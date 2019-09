Überall Einsparpotenzial: Die Koalition will die Emissionen beim Verkehr, bei der Energieerzeugung und bei der Beheizung von Gebäuden sowie in der Landwirtschaft drastisch senken.

Die Einladung kommt vom UN-Generalsekretär höchstpersönlich, aber sie enthält Bedingungen. Für nächsten Montag hat António Guterres die Anführer im Klimaschutz zu sich nach New York geladen, sie haben zu erscheinen "mit konkreten, realistischen Plänen". Er wolle hören, so Guterres, "wie wir die Emissionen dramatisch senken, um bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden". Angela Merkel will auch hinreisen, aber noch fehlt ihr der Plan. Bis Freitag will die Bundesregierung deshalb ihr Klimapaket schnüren, es muss eine gigantische Lücke zwischen Soll und Haben füllen. Was bahnt sich da an? Ein Überblick.