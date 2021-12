Frankreichs größte Region Ile-de-France, in der Paris liegt und in der zwölf Millionen Menschen leben, setzt die Notfallpläne für alle Krankenhäuser in Kraft. Damit können unter anderem die Zahl der Intensiv-Betten erhöht und gewisse Behandlungen verschoben werden, um Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten zu schaffen. In der Region leben mehr als zwölf Millionen Menschen.

Auch in Großbrittanien werden angesichts der schnellen Ausbreitugn von Omikron neue Maßnahmen ergriffen. Premier Boris Johnson setzt Teile des sogenannten Plan B wieder in Kraft, etwa die Ausweitung der Maskenpflicht. Von Montag an sollten Arbeitnehmer möglichst von zu Hause aus arbeiten. Johnson verweist auf die "unerbittliche Logik des exponentiellen Wachstums",. Es gebe Hinweise, dass sich die Zahl der Omikron-Fälle innerhalb von zwei bis drei Tagen verdoppele. (08.12.2021)

Österreich will Lockdown für Geimpfte und Genesene beenden

Der Lockdown für Geimpfte und Genesene in Österreich endet in der Nacht zum kommenden Sonntag. Das haben Bundesregierung und Länder am Mittwoch beschlossen. Ungeimpfte müssen weiterhin die Ausgangsbeschränkungen beachten. Die Öffnung werde begleitet von einem "Mindeststandard an Schutzmaßnahmen", um einem erneuten Anstieg der Corona-Infektionen vorzubeugen, sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP).

So gelte in Innenräumen eine FFP2-Maskenpflicht. Der Handel und die Friseure dürfen bundesweit am 13. Dezember wieder öffnen. Die Gastronomie müsse eine Sperrstunde von 23.00 Uhr beachten. Die Nachtgastronomie und die Après-Ski-Lokale bleiben laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) geschlossen. Den Bundesländern stehe es frei, darüber hinaus strengere Regeln zu treffen, hieß es.

Der 20-tägige Lockdown aufgrund der vierten Corona-Welle galt seit dem 22. November. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zu Beginn der Maßnahme bei 1100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Inzwischen ist sie auf etwa 530 gesunken. Handel, Gastronomie und Hotellerie hatten massiv auf eine Öffnung gedrängt.

WHO: Omikron bereits in 57 Ländern nachgewiesen

Die neue Virusvariante ist inzwischen in mehr als einem Viertel der Länder weltweit nachgewiesen worden. In 57 Staaten gebe es Finzwischen bestätigte Omikron-Fälle, so der Tedros Ghebreyesus, der Chef der Weltgesundheitsorganisation. Die neue Variante verbreite sich insbesondere in Südafrika stark, allerdings seien die Omikron-Fälle dort entdeckt worden, als die Übertragung der Deltavariante auf einem geringem Niveau gewesen sei, also habe Omikron wenig Konkurrenz gehabt. Es sei zu früh, um zu sagen, ob sich die neue Variante in anderen Weltregionen ähnlich schnell ausbreite. Auch erste Meldungen, die darauf hindeuten, dass Omikron in Südafrika einen milderen Krankheitsverlauf verursacht, seien noch mit Vorsicht zu genießen. (08.12.2021)

Studie zeigt, dass 2G in Österreich die Impfbereitschaft steigert

Corona-Einschränkungen für Ungeimpfte erhöhen einer Studie zufolge die Impfbereitschaft an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Ankündigung der 2-G-Regel in Österreich habe zu mehr Impfungen geführt, erklärte der Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen Andreas Peichl am Mittwoch. Der darauffolgende Lockdown für Ungeimpfte habe die Impfbereitschaft dagegen nicht wesentlich beeinflusst. Die Ankündigung eines allgemeinen Lockdowns, der seit dem 22. November in Österreich gilt, habe den Trend sogar etwas abgeschwächt.

"Gezielte Einschränkungen für Impfverweigerer scheinen daher die Impfbereitschaft stärker zu erhöhen als ein Lockdown für alle", sagte Hannes Winner, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Salzburg und Co-Autor der Studie. Die Untersuchung erstreckte sich über einen Zeitraum vom 4. Oktober bis 4. Dezember 2021. Zu Beginn des Beobachtungszeitraums lag die Impfquote in den österreichischen Grenzbezirken den Angaben nach bei 61,1 Prozent, während deutsche Landkreise eine Quote von 57,2 Prozent aufwiesen. Am 4. Dezember betrug die Impfquote im österreichischen Grenzgebiet dann 68 Prozent und in deutschen Landkreisen 61 Prozent. Ausgewertet wurden Informationen über Erstimpfungen in 13 deutschen Landkreisen und 16 österreichischen Bezirken entlang der Landesgrenze. (08.12.2021)

UN-Generalsekretär in Quarantäne

UN-Generalsekretär António Guterres geht wegen eines Kontaktes mit einer positiv auf Covid-19 getesteten Person in Quarantäne. "Er hat keine Symptome gezeigt und wurde zunächst negativ getestet", bestätigte Sprecher Farhan Haq am Dienstag. Aus Gründen der Vorsicht habe der 72-jährige Guterres aber alle Termine abgesagt und werde bis zu einem erneuten Test am Donnerstag aus seiner Residenz in Manhattan arbeiten. Um wen es sich bei der positiv getesteten Person handelte, blieb zunächst unklar. (08.12.2021)

Polen will Teilimpfpflicht einführen

In Polen soll vom 1. März an eine Impfpflicht für Ärzte, Lehrer und Sicherheitskräfte gelten, wie Gesundheitsminister Adam Niedzielski ankündigte. Reisende, die nicht aus Staaten des Schengen-Abkommen stammen, sollen vom 15. Dezember an einen negativen Test bei der Einreise vorweisen. Um die Ausbreitung des Coronavirus über die anstehenden Feiertage einzudämmen, sollen die Schulen landesweit in der Zeit vor und nach den Weihnachtsferien, vom 20. Dezember bis zum 9. Januar, zu Fernunterricht übergehen.

Vom 15. Dezember an soll zudem in Hotels, Restaurants, Kinos und Theatern eine Höchstgrenze von 30 Prozent Auslastung gelten. Bisher lag das Limit bei 50 Prozent. Auch künftig sollen Geimpfte bei dieser Höchstgrenze nicht mitgezählt werden - anders als bisher soll der Betreiber aber verpflichtet werden, bei der Überschreitung der Höchstgrenze die Impfnachweise der zusätzlichen Gäste zu kontrollieren. Bislang fehlt für diese Kontrolle in Polen die rechtliche Grundlage.

Die Opposition wirft der nationalkonservativen PiS-Regierung vor, angesichts einer vergleichsweise geringen Impfquote und hoher Neuinfektionszahlen drastische Maßnahmen zu vermeiden, um die Impfgegner unter ihren Wählern nicht zu verprellen. Ein von der Regierung lange angekündigtes Gesetz, das es Arbeitgebern ermöglichen soll, den Impfstatus ihrer Beschäftigten abzufragen, soll nun abgewandelt werden. Nach Angaben des Gesundheitsministers sieht der Gesetzentwurf vor, dass der Arbeitgeber ein Corona-Testergebnis einfordern darf - nicht aber einen Impfnachweis. (07.12.2021)

Alkoholtodesfälle in Großbritannien gestiegen - Zusammenhang mit Pandemie

In Großbritannien ist die Zahl der durch Alkoholmissbrauch verursachten Todesfälle rekordverdächtig gestiegen. Dies hänge mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zusammen, erklären die Gesundheitsbehörden. Laut Daten des britischen Statistikamtes (ONS) starben 2020 knapp 9000 Menschen - 18,6 Prozent mehr als im Vorjahr - an alkoholbedingten Ursachen. "Die Tatsache, dass diese Sterblichkeitsraten gestiegen sind, deutet darauf hin, dass die Zunahme der Alkoholschäden eine umfassendere Auswirkung der Pandemie war", erklärt das ONS. Die Schließung von Pubs habe dazu geführt, dass viele starke Trinker mehr Alkohol zu Hause konsumierten. (07.12.2021)

WHO gegen Genesenen-Plasma als Covid-Therapie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnt eine Behandlung von Covid-Patienten mit Immunplasma von Genesenen ab. Eine Expertengruppe der WHO kommt in einem Artikel in der Fachzeitschrift BMJ zu diesem Schluss. Nach derzeitiger Studienlage hätten Covid-19-Patientinnen und -Patienten weder eine bessere Überlebenschance, noch senke eine Transfusion mit Plasma das Risiko, dass sie beatmet werden müssen, heißt es in dem Artikel. Die Experten hätten 16 Studien mit insgesamt mehr als 16 000 Patienten begutachtet. In besonders schweren Fällen sei die Studienlage noch unsicher, deshalb sprechen sich die Experten nicht gegen weitere Studien bei solchen Patienten mit Plasma aus.

Im Herbst 2020 galt eine passive Immunisierung mit Hilfe von Blutplasma von Menschen, die Covid-19 überstanden und Antikörper gegen Coronaviren gebildet haben, noch als vielversprechende Therapie. So etwas sei auch bei anderen Erkrankungen schon eingesetzt worden, etwa Sars, Mers oder Influenza, hieß es damals beispielsweise bei einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie. Die Wirkung war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht belegt, weil es noch keine randomisierten Studien mit Kontrollgruppen gab. (07.12.2021)