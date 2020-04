Das Gebäude des Hochsicherheitslabors in Wuhan: US-Präsident Trump spekuliert, von hier könne die Pandemie ausgegangen sein.

China behauptet, das Coronavirus sei auf einem Markt in Wuhan auf den Menschen übergesprungen. Die USA prüfen, ob es ein Laborunfall war. Rufe nach einer internationalen Untersuchung werden lauter.

Der Huanan-Markt von Wuhan war ein Labyrinth, so groß wie sieben Fußballfelder. Tausende Kunden aus der Elf-Millionen-Metropole in China schoben sich jeden Tag durch die engen Gassen zwischen den Ständen im Stadtteil Jianghan, die meist nur durch ein paar Kisten getrennt waren. Vor vielen Läden hingen Fleischstücke an Haken, stapelten sich lebende Frösche, Krebse, Fische. Dahinter die Käfige mit größeren Tieren. Die mehr als 1000 Verkäufer schlachteten sie unter den Augen der Käufer. Auf dem Boden stand Wasser und das Blut der Tiere.