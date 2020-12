Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, das dortige Pflegepersonal sowie Menschen über 80 Jahre sollen zuerst Zugang zu Corona-Impfungen bekommen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Am Nachmittag wolle er eine Impfverordnung unterzeichnen, die die Reihenfolge bei den Immunisierungen festlegen soll. Am 27. Dezember können veraussichtlich Impfungen beginnen. Die Priorität liege darauf, zunächst besonders schutzbedürftige Menschen zu impfen, sagte Spahn. "Erst dann können wir darüber nachdenken, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern."

Spahn bat bei der Pressekonferenz am Freitag die Bevölkerung um Geduld. Er sprach davon, dass die Impfung der ersten Gruppe mindestens ein bis zwei Monate dauern werde. Die festgelegte Reihenfolge bedeute, "wir werden noch längere Zeit mit diesem Virus leben müssen". Die Ständige Impfkommission hatte am Donnerstag ihre Empfehlungen abgegeben, wer zuerst geimpft werden sollte. Darin war auch die Rede von "medizinischem Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko". Spahn bekräftigte am Freitag, auch Ärzte und Pflegende, die nicht in Alten- und Seniorenheimen arbeiten, würden ebenfalls früh geimpft. Man folge den Empfehlungen der Kommission.

"Das Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie", hatte der CDU-Politiker zuvor am Freitagmorgen im ZDF gesagt. Gleichzeitig warb er um Verständnis dafür, dass nicht alle sofort eine Impfung bekommen könnten. "Wir fangen jetzt mit den über 80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an", sagte der Minister. Diese Gruppe sei schon so groß, dass dies in den kommenden Wochen das Impfgeschehen in Deutschland prägen werde. Es gehe zunächst einmal in einer Gemeinschaftsanstrengung um den Schutz der besonders Verwundbaren. "Alle anderen muss ich einfach weiter um Geduld bitten", sagte Spahn. "Wir fangen erst mal bei denjenigen an, die besonders gefährdet sind." Erst dann werde man darüber nachdenken, das Impfangebot auszuweiten.

Bei der Pressekonferenz in Berlin sagte Spahn, es sei eine Frage der Solidarität, dass zunächst Risikogruppen Zugang zu Impfungen zu gewähren. Genauso sei es nur solidarisch, wenn bereits Geimpfte nicht sofort auf Ausnahmen von den Corona-Maßnahmen pochen würden. Eine Impfpflicht lehnte Spahn erneut ab.

Erneut mehr als 30 000 Neuinfektionen

In Deutschland wurden in 33 777 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Ein neuer Höchstwert. In der Zahl sind 3500 Nachmeldungen aus Baden-Württemberg enthalten, die am Vortag aus technischen Gründen nicht übermittelt worden waren. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1 439 938 Positiv-Tests. Weitere 813 Menschen, die positiv getestet wurden, starben. Das ist der zweithöchste bisher in Deutschland gemeldete Wert. Insgesamt sind nun 24 938 Menschen anund mit dem Virus in Deutschland gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 184,8 von 179,2 am Vortag. Bund und Länder streben ein Ziel von weniger als 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag am Donnerstagabend bei 0,97. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 97 weitere Menschen anstecken. Der Wert ist jedoch aufgrund noch ausstehender Datenübermittlungen nur eingeschränkt aussagekräftig. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut die Pandemie ab.

Justizministerin Lambrecht lehnt Triage-Gesetz ab

In der Debatte um eine mögliche Befassung des Bundestages mit der drohenden Triage in Kliniken verweist Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) auf bestehende Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften und des Deutschen Ethikrates. Wie und mit welchen intensivmedizinischen Maßnahmen Patienten behandelt werden, sei "eine ärztliche Entscheidung im Einzelfall, die allein nach medizinischen Kriterien getroffen werden kann", sagte Lambrecht der Rheinischen Post.

Die medizinischen Fachgesellschaften und der Deutsche Ethikrat hätten Empfehlungen ausgesprochen, an denen sich Ärzte bei einer großen Zahl von Corona-Patienten in den Kliniken orientieren könnten, sagte Lambrecht. Das Bundesverfassungsgericht habe klargestellt, dass "jedes Leben gleich schützenswert ist und dass es nicht gegen ein anderes Leben abgewogen werden darf". Auch der Ethikrat habe ausgeführt, dass die Menschenwürde dem Staat verbiete, in akuten Krisen nach Überlebenschancen und Sterberisiken zu unterscheiden.

Die Ministerin wörtlich: "Wenn Ärzte in einer solchen Extremsituation eine Entscheidung treffen müssen, darf von ihnen nichts Unmögliches verlangt werden." Es sei herrschende Auffassung unter Juristen, dass strafrechtliche Sanktionen ausscheiden, wenn Ärzte in kritischen Entscheidungslagen aus nachvollziehbaren medizinischen Gründen handeln. Jeder Erkrankte solle die bestmögliche medizinische Behandlung erhalten.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lehnte eine Befassung des Parlaments mit der Triage als "völlig abwegig" ab. Alle deutschen Krankenhäuser hätten funktionierende Triage-Pläne und könnten das am besten selbst organisieren. Nicht jedes Triage-System passe für jede Klinik. Eine Überlastung einzelner Intensivstationen sei am besten zu vermeiden, indem man Patienten in andere Häuser verlegt, sagte Lauterbach. Das geschehe auch bereits. Von einer drohenden Triage in mehreren Regionen sei man weit entfernt.

Meldungen, wonach ein Krankenhaus in Sachsen offenbar schon auf die gefürchtete Triage zurückgreifen musste, haben eine politische Diskussion über die rechtlichen Grundlagen ausgelöst. Der Begriff bedeutet, dass Mediziner wegen knapper Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. Behindertenverbände hatten beklagt, dass Menschen mit Behinderung benachteiligt werden könnten. Sie forderten eine Befassung des Bundestages. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery warf der Politik vor, die Ärzte mit der Entscheidung im Stich gelassen zu haben.

Charité: Betrieb ab Montag auf "reines Notfallprogramm" reduziert

Wegen eines erwarteten weiteren Anstiegs an Covid-19-Patienten schränkt Berlins Universitätsklinikum Charité den Betrieb in anderen Bereichen ab Montag deutlich ein. "Während wir bislang mit eher mäßigen Einschränkungen der klinischen Versorgung ausgekommen sind, [...] müssen wir nun zunächst in den kommenden 14 Tagen unsere Aktivitäten auf ein reines Notfallprogramm reduzieren", sagt der Vorstand Krankenversorgung, Ulrich Frei. "Wir befinden uns nach wie vor in einer ungewöhnlich schweren Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Wir haben noch schwere Wochen vor uns."

Das Zurückfahren des Betriebs auf ein Notfallprogramm über Weihnachten und den Jahreswechsel bedeutet nach Freis Worten, dass es zunächst keine planbaren Eingriffe mehr geben wird und dass die Bettenbelegung um mindestens weitere 300 Betten reduziert wird. Notfälle werden nach Klinikangaben weiterhin behandelt und Tumoroperationen durchgeführt. Es gebe keine Einschränkungen für die Rettungsstellen.

Die Charité mit ihren drei Standorten in der Hauptstadt übernimmt vor allem die schweren Covid-19-Fälle, versorgt aber auch Betroffene auf Normalstationen. Sie ist Europas größte Uniklinik.

Merkel, Spahn und Karliczek danken Biontech-Chefs

Noch vor Weihnachten könnte die Zulassung eines Impfstoffes des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer erfolgen. Am Donnerstag haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (alle CDU) mit den beiden Biontech-Gründern Uğur Şahin und Özlem Türeci in einer Videokonferenz ausgetauscht und ihnen gedankt.

Merkel sagte, die Bundesregierung sei sehr stolz darauf, dass einer der ersten Impfstoffe gegen das Coronavirus in Deutschland entwickelt wurde. Spahn betonte, der Impfstoff sei der Weg aus dieser Krise und ein Angebot des Staats an die Gesellschaft. Er zeigte sich froh darüber, dass das Vakzin "Made in Mainz, made in Germany" sei. Karliczek wollte den Biontech-Chefs "herzlich" danken. "Die Welt schaut auf Biontech", sagte sie. Sie habe die Impfstoffentwicklung eng verfolgt und versicherte, dass hierbei zwar zeitoptimiert, aber innerhalb der üblichen Standards gearbeitet wurde.

Şahin bedankte sich für das Vertrauen in sein Team und die Unterstützung bei der Forschung. Ohne internationale Kooperation wäre die zügige Verteilung des Vakzins nicht möglich gewesen. Türeci betonte, dass bei der Entwicklung des Impfstoffs vor allem die Verträglichkeit und die hohe Wirksamkeit wichtig gewesen seien, damit sich möglichst viele Menschen bedenkenlos impfen könnten.

Der Impfstoff basiert auf der sogenannten mRNA-Technologie, bei der Geninformationen des Virus die menschlichen Zellen dazu aktivieren, Immunität gegen das Virus herzustellen. Laut den Daten von Biontech und Pfizer hat das Vakzin eine Wirksamkeit in allen Altersgruppen von 95 Prozent. Am kommenden Montag will die Europäische Arzneimittelagentur EMA wohl grünes Licht für den Impstoff geben - acht Tage früher als geplant.

Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: Lockdown keine langfristige Strategie

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rechnet mit einem Scheitern des seit Mittwoch geltenden Lockdowns. "Ich gehe nicht davon aus, dass wir bis zum 10. Januar eine relevante Absenkung der Infektionsraten und schon gar nicht der Todesfälle erreichen werden", sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daran werde auch eine Verlängerung des Lockdowns nichts ändern. "Ein Lockdown, egal wie hart, ist keine geeignete langfristige Strategie in der Pandemiebekämpfung."

Es sei schwer vorstellbar, dass der von der Politik als Messlatte genannte Wert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen durch einen Lockdown nachhaltig unterschritten werde - "egal, ob der Lockdown nun drei oder zehn Wochen dauert".

Stattdessen sollte mehr für den Schutz der Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen getan werden. Außerdem müssten Menschenströme entzerrt werden, beispielsweise durch den Einsatz von mehr Bussen und Bahnen, sowie subventionierten Taxifahrten für Risikogruppen, forderte Gassen.

Die Corona-Schutzmaßnahmen könnten Gassen zufolge aufgehoben werden, wenn alle impfbereiten Menschen eine Impfung erhalten haben. Wer sich nicht impfen lassen möchte, müsse dann mit dem Risiko leben, an Covid-19 zu erkranken oder gar daran zu sterben. "Es kann nicht sein, dass der Rest der Gesellschaft dauerhaft auf Impfverweigerer Rücksicht nehmen muss." Er rechne mit einer Durchimpfung der Bevölkerung bis zur Sommer.

Es müssen nicht alle Menschen geimpft werden, damit die Bevölkerung vor einer weiteren Verbreitung des Virus geschützt ist. Für eine sogenannte Herdenimmunität ist es ausreichend, wenn etwa 70 Prozent der Bevölkerung immun sind.

Parfümeriekette Douglas schließt Filialen nun doch

Douglas rudert zurück: Die Parfümeriekette nimmt die trotz des Lockdowns beibehaltene Öffnung einiger Filialen wieder zurück. Für viele Menschen sei die Entscheidung, einige Filialen mit Drogeriesortimenten offenzuhalten, nicht nachvollziehbar gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Ab heute bleiben alle unsere deutschen Filialen daher bis auf Weiteres geschlossen", erklärte die Chefin der größten deutschen Parfümeriekette Douglas, Tina Müller. Sie bat laut einer Mitteilung des Unternehmens "diejenigen um Entschuldigung, die wir mit unserem Vorgehen befremdet oder vor den Kopf gestoßen haben".

Douglas hatte am ersten Tag des bundesweiten Lockdowns knapp ein Viertel der Filialen offen gelassen und sich dabei auf den Beschluss von Bund und Ländern berufen, welcher den Verkauf von Drogerieartikeln weiter erlaubt. Die Gewerkschaft Verdi in Hessen hatte zuvor von einem "anrüchigen Unterlaufen des Lockdowns" gesprochen. Die Parfümerie deklariere sich über Nacht zur Drogerie um.