenende fälschlicherweise davon aus, dass eine 53-jährige Frau und ihr 15-jähriger Sohn aus Deutschland von der verpflichtenden Hotel-Quarantäne ausgenommen seien, wie die Polizei selbst mitteilte. Deshalb durften die Beiden nach ihrer Ankunft aus Tokio einen Inlandsflug nach Melbourne machen. Dort löste ein Sicherheitsbeamter Alarm aus, nachdem festgestellt worden war, dass die Deutschen keine Ausnahmegenehmigung hatten.

Sie mussten in Hotel-Quarantäne - die rund 170 mitreisenden Passagiere, die Besatzung des Flugzeugs sowie betroffenes Flughafenpersonal in Selbstisolation. Wenn die beiden Deutschen am Montag zum zweiten Mal negativ auf das Coronavirus getestet würden, könne die Isolation für die Mitreisenden möglicherweise vorzeitig beendet werden, hieß es weiter. Mutter und Sohn müssen aber auf jeden Fall 14 Tage in Hotel-Quarantäne bleiben, wie die Zeitung The Sydney Morning Herald berichtete.

Für das Missverständnis am Flughafen in Sydney machte der stellvertretende Polizei-Chef des Bundesstaats New South Wales, Jeff Loy, eine "Sprachbarriere" verantwortlich, wie die Zeitung weiter berichtete. Die beiden Deutschen waren von Deutschland nach Tokio und dann weiter nach Australien geflogen. Ein erster Corona-Test hatte ein negatives Ergebnis gebracht.

Australien hat sehr strenge Coronavirus-Beschränkungen: Demnach müssen sich alle internationalen Passagiere bei ihrer Ankunft einer 14-tägigen Hotel-Quarantäne unterziehen. In Melbourne war Ende Oktober eine der weltweit strengsten und längsten Lockdowns beendet worden. Am Montag verzeichnete die fünf Millionen Einwohner zählende Metropole den 38. Tag in Folge ohne einen Coronavirus-Fall.