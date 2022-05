Von Robert Roßmann, Berlin

Im Rausch des Triumphs in Schleswig-Holstein hatten manche in der CDU von so einem Ergebnis geträumt. Doch all jene in der Partei, die in der vergangenen Woche nicht übermütig geworden sind, hatten die Erwartungen sicherheitshalber nach unten geschraubt. Es wäre schon ein Erfolg, wenn die CDU in Nordrhein-Westfalen vor der SPD liegen würde, hieß es. Aber jetzt ist es doch ein Triumph geworden. Um zu ermessen, wie groß der ist, erinnert man am besten an den vergangenen Oktober. Damals war die NRW-SPD noch mehr als zehn Prozentpunkte vor den Christdemokraten gelegen. Nach der gewaltigen Niederlage bei der Bundestagswahl war die gesamte CDU führungslos und in Agonie. In den bundesweiten Umfragen rangierte sie bis zu neun Prozentpunkte hinter der SPD. Und die CDU-Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mussten damit rechnen, abgewählt zu werden. Die Niederlage bei der Bundestagswahl war ja nicht nur eine Quittung für die inhaltliche, sondern auch für die personelle Auszehrung der CDU. Und jetzt holt die Partei auf einmal gut 35 Prozent in Nordrhein-Westfalen.