Einen Tag vor Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns äußern sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin zur "Corona-Lage vor Weihnachten". An der Pressekonferenz nehmen auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, und die Virologin Sandra Ciesek teil.

Man setze alles daran, dass so bald wie möglich ein Impfstoff zugelassen wird, sagte Spahn. "Wir machen keine Notzulassung, sondern eine ordentliche Zulassung." Es gehe auch darum, Vertrauen in den Impfstoff zu gewinnen und zu erhalten. Spahn kündigte an, nicht den nationalen, sondern den europäischen Weg weitergehen zu wollen. Zuständig für die Zulassung sei die Europäische Arzneimittelbehörde. "Noch vor dem Jahreswechsel wollen wir mit dem Impfen beginnen", sagte Spahn.

"Ziel ist eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen." Nach aktuellem Stand dürfe man aufgrund positiver Daten optimistisch sein. Spahn nannte den 23.12. als Datum für eine Zulassung durch die EU-Arzneimittelbehörde und sprach von einer positiven Nachricht. Kurz darauf stellte er allerdings klar, er habe sich damit auf Medienberichte bezogen und nicht auf eine eigene Information.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA bestätigte das Datum 23. Dezember nicht. Die EMA gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht. Während des laufenden Prüfverfahrens werde auch der Zeitrahmen laufend angepasst.

"Es ist uns zwar gelungen, die Infektonswelle zu brechen", aber die Infektionszahlen, insbesondere die Todeszahlen seien weiter viel zu hoch, sagte Spahn und verteidigte den Beschluss von Bund und Ländern für einen Shutdown bis 10. Januar. "Wir haben gesehen, dass eine dritte Welle sich aufzubauen begann, bevor die zweite abgeflaut war."

RKI-Präsident Lothar Wieler äußerte sich erneut besorgt über das Infektionsgeschehen: "Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie." Die Zahlen der Infektionen und der Toten seien zu hoch. "Im Moment infizieren sich viel zu viele Menschen", sagte Wieler und fügt hinzu: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation über Weihnachten nochmal zuspitzen wird." Dass sich im Moment viel zu viele Menschen infizierten, sei "Ergebnis von Sorglosigkeit einiger Menschen", sagte Wieler.

Die Zahl der Todesfälle und der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt weiter auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14 432 neue Fälle und 500 Todesfälle binnen eines Tages übermittelt, wie das RKI am Dienstagmorgen bekanntgab. Wie RKI-Chef Wieler in der Pressekonferenz sagte, seien in diesen Werten nicht die aktuellen Daten aus Sachsen erfasst. Diese würden am Mittwoch nachgetragen.

Am Dienstag der Vorwoche waren 14 054 Neuinfektionen und 423 Todesfälle gemeldet worden. Die Höchststände von 29 875 gemeldeten Fällen und 598 Toten waren am Freitag erreicht worden. Die 500 Todesfälle vom Dienstag bedeuten den dritthöchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Deutschland ist mit seiner vergleichsweise alten Bevölkerungsstruktur in der zweiten Welle besonders gefährdet, wie RKI-Präsident Lothar Wieler sagte. Es gebe hierzulande rund 23 Millionen Menschen über 60 Jahre. Das Alter sei weiterhin das entscheidende Kriterium. Je älter ein Corona-Patient sei, desto höher das Sterberisiko.

Altmaier für Gutscheine statt Shopping-Abenteuer

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ruft die Bürger dazu auf, an diesem Montag und Dienstag auf den Einkauf von Weihnachtsgeschenken wegen der Infektionsrisiken ganz zu verzichten. "Ich wünsche mir und ich hoffe, dass die Menschen nur das Allernötigste besorgen, was sie wirklich brauchen an Lebensmitteln", sagte Altmaier der Zeitung Bild. Es sei nicht die Zeit für "Shoppingabenteuer", Gutscheine seien die beste Lösung. Keiner könne sagen, wann die Geschäfte nach Weihnachten wieder öffnen. "Je schneller wir diese Infektionen unter Kontrolle bekommen, desto besser ist es für alle."

Altmaier geht trotz des harten Lockdowns von Mittwoch an nicht davon aus, dass die Wirtschaft wie im Frühjahr einbricht. "Ich bin mir relativ sicher, dass wir eine Rezession wie im Frühjahr diesen Jahres diesmal nicht erleben werden", sagte der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk. "Es ist möglich, wenn wir klug vorgehen, auch jetzt noch einmal die wirtschaftliche Substanz des Landes zu bewahren." Dazu gehörten Hilfsmaßnahmen, aber auch, dass die Einschränkungen nicht immer wieder verlängert werden müssten. Rückblickend sei die Politik mit den weniger harten Maßnahmen der vergangenen Wochen im Kampf gegen das Coronavirus zu mutlos gewesen.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum Lockdown einen Stufenplan für die Zeit nach dem 10. Januar. "Für die nächsten Monate brauchen wir planvolles Handeln und eine längerfristige Perspektive", sagt Hofreiter der Zeitung Rheinische Post. Er erwarte, dass im Januar ein Gesetz mit einem bundesweit verbindlichen Stufenplan verabschiedet werde, durch den klar werden würde, wann und wo welche Maßnahmen gelten. Die Grünen würden die Beschlüsse mittragen. "Wir unterstützen den jetzt vorgesehen harten Shutdown. Die Alternative wären ein völliger Kontrollverlust und viele weitere Todesopfer gewesen."

Steinmeier: "Es hängt an uns - und wir wissen, was zu tun ist"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verschärften Lockdown am Montag verteidigt. "Die Lage ist bitterernst", sagt der Bundespräsident in einer Erklärung zu den neuen Beschränkungen. "Von Mittwoch an wird deshalb unser öffentliches und unser privates Leben so stark eingeschränkt wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik." Aber einscheidende Maßnahmen seien wegen der hohen Corona-Infektionszahlen nötig.

Er rief die Bürger dazu auf, Kontakte radikal zu begrenzen, um die Infektionen einzudämmen. "Unsere bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie reichen nicht aus", sagte er. "Es hängt an uns - und wir wissen, was zu tun ist."