Von Mike Szymanski, Berlin

Es kann nicht schaden, wenn die Ministerin ein Gefühl dafür bekommt, was ein Soldat so alles aushält. Christine Lambrecht ist jetzt zuständig für die Frauen und Männer in der Bundeswehr, die in die Einsätze müssen. Also klopft Oberstleutnant Anja Buresch-Hamann, Kommandeurin des Logistikbataillons 172, die Lambrecht zu ihren Leuten geführt hat, mal beherzt auf die Brust eines Soldaten wie auf den Panzer einer Schildkröte.