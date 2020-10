In etlichen Vierteln New Yorks soll der Betrieb von nicht notwendigen Geschäften beschränkt werden.

Wegen massiv steigender Corona-Fallzahlen in etlichen Vierteln New Yorks sollen wieder Schulen geschlossen und der Betrieb von nicht zwingend notwendigen Geschäften beschränkt werden. Er habe den Staat New York um Erlaubnis für die geplanten Maßnahmen gebeten, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag (Ortszeit) mit. Sollte es grünes Licht geben, wäre dies ein herber Rückschlag für die US-Metropole, die einen Sommer mit weniger Ausbrüchen als in anderen Teilen des Landes erlebt hatte. Erst vor Kurzem waren Schüler in der ganzen Stadt wieder in die Klassenzimmer zurückgekehrt.

Nun aber solle es ab Mittwoch in neun Postleitzahlgebieten in New York wieder Schulschließungen geben, sagte de Blasio. Betroffen wären etwa 100 öffentliche Bildungseinrichtungen und 200 private. In den Innenräumen von Lokalen würde der erst vor einigen Tagen wieder aufgenommene Betrieb erneut ausgesetzt, aber auch im Freien dürften die Restaurants in den Corona-Hotspots nicht mehr bedienen. Zudem müssten Fitnessstudios dicht machen. Gottesdienste könnten hingegen mit bestehenden Beschränkungen weiterhin stattfinden.

Die Maßnahmen wolle er ergreifen, um eine weitere Ausbreitung des Virus in der Stadt und eine mögliche "zweite Welle" vergleichbar mit jener, die im Frühling mehr als 24 000 New Yorker das Leben gekostet hatte, zu stoppen, erklärte de Blasio. In den vergangenen zwei Wochen ist vor allem aus Vierteln in Brooklyn und Queens ein rapider Anstieg von Corona-Fällen gemeldet worden. In Brooklyn haben sich Statistiken zufolge in den letzten vier Tagen fast 1100 Menschen infiziert.

"Maximale Alarmstufe": Paris vor neuen Corona-Einschränkungen

Wegen der sehr angespannten Corona-Lage soll in Paris und der direkten Umgebung am Montag die "maximale Alarmstufe" ausgerufen werden. Neue Sicherheitsmaßnahmen könnten unter anderem die Schließung von Cafés auslösen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Amt des französischen Regierungschefs Jean Castex. Restaurants könnten mit verstärkten Corona-Vorsichtsmaßnahmen hingegen offen bleiben.

Überraschend kommt der Schritt nicht. Gesundheitsminister Olivier Véran hatte bereits Ende der zurückliegenden Woche gesagt, dass sich die Lage in der Hauptstadt und den Vorstädten zuletzt rapide verschlechtert habe. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt die "maximale Alarmstufe" bisher im französischen Überseegebiet Guadeloupe und in Marseille. In der südfranzösischen Hafenstadt mussten die Restaurants und Bars daher bereits schließen - dagegen hatte es massiven Protest gegeben. In Paris müssen Bars bisher um 22 Uhr schließen, Restaurants dürfen auch länger geöffnet bleiben. Allerdings dürfen sie Alkohol nur im Zusammenhang mit einer Mahlzeit ausschenken.

Die neuen Maßnahmen sollen am Montag von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo vorgestellt werden und zunächst 15 Tage gelten, berichtete die Agentur. Frankreich registrierte im ganzen Land innerhalb von 24 Stunden 12 565 Corona-Neuinfektionen, wie die Behörden am Abend mitteilten. Einen Tag zuvor waren es 16 972 Neuinfektionen gewesen, also deutlich mehr. Frankreich ist von der Covid-19-Pandemie schwer getroffen, mehr als 32 000 Menschen starben bisher.