Nordrhein-Westfalen führt nach den Osterferien eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. "Verpflichtende Selbsttests als zusätzliche Sicherheit tragen dazu bei, das Dunkelfeld von symptomlos Erkrankten aufzuhellen und die weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. Sie sorgen dafür, dass der Schulbetrieb sicherer wird", begründete Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf den Schritt. Die Kinder und Jugendlichen aller Schulen sollen nach ihren Worten zwei Mal pro Woche Selbsttests durchführen.

Zuvor hatten bereits mehrere andere Bundesländer eine Testpflicht an den Schulen für die Zeit nach Ostern beschlossen. Die konkrete Ausgestaltung der Pflicht in NRW sowie die rechtlichen Grundlagen der Maßnahme würden derzeit auch im Austausch mit anderen Ländern finalisiert und rechtzeitig vor Schulbeginn bekanntgegeben, sagte Gebauer.

Sie betonte, Selbsttests würden in den Schulen gut angenommen und die Durchführung gelinge weitestgehend problemlos. Bereits vor den Ferien wurden die weiterführenden Schulen in NRW mit Selbsttests beliefert. Die Auslieferung werde auch in den Ferien nach den Ostertagen fortgesetzt und um den Kreis der Grund- und Förderschulen erweitert, betonte Gebauer. Durch diese Vorkehrungen vor und in den Ferien werde sichergestellt, dass bei einem Schulstart nach den Osterferien für alle Schülerinnen und Schüler zwei Selbsttests pro Woche bereitstehen.

Auch das Land Niedersachsen hatte am Donnerstag eine Corona-Testpflicht für den Schulbesuch nach den Osterferien eingeführt. Schüler und Beschäftigte sollen sich selbst vor Unterrichtsbeginn an Präsenztagen zu Hause testen, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover an. Ohne negatives Testergebnis ist der Besuch des Unterrichts nicht möglich. "Ich glaube, dass wir damit einen weiteren sinnvollen Baustein setzen, um die Sicherheit zu erhöhen", sagte Tonne. "Die Testungen helfen dabei, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen."

In der Regel sollen künftig zwei Tests pro Woche vorgenommen werden, erläuterte der Minister. Die Testpflicht gilt dabei auch für die Notbetreuung in den Schulen. Zu Hause versäumte Tests können ausnahmsweise in der Schule in einem dafür ausgewiesenen separaten Raum nachgeholt werden. Bei einem positiven Testergebnis informieren die Betroffenen die Schule, die das Gesundheitsamt einschaltet.

Bis Ende April mehr als drei Millionen Impfdosen pro Woche an Arztpraxen

Von kommender Woche an sollen auch Hausärzte in die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit einbezogen werden. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte dazu auf der Bundespressekonferenz am Freitag: "Das wird noch kein großer Schritt sein, aber ein wichtiger." Die Strukturen sollten jetzt aufgebaut und dann deutlich aufgestockt werden. Für die kommende Woche hätten 35 000 Hausarztpraxen insgesamt 1,4 Millionen Impfdosen bestellt. 940 000 würden geliefert werden.

Der Impfstoff gehe vom Bund an den Großhandel und dann über die Apotheken an die Praxen. Begonnen werden solle mit den Hausarztpraxen, dann sollten auch Fachärzte einbezogen werden. Ende April sollen mehr als drei Millionen Dosen pro Woche an die Arztpraxen gehen können. Spahn hatte in der Vergangenheit gesagt, er rechne damit, dass Ende April/Anfang Mai 80 000 bis 100 000 Arztpraxen Coronavirus-Impfungen verabreichen könnten.

Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte, die Bereitschaft zum Impfen sei bei den Hausärzten "extrem groß". Wenn es mehr Impfstoff gebe, könnten immer mehr Praxen impfen. Dann könne man mehrere Millionen Dosen pro Woche verimpfen. "Zu den 430 Impfzentren, die wir bisher haben, kommen nach Ostern 35 000 weitere hinzu", sagte Gassen mit Bezug auf die Hausärzte.

In den ersten beiden Wochen nach Ostern werde ausschließlich der Impfstoff von Biontech an die Praxen geliefert, sagte Spahn. Eine Woche später komme das Vakzin von Astra Zeneca dazu und eine weitere Woche später folge der Impfstoff von Johnson & Johnson. Das Vakzin von Moderna werde vorerst ausschließlich in den Impfzentren verwendet, um die Anzahl der Transportwege gering zu halten. "Jede Impfdose sollte schnellstmöglich verimpft werden", sagte Spahn.

Er sagte, es werde mit den Bundesländern beraten, ob es aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Tage Änderungen in Hinblick auf Lieferungen von Astra Zeneca gebe. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen mit dem Vakzin derzeit nur noch für Menschen ab 60 Jahren. Spahn rief dazu auf, die Bestände an Astra Zeneca in den Praxen zu verimpfen. Das Ziel sei, keine Impfdose wegzuwerfen. Gassen sagte, die Hausärzte würden sich an die Empfehlung der Kommission halten.

Spahn versprach, jeder Bürger, der wolle, werde einen vollständigen Impfschutz bekommen - auch diejenigen, die bereits eine erste Impfung mit dem Vakzin von Astra Zeneca bekommen haben und für die nun keine zweite Impfung damit in Frage komme. Auch wenn das bedeute, dass man ein neues Impfschema beginnen müsse.

Deutschland muss sich Spahn zufolge weitere Corona-Impfstoff-Kapazitäten sichern - notfalls auch im Alleingang. "Was wichtig ist, ist die Frage 2022", sagte der CDU-Politiker: "Wir wissen ja - Stand heute - noch nicht, wie lange ein Impfschutz hält." Niemand könne ausschließen, dass nicht auch Folgeimpfungen zur Auffrischung nötig seien. "Dafür müssen und sollten wir uns Kapazitäten sichern als Europäische Union; wenn dort nicht zügig, dann national." Das gelte auch für Mutanten des Coronavirus, durch die eine Anpassung der zugelassenen Covid-Impfstoffe nötig werden könnte, sagte Spahn.

Für das zweite Quartal erwartet Deutschland nach Angaben von Spahn etwa 15 Millionen Impfdosen von Astra Zeneca und rund 40 Millionen Dosen vom Mainzer Unternehmen Biontech. "Das zeigt: Unser wichtigster Baustein in unserer Impfkampagne ist tatsächlich Biontech."

Steinmeier mit Astra-Zeneca-Vakzin geimpft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Dem Staatsoberhaupt wurde am Donnerstag im Bundeswehr-Krankenhaus in Berlin der Impfstoff von Astra Zeneca gespritzt, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Der Bundespräsident appellierte im Anschluss an alle Bürger, seinem Beispiel zu folgen: "Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen", betonte er in einer Mitteilung. "Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Machen Sie mit!" Steinmeiers Frau Elke Büdenbender, die bei der Priorisierung in einer anderen Stufe als ihr Mann ist, wurde nach dpa-Informationen bereits vor Kurzem erstmals geimpft. Der 65-Jährige hatte immer betont, dass er erst geimpft werden wolle, wenn er nach der Priorisierung an der Reihe sei. Dies trat nun dadurch ein, dass Bund und Länder am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt sind, das Präparat von Astra Zeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Dadurch kann nun auch schon die Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen für dieses Mittel in die Impfkampagne einbezogen werden.

Dies gilt auch für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das ist richtig", hatte sie am Dienstagabend nach der Entscheidung von Bund und Ländern zum Impfstoff von Astra Zeneca gesagt. Sie müsse sich aber erst einmal über das Verfahren in Berlin informieren.

Bundesinnenminister Horst Seehofer, 71, hingegen will sich nicht mit dem jetzt vor allem für ältere Menschen vorgesehenen Vakzin von Astra Zeneca impfen lassen. Das sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, Seehofer habe einen Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die älteren Kabinettskollegen, sich mit diesem Vakzin impfen zu lassen, zurückgewiesen. Spahn dementierte dies in der Bundespressekonferenz: Impfungen seien eine persönliche Entscheidung, weshalb er nie auf Einzelne einwirken würde. Der 40-jährige Spahn erklärte, er selbst würde sich nach ärztlicher Beratung prinzipiell mit Astra Zeneca impfen lassen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, 72, hatte sich im März gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Grünen-Politiker ließ sich ebenfalls den Impfstoff von Astra Zeneca spritzen.

Laschet will "über die Ostertage nachdenken", welche Maßnahmen wirkungsvoll sind

CDU-Chef Armin Laschet will über die Ostertage darüber nachdenken, welche Maßnahmen die dritte Welle der Corona-Pandemie wirkungsvoll eindämmen könnten. Die gemeinsam beschlossene Osterruhe habe nicht funktioniert, sagte Laschet am Mittwochabend im ZDF-"Heute-Journal". "Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam über die Ostertage nachdenken, was ist denn eine Ersatzmöglichkeit, wo können wir weitere Schutzmechanismen einführen, wo können wir das Leben herunterführen, darüber muss gesprochen werden. Es gibt nur noch nicht die Lösung, wenn sie mich fragen."

Auf die Frage, ob es angesichts der stark steigenden Infektionszahlen noch die Zeit gebe, sich ein paar Tage Gedanken zu machen, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident: "Nein, wir haben die Zeit nicht, aber wir haben an dem Beispiel Gründonnerstag/Karsamstag gesehen, dass, wenn man zu schnell was entscheidet, die Praktiker sagen: Es geht nicht." Deshalb sei es gut, dass man jetzt genau das überlege. "Was ist wirkungsvoll, was erreicht es, dass wir diese dritte Welle brechen. Die Lage ist extrem ernst und da sind alle im Moment dabei, alle Möglichkeiten zu prüfen."

Mit der Osterruhe-Regelung wollten Bund und Länder zusätzlich zu den Osterfeiertagen den Gründonnerstag und den Karsamstag zu Ruhetagen erklären. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strich die Regelung jedoch wieder.

Zum Brief von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) und dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) an die anderen Länderchefs sagte Laschet: "Wir sollten nicht anderen Kollegen, zum Teil mit geringeren Inzidenzwerten, Empfehlungen geben, was sie machen sollen." In dem Brief fordern Söder und Kretschmann eine strikte Anti-Corona-Politik mit einer konsequenten Umsetzung der Notbremse in Hotspots, auch mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Zudem plädieren sie für eine Corona-Testpflicht an den Schulen nach den Osterferien.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 134,2

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen Tagesfrist 24 300 Neuinfektionen. Das sind 1643 mehr als am vergangenen Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 134,2 von 132,3 am Mittwoch. Vor einer Woche lag sie bei 113,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 201 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76 543. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,83 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Aktuelle Daten und Grafiken zur Pandemie

Britische Corona-Variante bei fast 90 Prozent

Die zuerst in Großbritannien entdeckte, sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 breitet sich rasch in Deutschland aus. Sie habe einen Anteil von 88 Prozent erreicht, berichtete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochabend mit Verweis auf Tests der vergangenen Woche (22.-28. März). Die Verbreitung der Variante sei besorgniserregend, weil sie "nach bisherigen Erkenntnissen deutlich ansteckender ist und vermutlich schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten". Es sei daher mit weiter steigenden Covid-Fällen in Kliniken zu rechnen.

Alle in Deutschland verfügbaren Impfstoffe schützten nach RKI-Angaben jedoch sehr gut vor einer Erkrankung durch B.1.1.7 und auch vor schweren Erkrankungen durch zwei andere Varianten. In rund 0,1 Prozent der B.1.1.7-Proben wurde jedoch die zusätzliche Mutation E484K nachgewiesen, die die Wirkung der Antikörper des Immunsystems abschwächt.

Die zwei anderen Virusvarianten spielen laut RKI derzeit in Deutschland kaum eine Rolle: Die in Südafrika verbreitete Variante B.1.351 sei in 0,8 Prozent der darauf untersuchten positiven Proben nachgewiesen worden, die stark in Brasilien zirkulierende Variante P.1 sogar nur in 0,1 Prozent. Beide Varianten können die Wirkung der Antikörper des Immunsystems etwas vermindern.

Ihr Anteil sei so niedrig, weil es in Deutschland keine Bevölkerungsimmunität gebe, hatte der Berliner Virologe Christian Drosten kürzlich in einem NDR-Podcast erklärt. "Diese Varianten kommen nur dann hoch, wenn wir in der Bevölkerung schon eine Immunität haben. Sonst profitieren die nicht von ihren Mutationen." Auch nach Drostens Angaben schützen die Impfstoffe jedoch in beiden Fällen vor einem schweren Covid-19-Verlauf.

Der Anstieg der Neuinfektionen insgesamt und der durch die sehr ansteckende Variante B 1.1.7 wird laut RKI zu einer "deutlich ansteigenden" Anzahl von Covid-19-Patienten in Kliniken führen.

RKI: Schnelltests kein besonderer Grund für ansteigende Fallzahlen

Die steigende Zahl gemeldeter Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist nach Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bisher nicht sonderlich auf Schnelltests zurückzuführen. Es lasse sich "keine Verzerrung der Anzahl PCR-positiver Testergebnisse durch eine übergroße oder stark ansteigende Anzahl von positiven Antigentests nachweisen", heißt es.

Zwischen 8. und 14. März, als in Deutschland wöchentliche Gratis-Schnelltests eingeführt wurden, ging dem RKI zufolge bei 4,4 Prozent der laborbestätigten PCR-Tests ein positiver Schnelltest voraus. Dieser Anteil kletterte leicht auf 5,5 Prozent (15. bis 21. März) und zuletzt auf 6,0 Prozent (22. bis 28. März).

Nach RKI-Angaben lag in den Kalenderwochen 11 und 12 (15. bis 28. März) die Zahl positiver PCR-Tests mit vorangegangenem Schnelltest jeweils um etwa 1800 höher als in der Vorwoche. Die Zahl der positiven Tests sei jedoch in jeder der beiden Wochen um mehr als 20 000 gestiegen.

In der vergangenen Woche gab es nach RKI-Angaben 1,4 Millionen PCR-Tests. Laut RKI-Lagebericht zur Vorwoche waren es damals 1,35 Millionen. Die Rate der positiven Tests stieg in den Wochen von 7,91 auf 9,33 Prozent und damit wesentlich schneller als die Testzahlen.

Positive Schnelltest-Ergebnisse müssen dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden. Daraufhin soll ein PCR-Test erfolgen. Das RKI schränkt allerdings ein, dass es über die Vollständigkeit der Meldungen keine Aussage machen könne. Selbsttests für zu Hause sind nicht meldepflichtig.