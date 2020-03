Der ehemalige demokratische Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana, Pete Buttigieg, beendet seine Präsidentschaftskampagne. Das meldeten mehrere US-Medien am Sonntagabend übereinstimmend unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des früheren Bürgermeisters von South Bend (Indiana). Der 38-jährige Buttigieg war der erste offen homosexuelle Präsidentschaftskandidat der USA.

Nach starken Ergebnissen bei den ersten beiden Vorwahlen in Iowa und New Hampshire folgten für Buttigieg zwei enttäuschende Resultate in Nevada, wo er nur Dritter wurde, sowie am vergangenen Samstag in South Carolina. Dort landete Buttigieg hinter dem deutlichen Sieger Joe Biden, dem zweitplatzieren Bernie Sanders und dem kalifornischen Milliardär Tom Steyer nur auf dem vierten Platz. Steyer hatte bereits direkt nach der Vorwahl am Samstag das Ende seiner Kampagne erklärt.

Buttigiegs Wahlkampfteam kündigte an, er werde sich um 20.30 Uhr (Ortszeit) in South Bend zum Ende seiner Kampagne äußern. Von ehemals über 25 Bewerbern um die demokratische Nominierung für die Präsidentschaftswahl sind mit dem Ausscheiden Buttigiegs nur noch sechs übrig.