Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten bereits im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Insgesamt leben in der EU rund 450 Millionen Menschen, die Impfung muss zweimal verabreicht werden.

"Wir sorgen dafür, dass die Europäer über ausreichende Dosen an sicheren und wirksamen Corona-Impfstoffen verfügen", schrieb von der Leyen auf Twitter. Bislang hatte sich die EU 300 Millionen Dosen des Impfstoffs gesichert. Der jetzige Vertrag verdopple also die mögliche Bezugsmenge, sagte die Kommissionschefin in einer Pressekonferenz. Die Brüsseler Behörde habe den 27 Mitgliedstaaten vorgeschlagen, zunächst weitere 200 Millionen Dosen zu bestellen mit der Option, danach noch einmal 100 Millionen nachzubestellen. Der Impfstoff sei bekannt und genehmigt, die EU-Staaten wüssten, wie sie ihn lagern und transportieren müssten, sagte von der Leyen weiter.

Zusammen mit dem kürzlich zugelassenen Impfstoff des US-Herstellers Moderna habe sich die EU nun genügend genehmigten Impfstoff gesichert, um 380 Millionen Menschen zu impfen. Das sei mehr als 80 Prozent der europäischen Bevölkerung, sagte von der Leyen. Insgesamt leben in der EU rund 450 Millionen Menschen, die Impfung muss zweimal verabreicht werden. Impfstoffe anderer Hersteller würden "in den kommenden Wochen und Monaten" hinzukommen. "Und es bleibt daher dabei: Europa wird mehr als genügend Impfstoff haben, in einem verlässlichen Zeitrahmen", sagte von der Leyen. Das zeige, dass der gemeinsame Weg, den man in Europa bei der Beschaffung der Impfstoffe eingeschlagen habe, der richtige sei - auch wegen der "gemeinsamen Marktmacht".

Von der Leyen verteidigte zudem erneut die Strategie, dass die EU auf mehrere Hersteller bei der Beschaffung setzte. Niemand habe im Sommer gewusst, welcher Impfstoff das Rennen machen würde. Europa komme nur aus der Krise heraus, wenn der Impfstoff allen Regionen zur Verfügung stehe und man zusammen agiere, sagte die Kommissionschefin.

Australien und England führen Testpflicht für Einreisende ein

Für Einreisen nach England ist von kommender Woche an ein negativer Corona-Test vorgeschrieben. Alle Reisenden, die mit dem Flug, Zug oder Schiff eintreffen, müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, teilte der britische Verkehrsminister Grant Shapps in der Nacht zum Freitag mit. Durch diese Maßnahme soll die Verbreitung neuer Corona-Varianten unterbunden werden. Wer keinen Test nachweisen kann, muss auf der Stelle 500 Pfund, gut 550 Euro, Strafe zahlen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Lastwagenfahrer, Kinder unter elf Jahren und Einreisen aus Irland. Die Ankündigung betrifft nur England, aber ähnliche Maßnahmen für die anderen Landesteile Wales, Schottland und Nordirland sollen folgen.

Zur Eindämmung der zuerst in Großbritannien aufgetretenen Virus-Variante verschärft auch Australien die Einreise- und Lockdown-Bestimmungen. Vor Antritt eines Fluges nach Australien müssten Reisende nun einen negativen Corona-Test vorweisen, erklärt Regierungschef Scott Morrison. Die Obergrenze für Einreisende werde in einigen Staaten bis zum 15. Februar um die Hälfte reduziert. In Australiens drittgrößter Stadt, Brisbane, herrsche ab Freitagabend 18 Uhr eine dreitägige Ausgangssperre, wie die Ministerpräsidentin des Bundesstaates Queensland, Annastacia Palaszczuk, bekannt gibt. Ein Mitarbeiter eines Quarantänehotels in Brisbane wurde zuvor positiv auf die britische Variante getestet.

Rasanter Anstieg bei Neuinfektionen in den USA

In den vergangenen 24 Stunden wurden in den USA mehr als 250 000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, teilt die Nachrichtenagentur Reuters mit. Mindestens 4008 Menschen seien während dieses Zeitraums im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten US-Bürger auf 21,22 Millionen, mehr als 361 000 US-Amerikaner sind demnach insgesamt am oder mit dem Coronavirus gestorben.

EU hat den Moderna-Impfstoff zugelassen

Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Dies entschied die EU-Kommission am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA. Damit kommen bald zusätzliche Impfstoffmengen in Europa auf den Markt. Der Hersteller will einem Rahmenvertrag zufolge von kommender Woche an nach und nach 160 Millionen Einheiten an die EU-Staaten liefern. "Wir werden mehr als genug sichere und wirksame Impfungen zum Schutz aller Europäer haben", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der Moderna-Impfstoff gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von Biontech/Pfizer, das am 21. Dezember als erstes die EU-Zulassung bekam. Er muss anders als das Mittel von Biontech/Pfizer nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden. In den USA wird das Moderna-Vakzin nach einer Notfallzulassung bereits seit kurz vor Weihnachten gespritzt.

In der EU hat es nun nach umfangreicherer Prüfung durch die EMA eine reguläre, bedingte Marktzulassung. Bedingt heißt, dass der Hersteller verpflichtet ist, auch nach Beginn der Impfungen Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln.

Moderna mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts hatte vor einigen Wochen erklärt, in den ersten drei Monaten 2021 würden 100 bis 125 Millionen Impfdosen des Vakzins mit dem Namen "mRNA-1273" produziert. Davon sollen 15 bis 25 Millionen außerhalb der USA zur Verfügung stehen. Die ersten Lieferungen an die EU-Staaten könnten noch im Januar beginnen.

In den kommenden Monaten sollen noch weitere Impfstoffe in Europa auf den Markt kommen. Als Nächstes könnte das Vakzin von Astra Zeneca an der Reihe sein, das in Großbritannien bereits mit einer Notfallzulassung genutzt wird. Davon hat die EU-Kommission bis zu 400 Millionen Dosen bestellt. Von Biontech/Pfizer waren es 300 Millionen Dosen. Die EU-Kommission verhandelt mit dem Unternehmen derzeit, ob noch mehr geliefert werden kann.

Neuer Lockdown in England

Wegen der deutlich steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat die britische Regierung die Maßnahmen erneut stark verschärft. "Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen", sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache. "Das bedeutet, dass Sie zu Hause bleiben müssen." Das Haus dürfe nur noch für notwendige Aktivitäten wie Arztbesuche oder die Arbeit verlassen werden. Schulen müssen schließen. Johnson sagte, die Maßnahmen würden vermutlich bis Mitte Februar in Kraft bleiben.

Zuletzt hatte Großbritannien immer neue Rekorde bei Neuinfektionen und Patienten verkündet. Es habe jüngst 20 Prozent mehr Todesfälle gegeben, sagte Johnson. Er machte vor allem die in Großbritannien entdeckte Mutante des Coronavirus verantwortlich. Sie sei 50 bis 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. "Bleiben Sie zu Hause, schützen Sie den (Gesundheitsdienst) NHS, retten Sie Leben", sagte Johnson.