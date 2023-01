Von Lea Sahay

Der junge Mann beschreibt sein Leben so: An sechs Tagen die Woche zehn Stunden arbeiten, dazu ein Nebenjob. Kein Auto, kein Hauskredit, keine Kinder, ein doppeltes Einkommen mit seiner Frau. Und sein Lebensmotto? Er ist ein Anhänger des "Financial Independence, Retire Early"-Lebensmodells. Das heißt in Rente gehen so schnell wie möglich.