Weltweit haben sich mehr als 112,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,6 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 28,4 Millionen Infektionen und 506 399 Toten.

Auch Brasilien vermeldet einen traurigen Negativ-Rekord von mittlerweile mehr als 250 000 Toten. Die Zahl der Todesfälle legte dem Gesundheitsministerium binnen 24 Stunden um 1541 auf nunmehr 251 498 zu. Zudem meldet das Land 65 998 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf knapp 10,4 Millionen.

Angesichts der rasanten Verbreitung der im Amazonas-Gebiet entdeckten Variante des Coronavirus hat die brasilianische Regierung vor einer "neuen Etappe" der Corona-Pandemie gewarnt. Die neue Variante sei schon "Teil des Alltags", sagte Gesundheitsminister Eduardo Pazuello, wie das brasilianische Fernsehen am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. "Heute haben wir durch das mutierte Virus eine dreifach höhere Ansteckung. Und die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, kann überraschen. Wir müssen wachsam und vorbereitet sein."

Corona-Pandemie erinnert Queen Elizabeth II. an die Pest

Königin Elizabeth II., 94, fühlt sich angesichts der Corona-Krise an andere schwere Pandemien erinnert. "Ich meine, es ist ein bisschen wie eine Pest, nicht wahr?", sagte die Queen bei einer Videokonferenz mit den Verantwortlichen für die Impfkampagne in Großbritannien. "Weil wir nicht nur hier das Virus haben, sondern es überall ist, ist es ein seltsamer Kampf, den wirklich alle führen."

Die Monarchin lobte den gemeinsamen Einsatz gegen die Pandemie. Das Gemeinschaftsgefühl erinnere sie an den Zweiten Weltkrieg. "Es ist sehr ähnlich wie damals, wissen Sie, als alle am gleichen Strang gezogen haben." Sie habe den Eindruck, dass die Kriegserinnerungen das heutige Gemeinschaftsgefühl im Kampf gegen Corona inspiriert hätten.

Die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip, 99, hatten am 9. Januar ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Nun äußerte sich die Königin überraschend zu ihren Erfahrungen. "Es hat überhaupt nicht weh getan", sagte sie. "Sobald man geimpft wurde, hat man das Gefühl, geschützt zu sein. Das halte ich für sehr wichtig." Die Queen betonte: "Es ging sehr schnell, und ich habe viele Briefe von Menschen bekommen, die sehr überrascht waren, wie einfach es war, den Impfstoff zu bekommen."

Auch der älteste Sohn der Königin, Thronfolger Prinz Charles (72), sowie dessen Ehefrau Herzogin Camilla (73) haben bereits eine erste Dosis erhalten. Enkel Prinz William (38) hatte jüngst betont, er freue sich auf seine Impfung, werde aber warten, bis er an die Reihe kommt. Sowohl Charles als auch William hatten sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Eigentlich sind Informationen zur Gesundheit der Royals strikte Privatsache. Mit der Mitteilung über ihre Impfung hatte die Queen aber Spekulationen und Falschinformationen einen Riegel vorschieben wollen, wie aus Palastkreisen zu hören gewesen war. Im Gespräch mit den Verantwortlichen für die Auslieferung der Impfstoffe in den Landesteilen England, Wales, Schottland und Nordirland äußerte die Queen zwar Verständnis dafür, dass einige Menschen Angst vor der Impfung haben. "Aber sie sollten eher an andere Menschen denken als an sich selbst."

Das Staatsoberhaupt lobte den Fortschritt der Impfkampagne. Bisher haben offiziellen Angaben zufolge etwa 18,7 Millionen Menschen in Großbritannien eine erste Dosis erhalten, also mehr als jeder dritte Erwachsene. "Ich finde es bemerkenswert, wie schnell das Ganze vorangeht und wie viele Menschen bereits geimpft wurden", sagte die Queen. Nach dem Gespräch betonte Emily Lawson, verantwortlich für die Impfstoffauslieferung in England, die Aussagen der Königin seien "ein unheimlich wichtiges Vertrauensvotum für das Programm".

Tschechien will Mobilität "radikal" einschränken

Die tschechische Regierung fordert angesichts steigender Fallzahlen eine "radikale" Einschränkung der Mobilität der Bürger. Diese müsse mindestens drei Wochen lang durchgesetzt werden, sagt Ministerpräsident Andrej Babiš. Seine Minderheitsregierung braucht die Unterstützung des Parlaments, um den Notstand verlängern zu können - die juristische Grundlage für Einschränkungen. Tschechien wies in den vergangenen Tagen laut der Statistikwebsite Our World in Data die weltweit höchste Infektionsrate pro Kopf auf.

Merkel stellt Impfpässe bis zum Sommer in Aussicht

Am ersten Tag ihres informellen Video-Gipfels haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über ihr weiteres Vorgehen in der Pandemie beraten. Im Anschluss informierte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Beratungen. Demnach planen die EU-Staaten, einen digitalen Impfnachweis, mit dem sich Geimpfte oder von Corona Genesene freier innerhalb der EU oder auch im außereuropäischen Ausland bewegen können. "Hier sind sich alle einig, dass wir so etwas brauchen", sagt Merkel nach einem informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs.

Sowohl die EU als auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) benötigten voraussichtlich etwa drei Monate für die Vorbereitung eines solchen digitalen Dokuments, sagte Merkel. Die Grunddaten, die dieser enthalten solle, seien bereits durch die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten definiert. Dennoch werde es auch danach so sein, dass der Impfpass alleine nicht darüber bestimme, wer reisen könne. Dazu könnten auch Tests beitragen. Merkel verwies auf Kinder, die sich derzeit gar nicht impfen lassen könnten.

Befragt zu möglichen weiteren Einreisebeschränkungen, beispielsweise an der Grenze zu Frankreich, sagte Merkel: "Grenzkontrollen stehen zur Zeit nicht auf der Tagesordnung." Im Falle von Tirol und Tschechien hätten sich die angrenzenden deutschen Bundesländer explizit solche Kontrollen gewünscht. Das sei beim Saarland und Rheinland-Pfalz jedoch nicht der Fall.

Viele EU-Staaten seien wegen der britischen Mutante, aber auch anderen Virusvarianten derzeit sehr vorsichtig bei Öffnungsstrategien, sagte Merkel. Die Impfaktionen seien "das, was uns allen Hoffnung gibt". EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe aber darauf hingewiesen, dass man wegen der Mutationen vielleicht über längere Zeit, also auch Jahre immer wieder in der Lage sein müsse, angepasste Impfstoffe bereitzustellen. Bei der EU sei nun eine Taskforce gebildet worden, um sich diesem Thema zu widmen.

Kurzfristig gehe es vor allem um die Frage, wie die EU "Produktionskapazitäten entlang der gesamten Lieferkette" schaffen könne, um autark zu sein, sagte Merkel. Sie verwies darauf, dass die EU-Staaten auch Impfstoffe in andere Länder exportierten - im Gegensatz zu den USA und weitgehend auch dem Vereinigten Königreich. Und zwar auch an Länder, die sich dies selber nicht leisten könnten. An diesem Donnerstag sei mit Lieferungen nach Afrika begonnen worden, den Anfang machte demnach Ghana.

Befragt dazu, ob die vermehrte Nutzung von Schnelltests zu mehr Lockerungen führen könnte, sagte die Kanzlerin, man müsse gucken, "ob wir uns durch ein vermehrtes Testen einen Puffer erarbeiten können, so dass wir in der Inzidenz höher gehen können als 35". Das betreffe aber nicht allein die Schnelltests, sondern eine größer angelegte Teststrategie.

Österreich und Bulgarien für Impfpass nach israelischem Vorbild

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich für einen europäischen Impfpass nach dem Vorbild Israels ausgesprochen. "Ich setze mich dafür ein, dass wir in Europa einen grünen Pass zusammenbringen, wie es ihn in Israel gibt, am besten digital am Handy, wo jeder wieder alle Freiheit zurückbekommt, die wir so sehr schätzen", sagte Kurz am Mittwochabend bei Bild.

In Israel können seit Sonntag von einer Corona-Infektion genesene und gegen das Virus geimpfte Menschen mit dem "Grünen Pass" unter anderem wieder Fitnessstudios, Theater und Sportereignisse besuchen sowie in Hotels übernachten. "Wer geimpft ist, der soll volle Freiheit haben. Aber genauso auch jene, die gerade Corona hatten und von daher immun sind. Und auch all jene, die einen Test machen und durch den Test nachweisen können, dass sie negativ sind", sagte Kurz. Durch einen EU-Impfpass sei auch eine Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa möglich.

Auch Bulgarien setzt sich für die Einführung von Corona-Impfpässen ein, um Reisen zu erleichtern. "Es sollte ein elektronischer oder Grüner Pass für alle europäischen Staatsbürger geben, die gegen Covid-19 geimpft wurden oder sich nach einer Erkrankung davon erholt haben", forderte Regierungschef Boiko Borissow am Donnerstag. Für diese Menschen sollen dann PCR-Tests und Corona-Quarantänen entfallen. Der Vorschlag sei mit Kurz sowie den "griechischen und mit anderen Kollegen im EU-Rat abgestimmt", sagte Borissow vor dem Online-Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs.

Hier für kostenlosen Österreich-Newsletter anmelden.

Frankreich verschärft Grenzkontrollen nach Deutschland

Frankreich kündigt schärfere Kontrollen an der Grenze zu Deutschland an. Pendler, für die bislang Ausnahmen galten, müssten nun negative PCR-Tests vorlegen, wenn ihr Grenzübertritt keine beruflichen Gründe habe, teilen das französische Gesundheits- und das Europaministerium mit.

Grund ist die Ausbreitung der südafrikanischen Virus-Variante in der französischen Region Moselle, die an Deutschland und Luxemburg grenzt. Deutschland und Frankreich wollen eine Schließung der Grenze vermeiden. Nun könnten die gemeinsamen Polizeipatrouillen verstärkt werden, teilen die Ministerien mit. Zudem würden in Moselle das Impfprogramm und die Tests vorangetrieben.

Neuer Lockdown in Finnland

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen plant Finnland ab dem 8. März einen neuen Lockdown. Diese Schutzmaßnahme zur Virus-Eindämmung sei für drei Wochen vorgesehen, kündigt Ministerpräsidentin Sanna Marin an. Restaurants müssen dann schließen und Kinder ab einem Alter von 13 Jahren sollen dann im Homeschooling unterrichtet werden. Eine Ausgangssperre sei nicht vorgesehen.

Astra Zeneca liefert - aber von wo?

Aufregung um Astra Zeneca - mal wieder: Der britisch-schwedische Pharmakonzern könne im zweiten Jahresviertel, also von April bis Juni, nur die Hälfte der vereinbarten 180 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die EU liefern, berichten Nachrichtenagenturen. Das wäre ein weiterer Rückschlag, nachdem die Firma bereits für den Zeitraum Dezember bis März nur 40 anstatt der versprochenen 120 Millionen Dosen zur Verfügung stellen kann.

Doch tatsächlich handelt es sich wohl um ein Missverständnis. Ein Konzernsprecher betonte, das Unternehmen peile weiter ein Volumen von 180 Millionen Dosen für das zweite Quartal an. Allerdings werde nur ungefähr die Hälfte aus EU-Werken stammen, der Rest von Fabriken aus anderen Teilen der Welt. Ein hochrangiger EU-Vertreter sagte zur Herkunft dieser zweiten Hälfte, Astra Zeneca wisse offenbar noch nicht, "woher und wie der Impfstoff in die EU kommt".

Die Engpässe bei dem Konzern sind Folge von Anlaufschwierigkeiten in einem belgischen Werk des Auftragsfertigers Thermo Fisher. Der Vertrag, den die EU-Kommission mit Astra Zeneca im August abschloss, listet aber als mögliche Produktionsstätten neben EU-Fabriken auch zwei Standorte in Großbritannien und einen in den Vereinigten Staaten auf - beim US-Konzern Catalent in Maryland. (SZ/Björn Finke)

Schweiz lockert - trotz nicht so guter Aussichten

In der Schweiz machen nach dem Rückgang der Corona-Infektionszahlen am 1. März die Geschäfte wieder auf. Auch Museen und Lesesäle von Bibliotheken dürfen öffnen, ebenso Zoos, Tennis- und Fußballplätze und Erlebnisparks. Das kündigte die Regierung, der Bundesrat, am Mittwoch an.

Restaurants bleiben aber vorerst geschlossen, auch solche mit Terrassen oder Außenbereichen. Überall gilt Maskenpflicht, Besucher müssen Abstand halten und Geschäfte dürfen nur eine bestimmte Anzahl Besucher reinlassen. Bislang waren nur einige Geschäfte auf, etwa Lebensmittelläden, Reparaturshops und Friseure. Im Freien dürfen künftig wieder bis zu 15 Personen zusammenkommen. Privatveranstaltungen in Räumen bleiben auf fünf Personen beschränkt.

Weiterhin gilt auch die Pflicht zur Arbeit von zu Hause aus, wenn irgend möglich. Mitte März will die Regierung prüfen, ob ab 22. März noch mehr geöffnet werden kann. Das richtet sich nach dem Infektionsgeschehen. "Wir müssen schauen, was wir uns an Öffnungen erlauben können, ohne ein zu großes Risiko einzugehen, dass wir die Kontrolle über die Situation verlieren", sagte Gesundheitsminister Alain Berset.

Der Bundesrat hatte die nun beschlossenen Maßnahmen vergangene Woche vorgeschlagen. Die Kantone hatten daraufhin weitergehende Öffnungen gefordert, erreichten aber nur zwei Zugeständnisse. Statt fünf dürfen 15 Kinder miteinander Sport und Musik machen, außerdem will der Bundesrat früher als geplant über weitere Öffnungen für die Gastronomie entscheiden.

Berset machte deutlich, dass man das Öffnungsrisiko im Bewusstsein eingehe, dass die Infektionszahlen nun auch wieder steigen könnten. Dafür gebe es Anzeichen, genauer werde man es erst in zwei Wochen wissen. Es könne sein, so Berset, dass man sich genau an jenem Punkt befinde, an dem sich die Auswirkung der ansteckenderen Virusvarianten bemerkbar mache, die sich in der Schweiz stark verbreiten. Bereits Ende vergangenen Jahres hätten wissenschaftliche Berater des Bundesrates diesen Wendepunkt für "Mitte/Ende Februar" erwartet. "Wir sind genau in diesem Szenario", sagte Berset, "das finde ich schon beeindruckend." Er bleibe aber optimistisch. Auch wenn die Zahlen stiegen, sei man wegen der laufenden Impfkampagne in einer anderen Situation als im Herbst.

Am Mittwoch wurden bei 8,6 Millionen Einwohnern 1343 Neuinfektionen gemeldet. Über einen Zeitraum von 14 Tagen lag die Inzidenz bei 162,1. Weitere Öffnungen seien nur möglich, wenn die Inzidenz nicht steige und die durchschnittliche Reproduktionszahl über die letzten sieben Tage unter 1 liege, erklärte der Bundesrat.