Christian Drosten, Virologe an der Charité in Berlin (l.), RKI-Chef Lothar Wieler (M.) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Karl Lauterbach ruft zum Corona-Briefing und bringt nicht nur RKI-Chef Lothar Wieler mit, sondern auch den Virologen Christian Drosten. In der Botschaft sind sie sich einig, stilistisch nicht.

Von Angelika Slavik, Berlin

Christian Drosten hat seinen Mantel noch an, als er die Stufen zum Saal der Bundespressekonferenz erklimmt, Anfängerfehler. Die Fotografen wollen jetzt Bilder machen, schließlich sieht man das Trio, das sich hier versammelt hat, heute so zum ersten Mal zusammen: Drosten, der Chef-Virologe der Berliner Charité, Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, und Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister. Zusammen sind sie die drei prominentesten Pandemie-Erklärer der Deutschen, deshalb muss ein Foto her. Aber jetzt müssen erstmal alle warten, denn Drosten muss noch irgendwo seinen Mantel loswerden.