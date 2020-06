Ob mit Kontaktbeschränkungen oder der Maskenpflicht - Bayern war in der Pandemie schon oft vorne mit dabei und hat es so geschafft, trotz anfänglicher Ignoranz bei Bierfesten und Skigetümmel Sars-CoV-2 recht gut zu beherrschen. Allerdings geht die Staatsregierung in ihrer Rolle als Musterpandemiebekämpferin leider nicht immer mit Sachverstand vor. Denn mehr als Fachleuten schaut sie dem Volk aufs derzeit maskenverdeckte Maul. So ist es auch jetzt wieder, bei der neuen Corona-Testoffensive nach dem Motto "schneller, kostenlos und für jedermann", die das bayerische Kabinett soeben beschlossen hat.