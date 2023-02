Wenn der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gegen Integrationsprobleme wettert, empfindet so mancher in seiner Partei das als kontraproduktiv.

Die Union will bei Migranten punkten, doch der CDU-Chef fällt in Gesprächen über Integration öfter durch Verachtung auf. Parteikollegen aus Zuwandererfamilien warnen vor den Folgen - und beklagen verpasste Chancen.

Von Miriam Dahlinger und Dunja Ramadan, Rottach-Egern, Berlin

Der arabische Vorname Gamal bedeutet Schönheit. Präsident Gamal Abdel Nasser, der von 1954 bis 1970 Ägypten regierte und in der arabischen Welt immer noch verehrt wird, hieß beispielsweise so. Wer heute in Deutschland Politik macht und das auch noch in der CSU, lässt diesen Vornamen eher mal weg: Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Gamal Radwan etwa zeigt sich auf seiner Webseite und auf Wahlplakaten als "Alexander Radwan", in Tracht oder mit Hund.