Bund und Länder wollen in der Corona-Krise vermeiden, dass erneut flächendeckend Schulen geschlossen werden. Das sei eines der Ergebnisse des Treffens von Kanzlerin Angela Merkel, Bildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken mit Kultusministern der Ländern gewesen, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit.

Zugleich hieß es, man sei sich einig, dass die Verantwortung für die Schulpolitik trotz der milliardenschweren Hilfe des Bundes bei den Ländern liege. Die Bundesregierung sagte dennoch weitere Unterstützung etwa bei der Digitalisierung der Schulen sowie der Entwicklung digitalen Lernens zu.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Ressortchefin Stefanie Hubig (SPD), erklärte, am 23. September werde es ein Fachgespräch zum Thema Lüftungshygiene geben. Hintergrund ist die Sorge, dass der Unterricht im Herbst und Winter schwieriger werden könnte, wenn Lüftungen in den Klassenräumen wegen sinkender Temperaturen schwierig werden. Das Lüften gilt wie die Maskenpflicht und Abstand als Maßnahme gegen Corona-Infektionen.

In einer ersten informellen Runde hatten sich Bund und Länder Mitte August auf das Ziel verständigt, dass alle Lehrer möglichst rasch einen Dienstlaptop und Schüler kostengünstige Internetanschlüsse erhalten sollen, um auch digitalen Unterricht zu ermöglichen. Dafür will der Bund zusätzlich 500 Millionen Euro bereitstellen. "Ausdrücklich zu begrüßen ist die Bereitschaft der Bundesregierung, noch in diesem Jahr die Beschaffung der Endgeräte für Lehrkräfte zu ermöglichen", sagte Hubig. Die Länder arbeiteten an der Umsetzung.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr, will der Bund die dafür veranschlagten 500 Millionen Euro zunächst vorstrecken. Nachträglich soll die Finanzierung dann, wie von der großen Koalition im August vereinbart, aus dem noch zu bildenden 750 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds der EU erfolgen.

13 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Hamburger Bar

Nach dem Corona-Ausbruch in der Hamburger Bar "Katze" ist die Anzahl der hinzugekommenen Erkrankungen nach Angaben der Gesundheitsbehörde überschaubar. Insgesamt gehen nun 13 bestätigte Covid-19-Fälle auf den Ausbruch in der Bar zurück, darunter auch bereits bekannte Infektionen bei Servicekräften der Bar, wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte.

Etwa 600 Menschen werden von den Gesundheitsämtern zum Kreis der potenziell betroffenen Kontaktpersonen gezählt, rund 400 von ihnen stammen aus Hamburg. Die meisten Besucher konnten die Gesundheitsämter mittlerweile erreichen, etwa hundert hatten falsche Kontaktdaten angegeben.

Seibert: "Die Dynamik nimmt zu"

Die Bundesregierung mahnt zu "höchster Achtsamkeit" und großer Vorsicht bei weiteren Öffnungsschritten mit Blick auf das Coronavirus. Es gehe nicht darum, alle weiteren Öffnungsmaßnahmen pauschal abzulehnen, aber man müsse sich jede einzelne gerade mit Blick auf den Herbst und Winter gut überlegen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Auf die Debatte um Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen wollte Seibert explizit nicht eingehen.

Die Infektionszahlen stiegen und es sei nicht mehr vorrangig auf Reiserückkehrer zurückzuführen. "Die Dynamik nimmt also zu, ein weiterer Anstieg ist auf keinen Fall auszuschließen", so Seibert. Zwar gehörten viele der derzeit Infizierten nicht zur Risikogruppe, aber auch bei jungen Patienten könne es schwere Verläufe und Langzeitfolgen geben und sie könnten das Virus weitergeben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies indes darauf, dass Bund und Länder Ende August vereinbart hätten, zunächst keine weiteren größeren Öffnungsschritte zu gehen. Er wünsche sich sehr, dass ein gemeinsames Verständnis davon entwickelt werde, was das bedeute.

"Es sind vor allem Hochzeitsfeiern, es sind vor allem Familienfeiern, es sind vor allem religiöse Feiern und Zusammenkünfte, die zu verstärktem Infektionsgeschehen in Deutschland führen", sagte Spahn. Bund und Länder müssten gemeinsam deutlich machen, dass es im Herbst und Winter darum gehe, diese Art von Infektionsherden zu vermeiden und zu reduzieren. "Das Virus ist hier der Spielverderber, nicht wir." Trotzdem müsse die Politik es unterbinden.

Spahn plant "Fieberambulanzen" im Herbst und Winter

Mit sogenannten Fieberambulanzen und besonderen Schutzvorkehrungen für Risikogruppen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Land für den befürchteten Anstieg der Corona-Infektionszahlen in der kühleren Jahreszeit wappnen. Für Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen, die auf eine Corona- oder Grippeinfektion hindeuten, solle es zentrale Anlaufstellen geben, sagte Spahn der Rheinischen Post. Er setze darauf, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen solche "Fieberambulanzen" vor Ort anbieten würden. "Konzeptionell gibt es die schon - sie sollten im Herbst idealerweise flächendeckend zugänglich sein."

Um Gefahren für Risikogruppen zu minimieren, soll es Spahn zufolge spezielle Maßnahmen geben. "Wichtig ist, dass wir die besonders betroffenen Risikogruppen weiter besonders schützen und die Konzepte dafür im Alltag wieder schärfen", sagte der CDU-Politiker. "Deshalb werden präventive Reihentests in den sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheime ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter. Dort müssen wir den Eintrag des Virus verhindern. Es gilt weiter höchste Wachsamkeit."

Spahn erwartet, dass in Abstimmung mit den Ländern bis Mitte Oktober feststehen dürfte, wie die allgemeine Teststrategie für den Herbst und Winter weiterentwickelt wird. Antigen-Schnelltests seien ebenso vorgesehen wie neue Vorgaben des Bundesinnenministeriums zur Quarantäne-Zeit für Rückkehrer aus Risikogebieten. Spahn erklärte weiter, dass die Testkapazitäten enorm hochgefahren worden seien. "Allein in den letzten vier Wochen wurde etwa ein Drittel aller Tests seit Beginn der Pandemie gemacht."

Merz: Nicht daran gewöhnen, "dass wir ohne Arbeit leben können"

Der für den Parteivorsitz kandidierende CDU-Politiker Friedrich Merz geht anscheinend davon aus, dass sich viele erwerbsfähige Menschen während der Corona-Krise an ein Leben ohne Arbeit gewöhnt haben. "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können", sagte der frühere Aufsichtsratschef des US-Vermögensverwalters Blackrock im Bild-Politiktalk "Die richtigen Fragen". "Wir müssen zurück an die Arbeit."

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie am Arbeitsmarkt sind Experten zufolge stärker als in der Finanzkrise 2008 und 2009. Seit März 2020 wurden bundesweit mehr als 600 000 Menschen arbeitslos. Im April waren etwa sechs Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit - ein Rekord. Die Wirtschaftsleistung ist wegen des Lockdowns im Frühjahr eingebrochen, im Gesamtjahr rechnet die Bundesregierung mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 5,8 Prozent - das wäre der bisher schwerste Einbruch in der Nachkriegsgeschichte.

Merz ließ im Bild-Talk durchblicken, dass aus seiner Sicht vor allem Lehrkräfte ohne triftigen Grund nicht mehr zum Schulunterricht erschienen. "Es bleiben einfach zu viele Lehrer zu Hause", sagte er. Wer nicht ernsthaft erkrankt sei, müsse auch in die Schule kommen. "Wir brauchen das System Schule - das muss funktionieren, auch in Corona-Zeiten."

Nach Wochen des Heimunterrichts und der Ferien war zuletzt der Start des vollen Präsenzunterrichts vor allem für Lehrer aus Risikogruppen problematisch. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, wie Merz CDU-Politikerin, hatte sich im August dafür ausgesprochen, Lehrkräfte keinen unzumutbaren Belastungen auszusetzen.