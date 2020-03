Coronavirus in Indien:Wo Abstand Luxus ist

Bangalore, an einem normalen Tag vor ein paar Wochen, und Bangalore am Sonntag: Wo sonst Busse, Mopeds und Rikschas um die Vorfahrt kämpfen, testeten die Behörden nun eine Ausgangssperre.

Vorerst ist es nur ein Test. Die indische Regierung hatte sich den Sonntag ausgesucht, um alle mental auf das vorzubereiten, was andernorts, in stark betroffenen Ländern, schon verordnet ist: Die Corona-Ausgangssperre. Premier Narendra Modi hatte den Probetag in einer Fernsehansprache mit etwas Vorlauf angekündigt, für eine Dauer von 14 Stunden, von sieben Uhr morgens bis 21 Uhr abends, sollten sich die Leute nicht mehr draußen bewegen und zuhause bleiben. So könnten alle ihre Fähigkeit zur freiwilligen Selbstbeschränkung unter Beweis stellen, erklärte Modi. "Das wird uns in künftigen Situationen noch helfen", versicherte der Premier.

Aber wie werden sie aussehen, diese "künftigen Situationen" in Indien, dem bald bevölkerungsreichsten Land der Welt? Bislang waren es andere Regionen, die durch die Corona-Krise in den Fokus rückten. Indien registrierte bislang vergleichsweise wenig Infizierte, 370 waren es am Sonntag landesweit. Einige Experten wunderten sich vergangene Woche noch darüber, dass Indien so wenige Tests durchführt, die Regierung beharrte darauf, dass sie bisher nichts versäumt habe. Doch nun zeigt sich: der Anstieg verläuft rasant, und angesichts der Unübersichtlichkeit in Indiens Metropolen liegt die Vermutung nahe, dass viele Fälle gar nicht erfasst werden.

Wer in die indische Historie blickt, stößt auf die Folgen der sogenannten Spanischen Grippe in Südasien, im Jahr 1918. "Wie ein Dieb in der Nacht" habe sich die Seuche in die Dörfer und Städte geschlichen, schrieb ein Beamter der britischen Kolonialmacht. "Sie kommt schnell und ist heimtückisch." Mahatma Gandhi war wenige Jahre zuvor erst aus Südafrika zurückgekehrt, als auch ihn das Fieber in Gujarat packte. Er überlebte, aber in keinem anderen Land der Welt tötete die Grippe damals mehr Menschen als in Indien. Exakte Zahlen gibt es nicht, aber die Schätzungen belaufen sich auf bis zu 18 Millionen Opfer, das entsprach damals etwa fünf Prozent der Bevölkerung. Es waren etwa 20 Mal so viele Tote wie in den Vereinigten Staaten.

Auch wenn sich hygienische, soziale und medizinische Voraussetzungen im Laufe eines Jahrhunderts stark verändert haben, so schält sich von Tag zu Tag doch immer deutlicher die Erkenntnis heraus, dass Indien, mit hunderten Millionen Menschen in Armut und ohne absehbaren Zugang zu intensivmedizinischer Behandlung, extrem verwundbar ist, wenn sich das Virus dort weiter verbreitet. Die Kolumnistin Taveela Singh formulierte im Indian Express, was nun auch immer stärker in den Zirkeln der Macht diskutiert wird: "In sechs Jahren hat Premier Modi keinen ernsteren Test für seine Führung erlebt", schreibt die bekannte Autorin, an Corona werde sich zeigen, ob er als Regierungschef besteht oder nicht.

Schulen und Einkaufszentren in Indien sind nun geschlossen, Züge stehen still. Und die Regierung bereitet die Leute auf weitere Restriktionen vor. Doch auf Distanz gehen, wie es viele Experten jetzt raten - das dürfte vielen Indern im Alltag extrem schwerfallen, gerade in den Armenvierteln, wo sich ein Dutzend Menschen oftmals einen Raum teilen müssen. In den Slums von Mumbai kann man sich kaum aus dem Weg gehen, in den Zügen der Metropole sterben jedes Jahr Tausende Pendler, weil sie aus überfüllten Zügen stürzen. Abstand? Vielen ist das fremd, ein Luxus, den sie sich nicht leisten können.