Joe Chialo war früher Metal-Sänger, Boxer, Türsteher und Mitglied der Grünen. Jetzt ist er im Zukunftsteam von Kanzlerkandidat Armin Laschet für Kultur zuständig. Was macht dieser Mann bloß in der CDU?

Von Boris Herrmann, Berlin

Für Joe Chialo kam das alles so überraschend wie für den Rest der Welt, den entscheidenden Anruf hat er erst zwei Tage vorher erhalten. Armin Laschet war dran und fragte ihn, ob er in seinem "Zukunftsteam" mitmachen und für die Kultur zuständig sein wolle. "Es war ein Wechselbad der Gefühle zwischen himmelhochjauchzend und Hosen voll", erzählt Chialo. Natürlich hat er zugesagt.

Am Montagnachmittag, sechs Tage vor der Wahl, stehen Laschet und Chialo nun also gemeinsam auf dem Badeschiff in Berlin-Treptow. An herkömmlichen Sommertagen liegen hier die Hauptstadt-Hipster wie Ölsardinen in der Sonne. Heute präsentiert der CDU-Chef ein Papier mit dem Titel "Erfolgreicher Neustart der Kreativwirtschaft". Mit dabei ist auch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, der es eigentlich nicht gefallen kann, dass der Musikproduzent Chialo jetzt als "frisches Gesicht" für die Kulturpolitik präsentiert wird. Laschet argumentiert, die Mitglieder der Bundesregierung gehörten ja schon qua Amt zu seinem Team, mit dem Zukunftsteam wolle er bloß zeigen: "Das ist auch Union."

Der Auch-Unioner Joe Chialo, 51, bewirbt sich um das Direktmandat in Berlin-Spandau. Bei einem Teekränzchen in seiner Spandauer Stamm-Konditorei, die er als seinen "war room" bezeichnet, skizziert er seine Rolle im Team Laschet so: "Die CDU hat sich in den letzten Jahren zu wenig um die Künstler und die Kreativwirtschaft gekümmert. Ich will dabei helfen, die Defizite der CDU in der Popwelt zu beseitigen."

Die CDU und die Popwelt, da prallen in der Tat zwei Universen aufeinander, die sich bislang ziemlich fremd waren. Die Union pflegte stets einen hoheitlichen Kulturbegriff, der um die Denkmalpflege, um Bayreuth oder den preußischen Kulturbesitz kreiste. Und jetzt kommt da einer, der sinngemäß sagt: Kultur, das ist Disco. Armin Laschet findet das offenbar so einleuchtend, dass er dafür in seinem achtköpfigen Zukunftsteam eine Planstelle freigemacht hat.

Symbol für die Notgeburt des Zukunftsteams

Man muss kaum erwähnen, dass dies in der Partei gewisse Irritationen auslöste. Chialo ist nicht zuletzt auch ein Symbol für die Notgeburt dieses Zukunftsteams, das Laschet zunächst gar nicht wollte, um eben solche Irritationen zu vermeiden, das er vor gut zwei Wochen aber doch aufstellte, weil er angesichts der Umfragen irgendetwas tun musste.

Joe Chialo ist ein Kind tansanischer Diplomaten aus dem Bonner Regierungsviertel, er wuchs im Ordensinternat der Salesianer Don Boscos unter Priestern auf und war Ministrant, bevor er als Student in Nürnberg Metal-Sänger, Boxer und Türsteher wurde. Wegen Joschka Fischer trat er bei den Grünen ein und wegen Fischer später auch wieder aus. Irgendwo dazwischen passte auch noch eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker in sein Leben: "Anders als Lars Klingbeil und Kevin Kühnert habe ich einen Blaumann getragen", sagt Chialo. Heute managt er mit seiner Berliner Produktionsfirma unter anderem die Kelly Family, die Seemannslieder-Combo Santiano oder den Latino-Popstar Álvaro Soler. Er hat gleichermaßen gute Drähte zu Bushido und zu Cem Özdemir. Je länger man ihm gegenübersitzt bei Tee und Torte, umso dringender wird die Frage: Was macht dieser Mann bloß in der Union?

"Ich habe mich immer nur bedingt einer Szene zugehörig gefühlt", sagt er. Und diese Nonchalance, mit der er in seinem Leben regelmäßig über ideologische, kulturelle und parteipolitische Grenzen hinweghüpfte, wird vielleicht am besten durch eine Geschichte illustriert, die sich in den Neunzigerjahren vor dem Nürnberger Club Mach 1 zutrug, wo sich die linke Szene traf. Aus der Perspektive des damaligen Türstehers Joe Chialo klingt sie so: "Eines Tages stand Markus Söder in der Schlange. Ich war damals bei den Grünen, er Chef der JU. Wir waren natürliche Fressfeinde." Chialo weiß nicht mehr, worüber genau er mit Söder redete, aber ich weiß noch, dass er überraschend höflich war. "Ich habe ihn dann jedenfalls reingelassen."

Merkels Standfestigkeit beeindruckte ihn

Dass Söder ihn deshalb aus ewiger Dankbarkeit in sein Zukunftsteam reingelassen hätte, wenn er eines hätte nominieren dürfen, darf man wohl ausschließen. Joe Chialo ist sich bewusst, dass er seine steile Karriere auch der sprunghaften Spontaneität von Armin Laschet zu verdanken hat. "Das ist nicht erst durch zehn Gremien gegangen", sagt er. Die hätten diese Personalie vermutlich auch nicht gebilligt. Chialo war ja erst 2016 in die CDU eingetreten, weil ihn Angela Merkels Standfestigkeit in der Migrationsfrage beeindruckte.

Den Kanzlerkandidaten Laschet scheint Joe Chialo wiederum in einem vierstündigen Gespräch beeindruckt zu haben, in dem es auch um die Multiplikatoren-Funktion der Kreativwirtschaft ging. "Ich habe ihm erzählt, dass wir eine alte Partei sind und draußen sich aber die jungen Leute rumtreiben, die wir doch emotional erreichen wollen", berichtet Chialo. Er sieht seine Aufgabe auch darin, in der CDU die Fenster aufzustoßen. "Für viele bin ich erst einmal ein Schwarzer, der gut Deutsch kann." Er sagt, es gehe ihm darum, eine Normalität aufzuzeigen, wo sie die Leute vielleicht nicht vermuten. "Warum sollen wir nicht in der CDU einen höheren Anteil an Migranten haben, um die Wirklichkeit abzubilden?"

Eine berechtigte Frage. Weshalb der Partei das aber keine vier Wochen vor der Bundestagswahl plötzlich wichtig wird, bleibt gleichwohl eines der Rätsel, die dieses Zukunftsteam umranken. Die größte Frage aber ist, wie weit es in die Zukunft reicht? Je nach Wahlausgang bis zum kommenden Sonntag oder doch darüber hinaus? "Ich würde gerne auch nach der Wahl dabeibleiben", sagt Joe Chialo, "aber ich bin darauf nicht angewiesen." Er habe auch sonst ein funktionierendes Berufsleben.

Das kann der Kanzlerkandidat, der am Montag auf dem Badeschiff neben ihm steht, nicht von sich behaupten.