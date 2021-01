Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt in einer Überarbeitung der Impfempfehlungen, dass der Impfstoff von Astra Zeneca nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren verwandt wird. "Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren liegen aktuell keine ausreichenden Daten vor", heißt es in einem Entwurf der Stiko. Mit den bereits zugelassenen Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna werden dagegen bereits ältere Menschen geimpft.

Das Problem wird deutlich, wenn man sich die Studiendaten anschaut, anhand derer die Stiko ihr Urteil gefällt hat. Sowohl in der Gruppe der Geimpften über 65-Jährigen (341 Personen) als auch in der gleichen Altersgruppe, die nur ein Placebo gespritzt bekam (319 Personen), trat demnach jeweils eine Covid-19-Erkrankung im Untersuchungszeitraum auf. Diese zwei Fälle sind zu wenige, um eine statistisch sichere Aussage zum Schutz der Ü-65-Jährigen zu treffen. Für Menschen unter 65 Jahren nimmt die Stiko anhand der Daten eine Wirksamkeit von 71 Prozent an. In dieser Altersgruppe gab es rund 11 000 Probanden. In der Impfgruppe wurden 29 Corona-Fälle registriert, in der Kontrollgruppe waren es dagegen 100.

Die Zulassung des Astra-Zeneca-Impfstoffs in der EU durch die europäische Arzneimittelagentur (EMA) wird für Freitag erwartet. Auch deren Experten prüfen derzeit die Daten der klinischen Tests. EMA-Chefin Emer Cooke hatte bereits am Dienstag nicht ausgeschlossen, dass die Zulassung auf bestimmte Altersgruppen begrenzt werden könnte.

Tatsächlich zeigten bereits die ersten Daten, die im November im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurden, dass der Impfstoff bis dato nur an wenigen älteren Menschen getestet worden war. Dort heißt es, nur vier Prozent der Studienteilnehmer, die in die Auswertung einflossen, waren älter als 70 Jahre, acht Prozent waren zwischen 56 und 69 Jahren.

In Großbritannien werden dagegen bereits seit vier Wochen Menschen aller Altersgruppen mit dem Astra-Zeneca-Vazkin geimpft. Dort hatte die zuständige Behörde das Mittel bereits Ende Dezember ohne Einschränkungen für Ältere freigegeben. Auch dort waren sich die Experten durchaus der dünnen Datenlage für Ältere bewusst, doch bislang sehen sich die zuständigen Stellen nicht dazu veranlasst, aufgrund neuer Erkenntnisse ihre Impfempfehlungen anzupassen.

Laut Experten wurden ältere Probanden erst spät rekrutiert und durch die im Untersuchungszeitraum recht niedrigen Corona-Fallzahlen in diesen Gruppen sind die Aussagen zur Wirksamkeit bei Älteren möglicherweise nicht ausreichend für die EMA. Allerdings hatte Astra Zeneca zumindest die Immunantwort bei älteren Menschen untersucht, die das Vakzin erhalten hatten. Demnach entwickelten alle 320 untersuchten Probanden über 56 Jahre - davon immerhin 200 Menschen über 70 - nach der zweiten Impfung Antikörper.

Zehn FFP2-Masken für Hartz-IV-Empfänger

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) haben in Berlin erklärt, dass Hartz-IV-Empfänger je zehn kostenlose FFP2-Masken bekommen sollen. Das soll ihnen helfen, die neuen Corona-Schutzmaßnahmen für Busse, Bahnen und beim Einkaufen einhalten zu können. Nach einem Bund-Länder-Beschluss vom 19. Januar sollen selbstgenähte Behelfsmasken oder Tücher nicht mehr erlaubt sein, stattdessen müssen FFP2-Masken oder die günstigeren OP-Masken getragen werden.

Wie die Minister mitteilten, sollen rund fünf Millionen Bezieher von Grundsicherung jeweils zehn FFP2-Masken bekommen. Dafür würden die Betroffenen ein Schreiben von ihrer Krankenversicherung bekommen. Mit diesem und dem Personalausweis könnten die Masken dann bei der Apotheke abgeholt werden. "Es ist wichtig, dass wir in dieser Situation die gesamte Gesellschaft im Blick haben", sagte Heil. Menschen in Grundsicherung hätten keine Reserven. Sozialverbände hatten vor dem Hintergrund der neuen Maskenvorgaben mehrfach gefordert, dass der Staat Bedürftige dann auch entsprechend unterstützen müsse.

Ein ähnliches Masken-Programm hatte der Bund schon zum Schutz von Risikogruppen aufgelegt. Rund 34 Millionen Bürger ab 60 Jahren und Menschen mit chronischen Erkrankungen bekommen Gutscheine für zwölf FFP2-Masken, die in der Apotheke eingelöst werden können. Dabei wird ein Eigenanteil von zwei Euro für je sechs Masken fällig. Drei kostenlose FFP2-Masken waren den Betroffenen schon vor dem Jahreswechsel zur Verfügung gestellt worden.

Der Bundesgesundheitsminister versuchte auf Twitter, die Bürgerinnen und Bürger auf weitere zehn harte Wochen einzustimmen. Er schlägt vor, Bund und Länder sollten auf einer eigenen Ministerpräsidentenkonferenz nur zum Impfen über die Lage, die Ziele und das weitere Vorgehen beraten. Dazu sollten die Impfstoffhersteller zu einem Expertengespräch eingeladen werden. Sich zu informieren, abzustimmen, und einheitlich zu agieren, helfe immer. "Denn wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen", so Spahn. "Die sollten wir mit gemeinsamem Arbeiten in der Sache verbringen." In zehn Wochen, also Anfang April, ist Ostern. Die Massenimpfungen gelten als Schlüssel, um das Coronavirus zurückzudrängen. Derzeit zielt viel Kritik an Spahn darauf, dass die Bevölkerung zu langsam geimpft werden könne.

Bundesregierung plant Einreiseverbote aus Ländern mit ansteckenderen Virus-Mutanten

Die Bundesregierung will sich nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer bis zu diesem Freitag auf ein weitgehendes Einreiseverbot aus Ländern mit hoher Verbreitung neuer Corona-Varianten verständigen. Anschließend stehe in Aussicht, dass dies dann im sogenannten Umlaufverfahren - also ohne ein Treffen des Kabinetts - entschieden werde, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Von einer Lösung auf EU-Ebene nimmt Deutschland erstmal Abstand.

Bei den angedachten Reisebeschränkungen konzentriere man sich auf Mutationsgebiete wie derzeit Portugal, Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Aus diesen Staaten solle die Einreise verboten werden. Derzeit werde geklärt, welche Ausnahmen zugelassen werden. "Da will ich jetzt nicht spekulieren", sagte Seehofer. Es gehe "um das große Ziel", den Eintrag eines hochinfektiösen Virus nach Deutschland einzudämmen und zu verhindern.

Seehofer sagte ausdrücklich, dass Deutschland mit dieser Entscheidung nicht auf einen EU-weiten Ansatz warte. Nach den bisherigen Informationen sei nicht damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit zu einer europäischen Lösung komme, die den deutschen Vorstellungen entspreche. "Deshalb bereiten wir das jetzt national vor." Seehofer äußerte sich vor Video-Beratungen der EU-Innenminister.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich vergangene Woche darauf verständigt, den Reiseverkehr in Europa weitgehend auszubremsen. Daraufhin schlug die EU-Kommission für Länder und Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen strengere Test- und Quarantäne-Regeln vor. In Deutschland gelten schon seit Sonntag verschärfte Einreiseregeln für mehr als 20 Staaten. Auch andere EU-Staaten wie Belgien haben bereits neue Regelungen erlassen.

Bundesregierung plant Impfgipfel mit Ländern und Vertretern aus Wirtschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel befürwortet nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert das von Gesundheitsminister Jens Spahn angeregte Spitzentreffen mit den Ministerpräsidenten zum Thema Impfen. "Die Bundesregierung ist für einen solchen Impfgipfel", teilte Seibert mit. "Die Planungen dafür laufen und werden noch heute mit den Ländern abgestimmt."

Zuvor hatte sich Spahn offen für einen sogenannten Impfgipfel gezeigt. Im Radiosender NDR Info schlug er am Donnerstag ein gesondertes Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder vor, an dem auch Vertreter der Pharmahersteller teilnehmen sollten. Inhaltlich muss es nach seinen Worten darum gehen, wie das weitere Vorgehen gegen die Pandemie aussehen kann. Sich zu informieren, abzustimmen und einheitlich zu agieren, helfe immer, sagte der Gesundheitsminister später auf Twitter. "Denn wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen", so Spahn. "Die sollten wir mit gemeinsamem Arbeiten in der Sache verbringen." In zehn Wochen, also Anfang April, ist Ostern.

Sozialdemokraten hatten einen solchen Gipfel am Mittwoch gefordert. Die SPD dringt auf eine Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland. "Wir brauchen einen klaren Plan, wie wir das Impfen in Deutschland schneller hinbekommen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. "Dafür ist es wichtig, dass alle Ebenen jetzt zusammenkommen."

Bereits am Mittwoch hatten die SPD-Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Brandenburg, Dietmar Woidke, einen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern gefordert.

SPD-Vize Serpil Midyatli forderte sogar einen europäischen Impfstoff-Gipfel. "Es müssen alle Hersteller und Zulieferer an einen Tisch mit der Europäischen Kommission, um schnellstmöglich zu klären, wer noch welche Kapazitäten hat und wer schnell Produktionsstätten, Logistik und andere Dinge zur Verfügung stellen kann", sagte Midyatli der dpa. Die "Impfstoffkrise" lasse sich nur im Schulterschluss bewältigen. Die teilweise sehr kurzfristigen Ankündigungen einiger Hersteller seien kein Ausweis großer Zuverlässigkeit.

Hintergrund ist unter anderem der Streit der Europäischen Union mit dem Pharmakonzern Astra Zeneca. Der Impfstoff des Herstellers wird voraussichtlich in weit geringeren Mengen nach Deutschland und andere Länder geliefert als zunächst erwartet. Das Präparat wird voraussichtlich am Freitag in der EU zugelassen. Bei einem Krisentreffen am Mittwochabend hatte das Unternehmen keine zusätzlichen Lieferungen zugesagt. Auch der Hersteller Biontech/Pfizer, dessen Präparat bereits eingesetzt wird, hatte zwischenzeitlich Produktionsprobleme.

"Es gibt gerade einen Rückschlag nach dem anderen", sagte Klingbeil. "Mich beunruhigt, dass Deutschland seinen Vorsprung in der Corona-Krise vom letzten Frühjahr wegen des Impfchaos verspielt." Klingbeil warf Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, Vertrauen verspielt zu haben. "Bis Ende Januar sollten alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in ganz Deutschland geimpft sein." Zum Sommer sollte zudem jedem Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden - zuletzt habe es dann doch geheißen: bis Sommerende am 21. September. Er habe Angst, "dass wir die Menschen durch vollmundige Ankündigungen verlieren, die wir gerade nicht einhalten können", sagte Klingbeil.

RKI: Bundesweiter Inzidenzwert sinkt unter 100

Erstmals seit Ende Oktober liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge unter der Schwelle von 100. So wurden in Deutschland binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete. Damit hat sich die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen seit dem Höchststand kurz vor Weihnachten in etwa halbiert - am 22. Dezember lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 197,6. Das politische Ziel ist ein Wert von unter 50.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI 17 553 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Außerdem wurden mehr als 900 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vergangenen Donnerstag hatte das RKI 20 398 Neuinfektionen und 1013 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 neuen gemeldeten Todesfällen an einem Tag war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut dem RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,87 (Vortag 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter eins, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 2 178 828 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland (Stand: 28. Januar, 00.00 Uhr). Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 54 913.

NRW ermöglicht Distanzunterricht in Schulräumen bis zur 13. Klasse

Schüler aller Klassen der Stufen 1 bis 13 können ab dem 1. Februar auch in den Schulen am Distanzunterricht teilnehmen, wenn sie zu Hause nicht das Umfeld dafür haben. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Landtag ein. Eine entsprechende E-Mail ging an die Schulen in Nordrhein-Westfalen. Bisher standen im Corona-Lockdown die Schulen nur für Notbetreuungen von Schülern der Klasse 1 bis 6 offen. Die Teilnahme an dem erweiterten Angebot werde den Eltern oder volljährigen Schülern durch die Schulleitung unterbreitet.

Den Schülern werde die Möglichkeit gegeben, am Distanzunterricht in Räumen der Schule "unter Aufsicht des nicht am Distanzunterricht beteiligten schulischen Personals teilzunehmen". Der Distanzunterricht in Nordrhein-Westfalen wird nach Angaben Gebauers zunächst bis 12. Februar fortgesetzt. In dieser Zeit sollten grundsätzlich keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden, heißt es in der Mail.

Rheinland-Pfalz verschiebt Beginn des Wechselunterrichts an Grundschulen

Nach dem Auftreten von Coronavirus-Mutationen im benachbarten Baden-Württemberg hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium den für Montag geplanten Start des Wechselunterrichts an Grundschulen gestoppt. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit Experten der Universitätsmedizin Mainz getroffen worden, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.

Die Landesregierung hatte in Änderung der jüngsten Bund-Länder-Vereinbarung zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen, ab kommender Woche für die ersten vier Klassen einen Wechselunterricht mit Lernen daheim und in der Schule zu praktizieren. Die Präsenzpflicht sollte weiter ausgesetzt bleiben.

Das Bildungsministerium habe am Donnerstag alle Schulen sowie Eltern und schriftlich darüber informiert, dass der Beginn des Wechselunterrichts zurückgestellt werde, teilte das Ministerium mit. "Ich bedaure sehr, dass wir am Montag nicht, wie geplant, mit dem Wechselunterricht an den Grundschulen starten können", erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Berlin verschiebt Abiturprüfungen

Für die Berliner Abiturienten verschieben sich wegen der Corona-Pandemie die Prüfungstermine. Die erste schriftliche Prüfung beginnt statt am 12. erst am 21. April, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch mitteilte. Der letzte Unterrichtstag für die Abiturientinnen und Abiturienten ist der 13. April, nicht der 23. März, also erst nach den Osterferien. Dadurch haben die Schüler mehr Zeit zum Lernen.

In Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz und dem Land Brandenburg hat das Land Berlin den Prüfungsplan für das Abitur 2021 angepasst, so die Bildungsverwaltung. Dazu gehört auch, dass die Schulen den Nachschreibetermin für die Klausuren nutzen können. Außerdem gibt es zusätzliche Lernangebote. So sollen den Abiturienten nach dem letzten Unterrichtstag zwei sogenannte Konsultationstermine pro Prüfungsfach angeboten werden. Und es gibt ein zusätzliches Rücktritts- und Wiederholungsrecht: In der Oberstufe ist auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Eltern ein zusätzlicher folgenloser Rücktritt vor den Prüfungen möglich. Schülerinnen und Schülern wird ein zusätzliches Wiederholungsrecht bei nicht bestandener Abiturprüfung eingeräumt.

Lehrkräfte können außerdem weitere Ersatzaufgaben oder Teilaufgaben für zentrale Prüfungsfächer auswählen, wenn sie diese für erforderlich halten. Und die Bearbeitungszeit für alle schriftlichen Prüfungsfächer wird um 30 Minuten verlängert. Die Wahl der zwei Kurshalbjahre, zu denen die Prüflinge sich mündlich im vierten Prüfungsfach prüfen lassen müssen, wird ihnen freigestellt. Zwei der vier Kurshalbjahre werden in der mündlichen Prüfung entsprechend nicht berücksichtigt.

Südafrika-Variante des Coronavirus im Kreis Viersen nachgewiesen

In einer Behinderteneinrichtung im Kreis Viersen ist die aus Südafrika stammende mutierte Variante B.1.351 des Coronavirus nachgewiesen worden. Elf Bewohner und 13 Mitarbeiter seien mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Es habe sich auffallend schnell verbreitet, heißt es in einer Mitteilung.

Bei zwei Proben wurde das mutierte Virus nachgewiesen, doch ist davon auszugehen, "dass alle 24 Infizierten des Clusters die Mutante in sich tragen", wie der Kreis mitteilte. Weitere der Proben gezielt auf die Mutation hin zu untersuchen, sei nicht nötig. Alle 17 Bewohner sind demnach seit dem 23. Januar in ihren Einzelzimmern in Quarantäne. Für negativ getestet Mitarbeiter sei eine Arbeitsquarantäne angeordnet worden. Sie dürfen sich von ihrem Zuhause zum Arbeitsplatz begeben, um den Betrieb der Einrichtung aufrechtzuerhalten.

Virus-Mutanten im Kindergarten - Entscheidung über Öffnung vertagt

Die baden-württembergische Landesregierung hat die Entscheidung über die Öffnung von Kitas und Grundschulen erneut vertagt. Es seien acht neue Fälle von ansteckenderen Virus-Mutanten im Südwesten bekannt geworden, unter anderem bei zwei Kindern in einem Kindergarten in Freiburg, sagte Regierungssprecher Rudi Hoogvliet am Mittwoch. 21 Menschen in dem Kindergarten seien ebenfalls infiziert, nun müsse noch geklärt werden, ob es sich ebenfalls um die neuen Virusvarianten handele. "Wir wollen das abwarten", sagte der Sprecher.

Ursprünglich wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an diesem Mittwoch um 14.30 Uhr die Entscheidung verkünden, dass Kitas und Grundschulen schrittweise wieder geöffnet werden sollen. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen im Land galt die Entscheidung als Formsache. Mit der Lockerung mitten im allgemeinen Lockdown hätte Baden-Württemberg, das in vielen Lebensbereichen einen strengen Kurs vorgibt, einen Sonderweg beschritten.

Die Ergebnisse zu den Ansteckungen mit den neuen Virusvarianten seien um 14 Uhr gekommen, erklärte Hoogvliet. Für kurz nach 14 Uhr waren Kretschmann und Eisenmann zum Gespräch über die endgültige Entscheidung verabredet. Schon am Dienstag hatte Kretschmann betonte, wenn sich die neuen, wohl aggressiveren Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika im Südwesten verbreiteten, gebe es eine neue Lage. "Das kann zu drastischen Maßnahmen führen." Dann müssten auch Lockerungen wieder zurückgenommen werden. "Wir sind noch nicht über den Berg. Wir sind in der schwierigsten Phase der Pandemie."

Die zunächst in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B.1.351) nachgewiesenen Varianten gelten als hochansteckend. Nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts sind beide Virusvarianten seit Ende Dezember im Südwesten in mehreren Kreisen vereinzelt nachgewiesen worden. Die Bundesregierung warnt, Menschen in Deutschland müssten sich auf eine verstärkte Ausbreitung besonders ansteckender Varianten des Coronavirus einstellen.

Ärztekammer: Impfprobleme aufklären

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert die Bundesregierung und die EU-Kommission dazu auf, darauf zu drängen, dass die vertraglich zugesicherten Impfstoff-Liefermengen und Liefertermine eingehalten werden.

"Für den breiten Einsatz in den Praxen brauchen wir Impfstoffe, die unkompliziert zu transportieren und ohne spezielle Kühltechnik gelagert werden können", zitiert die Rheinische Post den Mediziner in einem Vorabbericht. "Diese Voraussetzungen scheint das Vakzin von Astra Zeneca zu erfüllen. Solche Impfstoffe sind unerlässlich, um das Ziel der Herdenimmunität bis zum Sommer zu erreichen."

Die Ursachen der jetzt bekannt gewordenen Lieferschwierigkeiten müssten deshalb umfassend geklärt und so schnell wie möglich behoben werden. Vor allem die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeinrichtungen müssten geimpft sein, bevor sich die erstmals in Großbritannien aufgetauchte Virusvariante weiter in Deutschland ausbreite. "Da zählt buchstäblich jeder Tag."

Merkel offenbar gegen touristische Reisen - aber ohne Verbot

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland in der Corona-Pandemie derzeit auf einem guten Weg, will aber touristische Reisen zurückfahren. Sie sei nicht für ein Reiseverbot, widersprach Merkel in der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Dienstag entsprechenden Medienberichten, wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen erfuhr. "Es sollten aber möglichst keine touristischen Reisen stattfinden", fügte sie demnach hinzu.

Es gehe allein darum, das Risiko der Einschleppung hochansteckender Virus-Mutanten zu reduzieren. Man sei wegen der sinkenden Corona-Infektionszahlen auf dem besten Wege, bald wieder Infektionsketten nachvollziehen zu können, sagte Merkel weiter.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gesagt, dass man eine massive Einschränkung des Flugverkehrs nach Deutschland und schärfere Grenzkontrollen prüfen müsse. "Die Gefährdung, die von den zahlreichen Virus-Mutationen ausgeht, verlangt von uns, dass wir auch drastische Maßnahmen prüfen und in der Bundesregierung diskutieren", sagte der CSU-Politiker der Bild-Zeitung.

Dazu gehörten deutlich schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten, aber auch die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf "nahezu null". Er nannte Israel als Vorbild bei den Anstrengungen, die Einschleppung der Virus-Mutanten nach Möglichkeit zu verhindern. Diese Position wird in Regierungskreisen aber als unrealistisch bezeichnet, weil Deutschland in der Mitte Europas liegt.

Der Deutsche Reiseverband wandte sich dagegen, das Reisen fast vollständig einzuschränken. Touristische Reisen seien schon jetzt durch die Beschränkungen in der Pandemie fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auch der Geschäftsreisesektor liege am Boden. Die Bundesregierung solle daher die "dramatischen Defizite" beim Impfen beheben und vernünftige Testkonzepte vorlegen. Zudem solle sich die Regierung "dringend darauf besinnen, dass Reisefreiheit ein Grundrecht ist - kein politisch zu gewährendes Privileg", teilte der Verband mit.

Auch FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki hat die Bundesregierung vor einer drastischen Einschränkung des Reiseverkehrs in der Corona-Pandemie gewarnt. "Es helfen in der aktuellen Situation keine Flug- oder Reiseverbote, zumal ohnehin jeder Tests durchlaufen muss, sondern deutlich schnelleres Impfen", sagte Kubicki den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist der verlässlichste und einzige Weg aus dieser Pandemie." Diese Bundesregierung verschleiere ihr Versagen und ersetze wirkliche Lösungen durch Symbolpolitik, meinte Kubicki.

Hintergrund der Debatte ist, dass bei Reisenden auch in Deutschland hochansteckende Coronavirus-Mutanten festgestellt worden waren. Die Mutationen waren zuvor etwa in Großbritannien, Südafrika und Brasilien festgestellt worden.