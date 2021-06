Von Angelika Slavik, Berlin, und Werner Bartens

Seit Anfang der Woche dürfen in Deutschland auch Kinder ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden - ausschließlich mit dem Vakzin von Biontech, denn das ist bislang der einzige für diese Altersgruppe zugelassene Impfstoff. Viele Eltern sind unsicher, ob die Impfung ein sinnvoller Schutz oder ein unnötiges Risiko für ihre Kinder ist. An diesem Donnerstag will die Ständige Impfkommission (Stiko) ein neues Bulletin veröffentlichen. Darin wird sie keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aussprechen - es sei denn, diese leiden unter bestimmten Vorerkrankungen oder haben viel Kontakt zu Risikopatienten. Was Eltern vor einer Entscheidung für oder gegen die Kinderimpfung wissen sollten.