Bei der Bekämpfung der Corona-Krise bemüht die Bundesregierung sich um eine konsequente Linie. Allerdings wachsen in Deutschland und Europa die Differenzen darüber, unter welchen Bedingungen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder aufgehoben werden können. Wirtschaftsverbände warnten vor den Konsequenzen eines langfristigen Stillstands in Unternehmen. Auch in Brüssel gibt es inzwischen Überlegungen, wie eine sogenannte Exit-Strategie aussehen könnte. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hingegen erteilte allen Erwägungen eine Absage, Ausgangsbeschränkungen aus ökonomischem Interesse vorzeitig zu lockern. "Solange das Virus so wütet, ist der Schutz der Menschen alternativlos", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. "Die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen unter Inkaufnahme von vielen Toten oder auch Kranken, die geheilt werden, aber bleibende Schäden haben, scheidet für mich aus." Für solche Maßnahme stehe er nicht zur Verfügung, sagte Seehofer: "Nicht mit mir."

Abzulehnen seien auch Vorschläge einer schrittweisen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen. "Es ist eine Illusion zu glauben, man könne ein Virus schrittweise steuern, sodass nur die 90-Jährigen oder 80-Jährigen oder 70-Jährigen betroffen sind", sagte Seehofer. "Ich halte nichts davon, solche Parolen in die Welt zu setzen: Die Wirtschaft muss bald wieder flottgemacht werden. Das ist alles schönes Gebrüll." Er plädiere für "die strengsten Maßstäbe, wenn es um die Unterbrechung der Infektionsketten geht". Nötig sei "große Disziplin etwa bis zur Osterzeit".

Nach der Schließung von Geschäften und strengen Ausgangsbeschränkungen waren die Stimmen lauter geworden, bald eine Exit-Strategie ins Auge zu fassen. "Langfristig können wir nicht das gesamte Land lahmlegen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, warnte eindringlich vor den Folgen eines langfristigen Lockdowns: "Wir können das öffentliche Leben in Deutschland und die Produktion der Industrie nicht über viele Monate vollkommen runterfahren und zum Stillstand bringen", sagte sie. Ähnlich positionierte sich der Bundesverband mittelständische Wirtschaft.

EU-Ratspräsident Michel will europäisches Zentrum für Krisenmanagement

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zeitweilig den Eindruck erweckt, die Bundesregierung beschäftige sich bereits wieder mit der Rückkehr zur Normalität. Die Frage, "wie wir diesen Krisenmodus verlassen, wird jeden Tag wichtiger", sagte er in einem Interview mit der Zeit. "Bis spätestens Ostern will ich darauf eine gute Antwort geben können." Denkbar sei eine stufenweise Rückkehr zur Normalität. In dieser Zeit werde man Ältere "möglicherweise über mehrere Monate bitten müssen, ihre Kontakte stark einzuschränken und im Zweifel zu Hause zu bleiben". Am Donnerstag, nach Seehofers Intervention, war von einer Strategie bis Ostern allerdings keine Rede mehr.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Die Bürger erlebten die stärksten Einschnitte in die bürgerlichen Freiheitsrechte in der Geschichte der Bundesrepublik, sagte Spahn in Berlin. "Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm." Es gehe darum, "das, was Länder und Kommunen an Maßnahmen beschlossen haben und durchsetzen, jetzt auch durchzuhalten". Wenn "bis Ostern alle miteinander konsequent" seien, könne man nach Ostern möglicherweise über eine Veränderung reden. Dies hänge davon ab, ob die Ausbreitung des Coronavirus sich verlangsame. Dies wisse man aber erst in etwa 14 Tagen.

Die Frage, wie der Weg aus der Krise aussehen könnte, beschäftigte auch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union bei ihrer Videokonferenz am Donnerstagnachmittag. Ratspräsident Charles Michel hatte bereits vorab angekündigt, die EU-Kommission mit der Ausarbeitung einer "Exit-Strategie" zu beauftragen: "Wir brauchen ähnliche, harmonischere Kriterien, nach denen wir die jetzt eingeführten strengen Maßnahmen Stück für Stück wieder aufheben können", sagte er. Außerdem warb er für die Einrichtung eines "echten Europäischen Zentrums für Krisenmanagement", um auf künftige Krisen besser vorbereitet zu sein.