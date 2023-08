Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Man muss schon ein wenig suchen, um jenes Wort zu finden, das doch in Wahrheit über allem schwebt. Um der veränderten Weltsicherheitslage und der wachsenden Gefahr wirtschaftlicher Abhängigkeiten zu begegnen, so heißt es in einem Eckpunktepapier aus dem Hause des zuständigen Ministers Robert Habeck, werde die Bundesregierung ihre Außenwirtschaftspolitik noch stärker am Ziel der Wirtschaftssicherheit ausrichten und die Richtlinien für die Prüfung ausländischer Investitionen in Deutschland in einem einzigen Gesetz bündeln. Das stehe "im Einklang mit der EU-Strategie zur Wirtschaftssicherheit und konkretisiert die China-Strategie der Bundesregierung".

China also - es ist die einzige Stelle in dem dreiseitigen Papier, an der der Name des ebenso attraktiven wie schwierigen Partners und Konkurrenten tatsächlich auftaucht. Dass die "Eckpunkte für neues Investitionsprüfungsrecht" wenn nicht ausschließlich, dann doch zumindest zuvorderst auf die Volksrepublik zielen, wird dennoch in jedem Absatz deutlich. China, das ist das Land, das für die deutsche Wirtschaft größter Absatzmarkt, wichtigster Handelspartner und hochwillkommener Geldgeber zugleich ist. Es ist aber auch jener Systemrivale, der unermüdlich am Aufbau einer neuen Weltwirtschaftsordnung unter Pekinger Führung arbeitet und dabei weder vor Spionage noch vor Druck und Repressalien zurückschreckt.

Schon seit einiger Zeit werden Teil- oder gar Vollübernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Konkurrenten von der Bundesregierung deshalb sehr viel kritischer überprüft, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dabei gab es zwischen den beteiligten Ministerien und dem Kanzleramt immer wieder Unstimmigkeiten und unterschiedliche Einschätzungen - wie der Streit um den geplanten Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco bei einem Terminal des Hamburger Hafens im vergangenen Herbst gezeigt hatte.

Um derlei Zerwürfnisse in Zukunft möglichst zu verhindern, will Habeck die Vorschriften nun besser strukturieren, weiter konkretisieren - und verschärfen. Dazu sollen die einzelnen Vorgaben für die Untersuchung ausländischer Investitionsvorhaben aus dem Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung herausgelöst und in ein eigenständiges Investitionsprüfungsgesetz überführt werden.

Das Wirtschaftsministerium will verhindern, dass Vorschriften umgangen werden

Bisher wird eine Investitionsprüfung fällig, wenn sich ein ausländisches Unternehmen mit 25 Prozent oder mehr an einem deutschen Wettbewerber beteiligen will. Bei sogenannten kritischen Infrastrukturen, also Firmen aus Bereichen wie der Telekommunikation oder der Energie-, Gesundheits- oder Nahrungsmittelversorgung, liegt die Schwelle bei zehn Prozent. Künftig will das Wirtschaftsministerium auch solche Kooperationen untersuchen, bei denen ein Investor zwar keine Stimmrechtsanteile am deutschen Unternehmen erwirbt, sich mithilfe vertraglicher Regelungen aber sehr wohl Zugriff auf dessen Produkte oder Technologien verschafft.

Auch der Erwerb von Rechten an geistigem Eigentum, etwa über sogenannte Lizenzvereinbarungen, soll bald von der Prüfung erfasst werden. Hintergrund ist der seit Langem schwelende Verdacht, dass chinesische und andere ausländische Firmen staatliche Prüfungen in Deutschland auch dadurch unterlaufen, dass sie Lizenzen erwerben, anstatt direkt bei dem Zielunternehmen einzusteigen.

Zudem denkt das Wirtschaftsministerium darüber nach, in Sonderfällen auch Fabrikneubauten ausländischer Firmen auf deutschem Boden auf ihre sicherheitspolitische Bedeutung hin zu überprüfen. Auch kritische Forschungskooperationen sollen unter die Lupe genommen werden - ein Vorschlag, der noch Diskussionen auslösen dürfte. In Ministeriumskreisen hieß es deshalb, Deutschland setze weiter auf die internationale Forschungszusammenarbeit und werde ein weltoffener Wissenschaftsstandort bleiben. Man müsse aber sicherstellen, dass hier erworbenes kritisches Wissen nicht in Länder abwandere, die dieses Wissen womöglich missbrauchten.

Investitionen deutscher Firmen in China sind von der Reform nicht betroffen

Einen Schwerpunkt will Habeck zudem auf die Überarbeitung jener 27 sogenannten Branchen-Fallgruppen legen, die der Staat als besonders sicherheitsrelevant eingestuft hat. Dazu zählen neben Hafen-, Energienetz- und Betreibern anderer kritischer Infrastrukturen auch kritische Technologien wie Halbleiter und künstliche Intelligenz. In den sensibelsten Bereichen könnten gar sogenannte Regelbeispiele eingeführt werden. Das hieße konkret: Laut Gesetz gilt jeder Erwerb in diesen Sektoren als mutmaßlich sicherheitskritisch. Will der ausländische Investor dennoch eine Freigabe für eine derartige Kapitalbeteiligung erhalten, muss er diese gesetzlich festgelegte Vermutung im laufenden Investitionsprüfverfahren widerlegen.

Darüber hinaus könnten die Schwellen, von denen an eine Prüfung in diesen Bereichen obligatorisch ist, weiter gesenkt werden. Betroffen wären vor allem börsennotierte Unternehmen, deren Aktionärsversammlungen oft nur von einem kleinen Teil der Anteilseigner besucht werden. Damit besteht die Gefahr, dass anwesende Aktionäre Abstimmungen gewinnen, obwohl sie nur eine Minderheit der Kapitalanteile besitzen. Habeck will vor diesem Hintergrund auch das Aktienrecht überprüfen.

Von der Novelle nicht berührt ist dagegen die Prüfung deutscher Investitionen im Ausland, das sogenannte Outbound Investment Screening. Hier ist die EU zuständig, die im Rahmen ihrer neuen Wirtschaftssicherheitsstrategie gerade an einem neuen Konzept arbeitet.

Befürchtungen, eine zu strenge Überprüfung chinesischer Investitionsvorhaben in Deutschland werde hiesige Unternehmen einer wichtigen Kapitalquelle berauben, weist man im Wirtschaftsministerium derweil zurück. Verwiesen wird etwa auf den Fall Elmos, jene Dortmunder Chipfabrik, deren Verkauf an ein chinesisch kontrolliertes Unternehmen die Bundesregierung im vergangenen Jahr untersagt hatte. Damals hieß es, der Fabrik mit ihren 200 Mitarbeitern drohe nunmehr das Aus. Am Ende war das Gegenteil der Fall: Nach einem erneuten Investitionsprüfverfahren stimmte das Wirtschaftsministerium dem Verkauf des Werks kürzlich zu: an den US-Elektronikhersteller Littelfuse.